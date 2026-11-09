Güney Kore'nin yemek siparişi devine 220 milyon dolarlık ceza. ABD ile ilişkileri bozabilir

Güney Kore'nin rekabet kurumu Kore Adil Ticaret Komisyonu (FTC), yemek siparişi pazarındaki hakim konumlarını kötüye kullanarak rekabeti engelledikleri gerekçesiyle e-ticaret devi Coupang ile rakip platform Baemin'in işletmecisi Woowa Brothers şirketine toplam 631,9 milyar won para cezası kesti.

Komisyonun aldığı karara göre, Coupang firmasına 300,9 milyar won (yaklaşık 220,59 milyon dolar) tutarında geçici para cezası verildi.

Pazar payı bakımından sektörün diğer büyük aktörü konumundaki Baemin platformunu bünyesinde barındıran Woowa Brothers şirketine ise benzer gerekçelerle 331,1 milyar won tutarında yaptırım uygulandı.

RESTORANLARA ALTI AYRI KOŞUL DAYATILDI

Güney Kore rekabet kurumunun incelemesine göre, çevrim içi yemek siparişi pazarının yüzde 90'ından fazlasını kontrol eden iki şirket, üye restoranlara ticari teamüllere aykırı koşullar dayattı.

Coupang platformunun, Temmuz 2023 ile bu yılın ocak ayı arasındaki dönemde restoranlardan menü fiyatları, asgari sipariş tutarları, indirimler ve teslimat ücretleri dahil altı ayrı başlıkta rakip platformlardaki en avantajlı koşulları kendi sisteminde de eşleştirmesini talep ettiği aktarıldı.

Bu kurallara uymayan restoranların, ücretli üyelik sahibi müşterilere yönelik indirim ve ücretsiz teslimat gibi tanıtım ayrıcalıklarından mahrum bırakılarak cezalandırıldığı kaydedildi.

Komisyon, Coupang'ın getirdiği şartları karşılayan restoranların oranının Temmuz 2023'te yaklaşık yüzde 13 seviyesindeyken, Ekim 2025 itibarıyla neredeyse yüzde 94'e yükseldiğini tespit etti.

Benzer şekilde Woowa Brothers şirketinin de Mayıs 2024 ile Ekim 2025 tarihleri arasında restoranlara asgari sipariş tutarları başta olmak üzere haksız ticari şartlar getirdiği bildirildi.

Rekabet kurumu, iki platformun pazardaki hakimiyetlerini kötüye kullanarak restoranların ve rakiplerin ticari faaliyetlerini kısıtladığını duyurdu.

Uygulamanın komisyon oranları ile menü fiyatlarını artırdığı, pazara yeni aktörlerin girişine engel oluşturduğu ve doğrudan tüketici refahına zarar verdiği açıklandı.

Nihai ceza tutarlarının, kurumun gerekçeli yazılı kararını yayımlamasından önce netleşeceği ancak buna dair herhangi bir takvim belirlenmediği ifade edildi.