Güvenlik kameraları artık yapay zeka ile yüz tanıyacak

Yeni adım, finans merkezinde yaşayanlar arasında farklı tepkilere yol açıyor.

Güvenlik endişesiyle tam adını paylaşmak istemeyen 40'lı yaşlarındaki finans çalışanı Li, yapay zeka destekli gözetimin kötüye kullanılma ihtimalinden kaygı duyduğunu anlattı.

AFP'ye konuşan Li, "Artık hiçbir yerde sır kalmadı, birçok araç verilerinizi ve yüz görüntülerinizi çoktan topladı" dedi.

Kent sakinlerinden Saturday Zhou ise daha az endişeli olduğunu belirterek "anakara şehirlerinde bunlardan zaten çok var ve insanlar bunlara alıştı" diye konuştu.

Zhou, şeffaflığın korunması için yetkililerin ilgili verilerin kullanımı konusunda "açık olmaları gerektiğini" ekledi.

Emniyet Müdürü Chow, dün yerel medyaya "birçok kişinin bundan endişe duyabileceğini anlıyoruz" derken yeni sistemin "kötüye kullanılmayacağını" öne sürdü.