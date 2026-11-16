Güvenlik kameraları artık yapay zeka ile yüz tanıyacak
16.11.2026 11:34
Hong Kong polisi, SmartView operasyonu kapsamında kamusal alanlardaki gözetim kameralarına yapay zeka destekli yüz tanıma özelliği ekledi.
Hong Kong'da kamusal alanlardaki kapalı devre kameralar, bugün itibarıyla yapay zeka destekli yüz tanıma özellikleriyle çalışmaya başladı.
Ulusal güvenlik ve suçun önlenmesi gerekçesiyle devreye alınan sistem, kent genelindeki gözetim ağının kapsamını genişletiyor.
Emniyet Müdürü Joe Chow, hafta sonu yaptığı duyuruda yeni araçların mevcut gözetim sistemlerinin kapasitesini artıracağını söyledi.
Fransız AFP ajansının aktardığına göre Chow, SmartView adlı polis operasyonu kapsamındaki bu teknolojinin "yasalara uyan vatandaşlar için güvence" olacağını savundu.
2028 HEDEFİ 60 BİN KAMERA
Yetkililer, bölge meclisine sunulan belgelere göre kentteki kamera sayısını 2028 yılına kadar 60 bine çıkarmayı planlıyor.
Polis, SmartView programının başladığı 2024 yılından bu yana kent genelinde yaklaşık 5 bin kapalı devre kamera kurdu.
Emniyet birimleri, bu kameraların şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 200 vakanın çözülmesinde ve 2 bin 800'den fazla kişinin tutuklanmasında rol oynadığını belirtiyor.
Güvenlik Bakanı Chris Tang ise geçen yıl milletvekillerine sistemin kalabalıkları izlemek ve araç plakalarını okumak için kullanılacağını anlatmıştı.
Tang, yapay zeka özelliklerinin "zanlıyı takip etmek gibi durumlarda doğal olarak insanlar üzerinde de uygulanacağını" söylemişti.
MAHREMİYET TARTIŞMASI BAŞLADI
Yeni adım, finans merkezinde yaşayanlar arasında farklı tepkilere yol açıyor.
Güvenlik endişesiyle tam adını paylaşmak istemeyen 40'lı yaşlarındaki finans çalışanı Li, yapay zeka destekli gözetimin kötüye kullanılma ihtimalinden kaygı duyduğunu anlattı.
AFP'ye konuşan Li, "Artık hiçbir yerde sır kalmadı, birçok araç verilerinizi ve yüz görüntülerinizi çoktan topladı" dedi.
Kent sakinlerinden Saturday Zhou ise daha az endişeli olduğunu belirterek "anakara şehirlerinde bunlardan zaten çok var ve insanlar bunlara alıştı" diye konuştu.
Zhou, şeffaflığın korunması için yetkililerin ilgili verilerin kullanımı konusunda "açık olmaları gerektiğini" ekledi.
Emniyet Müdürü Chow, dün yerel medyaya "birçok kişinin bundan endişe duyabileceğini anlıyoruz" derken yeni sistemin "kötüye kullanılmayacağını" öne sürdü.
2019'DAKİ PROTESTOLARDAN BU YANA DENETİM SIKILAŞTI
Çin, 2019 yılında kenti saran büyük protestoların ardından Hong Kong üzerindeki denetimini sıkılaştırmıştı.
Pekin yönetimi, finans merkezinde eleştirmenlerin muhalefeti bastırdığını savunduğu ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe koymuştu.
Anakara Çin'de gözetim sistemlerinde halihazırda geniş çapta kullanılan yapay zeka, insan hakları grupları ve sivil toplum kuruluşlarının endişelerine yol açıyor.
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsünün geçen yıl yayımladığı rapor, Çin hükümetinin yapay zeka kullanımına dair uyarı içeriyordu.
Rapora göre bu araçlar, hükümetin "sansürü otomatikleştirmesini, gözetimi artırmasını ve muhalefeti önceden bastırmasını" mümkün kıldı.
Yüz tanıma teknolojisi yalnızca Çin ile sınırlı kalmayıp İngiltere dahil başka ülkelerde de kullanılıyor.
Söz konusu uygulamaya karşı çıkan kesimler, bu sistemlerin hükümetlere mahremiyeti ihlal etme konusunda denetimsiz güç verdiğini savunuyor.
Yanlış eşleşmelerin haksız tutuklamalara yol açabileceği ve kameralar konusundaki şeffaflık eksikliği de kaygı başlıkları arasında yer alıyor.
Avrupa Birliği (AB) ise 2024 yılında "kolluk kuvvetlerinin kamuya açık alanlarda 'gerçek zamanlı' uzaktan biyometrik tanımlama sistemleri kullanmasını" bazı istisnalar dışında yasakladı.