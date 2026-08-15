Haaland fotoğraflı sevkiyata polis baskını

Polisin paylaştığı videoda, hayranları tarafından sıklıkla "güzel prenses" ve "babygirl" olarak adlandırılan Haaland'ın etiketlerinin açıkça görüldüğü paketlerin kamyonun gizli tabanından çıkarıldığı anlar yer aldı.

Meksika, ABD ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en çok gol atan ve en karizmatik oyuncularından biri olan Haaland'ın heybetli fiziği, eğlenceli mizah anlayışı ve bitmek bilmeyen iştahı, internette çok sayıda yaratıcı viral videoya ve meme'e esin kaynağı olmuştu.

Ekvador, uyuşturucuların stoklandığı, depolandığı ve Orta Amerika rotaları üzerinden başta ABD olmak üzere dağıtıldığı, aynı zamanda Avrupa'ya da sevk edildiği bir uyuşturucu kaçakçılığı lojistik merkezi olarak kabul ediliyor.

Polis, başkent Quito'nun 246 kilometre kuzeyindeki sınır kenti Tulcan yakınlarındaki Guagua Negro bölgesinde çarşamba günü düzenlenen operasyonda, yalnızca María R. olarak tanımlanan ve Kolombiya kimlik belgelerine sahip olan bir kadının yakalandığını açıkladı.

Ele geçirilen sevkiyatın tahmini değerinin yerel pazarda yaklaşık 842 bin dolar, ABD'de 11 milyon dolardan fazla ve Avrupa'da ise 19,6 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

Ekvador'da, Kolombiya ve Meksika kartelleriyle işbirliği yapan yerel suç çeteleri rotaları yönetiyor ve yüzde 80'i Kolombiya'dan, geri kalanı ise Peru'dan gelen uyuşturucuların sevkiyatını gerçekleştiriyor.

Polis verilerine göre bu yılın ilk yarısında 80 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Yetkililer 2025 yılında başta kokain olmak üzere yaklaşık 215 ton, 2024 yılında ise yaklaşık 295 ton uyuşturucuya el koymuştu.