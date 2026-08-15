Haaland fotoğraflı sevkiyata polis baskını
15.08.2026 09:01
Ekvador polisi, Kolombiya sınırına yakın bir bölgede durdurduğu kamyonun gizli bölmesinde Norveçli futbolcu Haaland'ın fotoğraflarının basılı olduğu 469 kilogram kokain ele geçirdi.
Norveçli futbol yıldızı Erling Haaland'ın yüzü bilboardlarda, koleksiyon kartlarında ve televizyon ekranlarında sıklıkla yer alırken, temmuz ayında Dünya Kupası'ndaki dört maçta yedi gol atmasının ardından futbolcu sosyal medyada da fenomene dönüştü.
Ekvador polisi ise Haaland'ın fotoğrafını beklenmedik bir yerde buldu.
Fotoğraf, Kolombiya sınırına yakın bir noktada bir kamyonda ele geçirilen büyük çaptaki kokain sevkiyatını oluşturan yeşil, dikdörtgen paketlerin üzerine basılmıştı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, çarşamba günü 469 kilogram kokainin ele geçirilmesinin ardından aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, narkotik ekiplerinin salı sabahı erken saatlerde Pan-Amerikan Otoyolu üzerinde gelen isimsiz bir ihbar üzerine operasyon yürüttüğü sırada şüpheli bir kamyonu fark ettiği belirtildi.
Kamyonda yapılan aramada, aracın tabanındaki gizli bölmeye saklanmış 370 paket uyuşturucu bulundu.
Polisin paylaştığı videoda, hayranları tarafından sıklıkla "güzel prenses" ve "babygirl" olarak adlandırılan Haaland'ın etiketlerinin açıkça görüldüğü paketlerin kamyonun gizli tabanından çıkarıldığı anlar yer aldı.
Meksika, ABD ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en çok gol atan ve en karizmatik oyuncularından biri olan Haaland'ın heybetli fiziği, eğlenceli mizah anlayışı ve bitmek bilmeyen iştahı, internette çok sayıda yaratıcı viral videoya ve meme'e esin kaynağı olmuştu.
Ekvador, uyuşturucuların stoklandığı, depolandığı ve Orta Amerika rotaları üzerinden başta ABD olmak üzere dağıtıldığı, aynı zamanda Avrupa'ya da sevk edildiği bir uyuşturucu kaçakçılığı lojistik merkezi olarak kabul ediliyor.
Polis, başkent Quito'nun 246 kilometre kuzeyindeki sınır kenti Tulcan yakınlarındaki Guagua Negro bölgesinde çarşamba günü düzenlenen operasyonda, yalnızca María R. olarak tanımlanan ve Kolombiya kimlik belgelerine sahip olan bir kadının yakalandığını açıkladı.
Ele geçirilen sevkiyatın tahmini değerinin yerel pazarda yaklaşık 842 bin dolar, ABD'de 11 milyon dolardan fazla ve Avrupa'da ise 19,6 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.
Ekvador'da, Kolombiya ve Meksika kartelleriyle işbirliği yapan yerel suç çeteleri rotaları yönetiyor ve yüzde 80'i Kolombiya'dan, geri kalanı ise Peru'dan gelen uyuşturucuların sevkiyatını gerçekleştiriyor.
Polis verilerine göre bu yılın ilk yarısında 80 ton uyuşturucu ele geçirildi.
Yetkililer 2025 yılında başta kokain olmak üzere yaklaşık 215 ton, 2024 yılında ise yaklaşık 295 ton uyuşturucuya el koymuştu.
KAÇAKÇIKLAR PAKETLERDE ÜNLÜ İSİMLERİ VE LOGOLARI KULLANIYOR
Polis, sarı saçlı Norveçli forvetin fotoğrafının yer aldığı çıkartmalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Fakat uyuşturucu kaçakçılarının, sevkiyatları tanınmış sporcuların ve diğer ünlülerin adlarıyla etiketlemesi, ürünün hangi suç ağı tarafından üretildiğini ve hangi müşteriye ait olduğunu göstermek amacıyla sıklıkla başvurduğu bir yöntem olarak biliniyor.
Haaland, uyuşturucu kaçakçılarının tercih ettiği tek futbol yıldızı değil; Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi'nin fotoğrafı da daha önce ele geçirilen bir pakette yer almıştı.
Uyuşturucu paketleri sıklıkla farklı tasarımlarla da hazırlanıyor.
Geçen yıl Florida'da sahilde yürüyüş yapan bir kişi, kıyıya vuran ve üzerinde çizgi film karakteri "Yosemite Sam" görseli bulunan yaklaşık 500 bin dolar değerinde kokain bulmuştu.
Ağustos 2024'te Florida'daki bir plajda turistler, üzerinde plaj arabası görseli bulunan paketlerde 16 kalıp şüpheli kokain bulmuştu.
Haziran 2024'te Florida Keys açıklarında tekneyle gezen kişiler, okyanusta yüzen ve üzerinde kel kartal simgeleri yer alan paketler içinde yaklaşık 30 kilogram kokain tespit etmişti.
Bundan yalnızca birkaç hafta önce dalgıçlar, Key West açıklarında suyun yaklaşık 30 metre altında yaklaşık 25 kilogram kokain bulmuştu.
Emniyet tarafından yayınlanan görüntülerde, paketlerin üzerinde "Nike SB" ibaresinin ve ayakkabı markasının simgesi haline gelen swoosh logosunun taklitlerinin yer aldığı görülmüştü.