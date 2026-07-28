"Hamam Böcekleri" kazandı. İlk kez geri adım atıldı

20 Temmuz'da polisin parlamentoya yürümek isteyen on binlerce göstericiye göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etmesi protestoları durdurmak yerine daha da büyüttü.

İlk kez bazı göstericiler yalnızca Eğitim Bakanı'nın değil, Başbakan Narendra Modi'nin de istifasını istemeye başladı.

Bunun üzerine Modi, sosyal medya üzerinden öğrencileri doğrudan hedef alan iki video yayımladı. İlk videosunun yakın çekim olması nedeniyle sosyal medyada alay konusu olan Modi, ikinci videoyu farklı bir açıyla çekerek gençlerin yorumlarına teşekkür etti.