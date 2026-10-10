"Hamam böceği hareketi" tekrar sokakta. Liderleri gözaltına alındı

CJP'den yayımlanan açıklamada, Mumbai'den Yeni Delhi'ye gelen parti kurucusu Abhijeet Dipke ile üst düzey yöneticiler Saurav Das ve Ashutosh Ranka'nın uçaktan indikleri sırada polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Televizyon görüntülerine yansıyan kayıtlarda, Dipke'nin polis memurlarına hitaben, "Gözaltına alınmaya geldim, beni yakalayın, sizden korkmuyorum" dediği, bir memurun ise "Hayır, bu bir tutuklama değil, lütfen işbirliği yapın" yanıtını verdiği görüldü.

Liderlerinin alıkonulmasını "otoriter bir müdahale" olarak niteleyen CJP, bu adımla bugün düzenlenecek olan gösterinin yönetim kadrosunun felç edilmek istendiğini kaydetti ve gözaltındakilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Öte yandan iki dijital medya kuruluşu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamalarda eylemi takip eden 4 muhabirlerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yüksek Mahkeme Barosu Başkanı da mahkeme binası önünde eylem yapan bazı avukatların gözaltına alındığını belirtti.

Polis yetkilileri bu gözaltılara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.