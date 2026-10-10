"Hamam böceği hareketi" tekrar sokakta. Liderleri gözaltına alındı
10.10.2026 10:22
Son Güncelleme: 10.10.2026 10:23
Hindistan'da yaklaşık 130 milyon seçmenin kütüklerden silindiği iddiaları başkenti kilitledi; polis gençlik liderlerini gözaltına alıp interneti askıya aldı.
Hindistan'da Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını isteyen gençlik hareketinin başkent Yeni Delhi'de düzenlemeyi planladığı kitlesel gösteri öncesinde polis, aralarında hareketin liderlerinin de yer aldığı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Güvenlik güçleri protestoyu engellemek amacıyla kent genelinde ulaşım ve iletişimi kısıtladı.
Kendilerini “Hamam böceği (Cockroach) Hareketi” olarak adlandıran Cockroach Janta Partisi (CJP) öncülüğündeki eylemciler, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) lehine seçmen listelerinde değişiklik yapıldığını öne sürerek Seçim Komisyonu Başkanı Kumar'ın görevden ayrılmasını talep ediyor.
Delhi polisi, cuma günü eyleme izin verilmediğini duyururken yasağı delenlerin kanun önünde hesap vereceği uyarısını yaptı.
CJP ise anayasal haklarını kullandıklarını belirterek gösteri kararından vazgeçmedi.
LİDER KADRO UÇAKTAN İNER İNMEZ GÖZALTINA ALINDI
CJP'den yayımlanan açıklamada, Mumbai'den Yeni Delhi'ye gelen parti kurucusu Abhijeet Dipke ile üst düzey yöneticiler Saurav Das ve Ashutosh Ranka'nın uçaktan indikleri sırada polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
Televizyon görüntülerine yansıyan kayıtlarda, Dipke'nin polis memurlarına hitaben, "Gözaltına alınmaya geldim, beni yakalayın, sizden korkmuyorum" dediği, bir memurun ise "Hayır, bu bir tutuklama değil, lütfen işbirliği yapın" yanıtını verdiği görüldü.
Liderlerinin alıkonulmasını "otoriter bir müdahale" olarak niteleyen CJP, bu adımla bugün düzenlenecek olan gösterinin yönetim kadrosunun felç edilmek istendiğini kaydetti ve gözaltındakilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.
Öte yandan iki dijital medya kuruluşu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamalarda eylemi takip eden 4 muhabirlerinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yüksek Mahkeme Barosu Başkanı da mahkeme binası önünde eylem yapan bazı avukatların gözaltına alındığını belirtti.
Polis yetkilileri bu gözaltılara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
BAŞKENT YENİ DELHİ'DE ULAŞIM DURDU
Reuters ajansının haberine göre, 20 milyonluk başkentte göstericilerin tarihi Jantar Mantar meydanında toplanmasını önlemek amacıyla 45 metro istasyonu ile çarşılar kapatıldı, merkezi ticaret bölgesinde ise mobil internet hizmeti askıya alındı.
Kente giriş noktalarında otobüs, otomobil ve diğer araçları durdurarak arama yapan polis ekipleri, kentin ana güzergahlarına barikatlar ve beton bloklar yerleştirdi.
Belirli noktalara göz yaşartıcı gaz fırlatıcıları bulunan çevik kuvvet araçları konuşlandırıldı.
Tüm engellemelere rağmen başkentin merkezine ulaşan genç eylemciler "Yaşasın devrim" sloganları attı. Polis ekipleri kaçmaya çalışan bazı göstericileri kovalayarak zorla otobüslere bindirdi.
Otobüse bindirilen eylemcilerden Yogendra Solanki, polisin halkın haklarını ihlal ettiğini ve ülkenin buna daha fazla tahammül etmeyeceğini dile getirdi.
Dipke ise Mumbai'den hareket etmeden önce ANI haber ajansına verdiği demeçte, "Başbakan ülkenin gençliğinden, halkından neden bu kadar korkuyor? Demir yollarını, metroyu kapatmaya neden ihtiyaç duydunuz; yollar kapatıldı, internet kesildi, bunun adı korkudan başka bir şey değildir" değerlendirmesinde bulundu.
130 MİLYON SEÇMENİN İSMİ KÜTÜKLERDEN SİLİNDİ
Hint basınından Indian Express gazetesinde yer alan ve Kumar'ın yardımcılarının yaklaşık 130 milyon seçmenin kaydının kütüklerden çıkarılmasına itiraz ettiğini aktaran haber, protestoların fitilini ateşledi.
Bu sayının Japonya nüfusunu aştığına dikkat çekilirken muhalefet partileri, hükümetin seçim sonuçlarını kendi lehine şekillendirmek amacıyla listeleri değiştirdiğini öne sürdü.
Muhalefet, söz konusu silme işlemlerinin BJP'nin kazandığı son eyalet seçimlerini doğrudan etkilediğini iddia ediyor.
Seçim Komisyonu Başkanı Kumar iddialar hakkında sessizliğini korurken, Seçim Komisyonu ve iktidardaki BJP suçlamaları kesin bir dille reddetti.
Seçim Komisyonu verilerine göre kimlik doğrulama sürecinde 130 milyon kayıt taslak aşamasında listeden çıkarıldı.
Bu kişilerin 63 milyonunun başka yere taşındığı, 30 milyonunun izine ulaşılamadığı ve 28 milyonunun ise yaşamını yitirdiği açıklandı. Komisyon, kaydı yanlışlıkla silinen yurttaşların yeniden kayıt yaptırabileceğini bildirdi.
İktidar partisi BJP, seçimlerdeki başarısının Başbakan Modi'nin halk nezdindeki popülaritesinden ve ülkenin ekonomik büyümesinden kaynaklandığını savunuyor.
Parti yönetimi, sandıkta zafer kazanamayan muhalefet partilerini halkı yanıltmakla suçluyor.
Eylemler, soru sızıntısı skandalları nedeniyle eğitim bakanının istifasına yol açan protestoların birkaç ay sonrasında ve 2027 yılı başında başlayacak kritik eyalet seçimlerinin öncesinde Modi hükümeti üzerindeki siyasi baskıyı artırıyor.
HAMAM BÖCEĞİ HAREKETİ NASIL KURULDU?
Hindistan'da gençlerin ve Z kuşağı internet kullanıcılarının öncülüğünde kurulan Hamam böceği Halk Partisi (Cockroach Janta Party - CJP), ülkedeki işsizlik, eğitim sistemindeki usulsüzlükler ve sınav sorularının sızdırılmasına karşı dijital bir mizah ve protesto hareketi olarak faaliyet gösteriyor.
Siyasi iletişim stratejisti 30 yaşındaki Abhijeet Dipke, hareketi yargı makamlarından gelen bir açıklamaya tepki olarak başlattı.
Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Surya Kant'ın Mayıs 2026'da iş bulamayan ve taleplerini dile getiren gençleri, gazetecileri ve aktivistleri "hamam böceklerine" benzetmesi tepkilere yol açtı.
Dipke, söz konusu benzetmenin ardından "Cockroach Janta Party" adıyla çevrimiçi bir hareket kurdu.
Sosyal medya ve Instagram üzerinden yayılan girişim, kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşarak gençler arasında bir protesto sembolü haline geldi.
Hareketin temel gerekçeleri arasında artan genç işsizliği, liyakatsizlik ve özellikle tıp fakültelerine giriş sınavlarında soruların sızdırılması yer alıyor. Eğitim sistemindeki aksaklıkları ve sınav usulsüzlüklerini gündeme taşıyan topluluk, bu alanlarda kapsamlı reform talep ediyor.
CJP bünyesinde bir araya gelen kitlelerin Haziran 2026'da düzenlediği kitlesel eylemler ve açlık grevleri siyasi sonuç verdi. Gösterilerin ardından Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan görevinden istifa etti.