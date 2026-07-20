"Hamamböceği Partisi" eylemlerine devam ediyor. Hindistan'da sınav yolsuzluğu protestolarında arbede

CJP Başsözcüsü Saurav Das, yaptığı açıklamada, "Yönetim, hükümetle görüşme kanallarını açmaya çalışıyor. Çok geç kaldılar ama biz kapımızı açık tuttuk ve onlarla konuşmaya hazır olduğumuzu ilettik" dedi.

CJP hareketi, mayıs ayında tıp fakültesi giriş sınavı sorularının sızdırılmasının ardından başladı. Bu durum 2 milyondan fazla öğrenciyi etkiledi ve sınavın tekrarlanmasına yol açtı.

Ayrıca yaklaşık 2 milyon lise öğrencisinin girdiği sınavların çevrimiçi puanlama sisteminde de başka bir usulsüzlük skandalı yaşandı.

Eyleme katılan 21 yaşındaki öğrenci Adi Nathan, "İktidardaki tüm bu liderler eğitimsiz. Soru kitapçıklarının sızdırılmasını istemediğimiz için buradayım" diyerek tepkisini dile getirdi.

22 yaşındaki Muhammed Tabrez ise "Bu yolsuzluğun ve sınavlardaki sahtekarlıkların son bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki K.M. Gulshan, hükümetin kendilerini susturmak yerine seslerini duymasını talep ederken, 16 yaşındaki Shubhi Rao, Başbakan Modi'nin ülkenin gençlerini önemsemediğini savundu.