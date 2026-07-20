"Hamamböceği Partisi" eylemlerine devam ediyor. Hindistan'da sınav yolsuzluğu protestolarında arbede
20.07.2026 10:24
Yeni Delhi'de, "Hamamböceği Partisi" adı altında birleşen, sınavlardaki usulsüzlükleri protesto eden ve Eğitim Bakanı Pradhan'ın istifasını isteyen binlerce gence polis copla müdahale etti. Müsaade edilmeyen yürüyüş esnasında kentin bazı noktalarında internet kesilirken, polis gücü iddiaları reddetti.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de polis, parlamento binasına yürümek isteyen gençlik liderliğindeki "Hamamböceği Partisi" destekçilerine coplarla müdahale etti.
Yetkililerin protesto gösterisine izin vermemesine rağmen binlerce kişi yürüyüş için bir araya geldi.
Birkaç ay önce başlayan bu hareket ve planlanan protesto, Başbakan Narendra Modi'nin üçüncü iktidar dönemindeki en büyük toplumsal muhalefet hareketi olarak görülüyor.
Sosyal medyada milyonlarca destekçiye ulaşan hareket, zamanla daha geniş kitlelere yayıldı.
Polisin, açlık grevinde olan aktivist Sonam Wangchuk'u cumartesi günü zorla hastaneye sevk etme kararı hareketi daha da canlandırdı.
Parlamentonun muson dönemi açılış gününde gerçekleştirilmesi planlanan yürüyüş için binlerce destekçi gece boyunca Yeni Delhi'nin merkezindeki Jantar Mantar protesto alanına geldi.
Delhi Emniyet Müdür Yardımcısı Sachin Sharma, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Hamamböceği Janta Partisi (CJP) üyeleriyle görüşmeler yürüttüklerini ancak henüz uzlaşma sağlanamadığını belirtti.
Sharma, "Protesto alanında yer kalmadı ve bu durum istenmeyen olaylara yol açabilir" diyerek pazartesi sabahı alanda yaklaşık 10 bin protestocunun olduğunu ekledi.
Bölgeye çok sayıda polis ve paramiliter güvenlik personeli sevk edilirken, yürüyüşün devam etmesi halinde parlamento yakınlarında bir gerginlik yaşanma ihtimali belirdi.
Televizyon yayınlanan görünlerde, barikatlarla çevrili alanda polisin bazı göstericilere copla müdahale ettiği görüldü.
Delhi polisi ise güç kullanıldığını reddederek "protestonun profesyonelce yönetildiğini" savundu.
Yağmurlu havaya rağmen kentin merkezine barışçıl şekilde ulaşan göstericiler, Başbakan Narendra Modi ile Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep eden sloganlar attı.
CJP Başsözcüsü Saurav Das, yaptığı açıklamada, "Yönetim, hükümetle görüşme kanallarını açmaya çalışıyor. Çok geç kaldılar ama biz kapımızı açık tuttuk ve onlarla konuşmaya hazır olduğumuzu ilettik" dedi.
CJP hareketi, mayıs ayında tıp fakültesi giriş sınavı sorularının sızdırılmasının ardından başladı. Bu durum 2 milyondan fazla öğrenciyi etkiledi ve sınavın tekrarlanmasına yol açtı.
Ayrıca yaklaşık 2 milyon lise öğrencisinin girdiği sınavların çevrimiçi puanlama sisteminde de başka bir usulsüzlük skandalı yaşandı.
Eyleme katılan 21 yaşındaki öğrenci Adi Nathan, "İktidardaki tüm bu liderler eğitimsiz. Soru kitapçıklarının sızdırılmasını istemediğimiz için buradayım" diyerek tepkisini dile getirdi.
22 yaşındaki Muhammed Tabrez ise "Bu yolsuzluğun ve sınavlardaki sahtekarlıkların son bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
19 yaşındaki K.M. Gulshan, hükümetin kendilerini susturmak yerine seslerini duymasını talep ederken, 16 yaşındaki Shubhi Rao, Başbakan Modi'nin ülkenin gençlerini önemsemediğini savundu.
AÇLIK GREVİ DEVAM EDİYOR
Başlangıçta yalnızca internet üzerinde faaliyet gösteren CJP, Instagram'da kısa sürede 22 milyon takipçiye ulaştı ve ardından bazı muhalefet partilerinin de desteğini aldı.
Hareketin kurucusu Abhijeet Dipke ve destekçileri, Eğitim Bakanı Pradhan'ın istifasını talep ederek geçen ay oturma eylemi başlattı. Aktivist Wangchuk da 28 Haziran'da onlara katılarak süresiz açlık grevine gitti.
Hastaneden gönderdiği el yazısıyla yazılmış notu sosyal medya hesabından paylaşan Wangchuk, hükümetin eğitim sistemindeki başarısızlıkların ve soru sızıntılarının sorumluluğunu üstlenmesi ya da göstericilerin parlamentoya ulaşmasına izin verilerek milletvekillerinin bu konuyu ele alacağına dair güvence vermesi durumunda eylemini sonlandıracağını bildirdi.
Sağlık durumunun yürüyüşe elvermediğini belirten Wangchuk, siyasi parti liderlerinin kendisini hastanede ziyaret ederek aynı güvenceleri vermesi halinde de açlık grevini bitireceğini ekledi.
Analistler, CJP'nin yükselişinin genç Hintliler arasındaki yüksek işsizlik oranı ve sık yaşanan sınav sızıntılarına yönelik öfkeyi yansıttığını ifade ediyor.
Resmi verilere göre, 2025 yılında 15 yaş ve üzeri nüfusta işsizlik oranı yüzde 3,1 iken, 15-29 yaş grubunda bu oran yüzde 9,9 olarak kaydedildi. Genç işsizliği kentlerde yüzde 13,6, kırsal bölgelerde ise yüzde 8,3 seviyesinde seyrediyor.
Bugün Yeni Delhi'nin merkezindeki bazı bölgelerde internet erişimi kesildi.
Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, protesto izni olmadığı hatırlatılarak yasakları ihlal edenlerin yargılanacağı uyarısı yapıldı.