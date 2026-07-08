Hamaney için Irak'ta cenaze töreni

İran, eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'i uğurluyor. Savaşın ilk günü ABD-İsrail saldırısında öldürülen Hamaney ve ailesi için başkent Tahran'ın ardından bu kez ülkenin dini başkenti olarak görülen Kum'da cenaze töreni düzenledi.

Törene katılan milyonlarca kişi Cemkeran Mescidi ile Hazreti Fatıma Türbesi arasındaki yolu tamamen doldurdu.