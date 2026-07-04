Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor. Kalabalık "İntikam" diye haykırdı
04.07.2026 11:54
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende "İntikam" sloganları atılırken, Hamaney'in naaşı İran bayrağına sarılı tabutla halkın ziyaretine açıldı.
CENAZEDE "İNTİKAM" SESLERİ YÜKSELİYOR
ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.
Başkentteki Büyük Musalla Camii'nde gerçekleştirilen törene binlerce kişi katıldı. Güvenlik önlemleri altında alana gelen kalabalık, göğüslerine vurarak "İntikam, intikam." sloganları attı.
Tören sırasında konuşan bir İranlı, "Buraya cenaze için değil, intikam için geldik. Kanını yerde bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
HAMANEY'İN NAAŞI HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI
İran bayrağına sarılı Hamaney'in tabutu sahnede halkın ziyaretine açıldı. Aynı saldırılarda yaşamını yitiren aile üyelerinin tabutları da Hamaney'in tabutunun yanına yerleştirildi.
Tören alanı İran bayrakları ve Hamaney'in yaşamının farklı dönemlerini yansıtan fotoğraflarla donatıldı.
Katılımcılar arasında, babasının yerine dini lider olarak göreve gelen Mücteba Hamaney'in fotoğraflarını taşıyanlar da görüldü. Mücteba Hamaney ise kamuoyu önüne çıkmadı.
"SONUNA KADAR YANINDA OLACAĞIMIZA SÖZ VERMİŞTİK"
Törene katılan 37 yaşındaki üniversite öğretim üyesi Rıza, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Lidere sonuna kadar bağlı kalacağımıza söz vermiştik. Buradaki herkes onun için burada. Canımızı onun için vermeye hazır olduğumuzu söylüyorduk ama kendini bizim için feda eden o oldu." dedi.
Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Tahran'da kalabalığa su dağıtılırken, çevrede geçici ikram noktaları kuruldu. Yoğun güvenlik ve trafik önlemleri nedeniyle birçok kişi araçlarını tören alanından kilometrelerce uzağa bırakarak yürümek zorunda kaldı.
TRUMP'TAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI
BD Başkanı Donald Trump, cenaze töreni için müzakereleri durdurduğunu söyledi.
Trump, "İran'ı perişan ettik, anlaşmaya can atıyorlar. Anlaşmayı çok istiyorlar. Biz iyi niyetimizle Ali Hamaney'in cenaze töreni için bir hafta izin verdik." dedi.
HAMANEY NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
86 yaşındaki Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'da düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirmişti. Saldırılar, daha sonra bölgeye yayılan savaşın başlangıcı olmuştu.
ABD ile İran geçen ay çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan ön mutabakata imza atsa da kalıcı anlaşmaya yönelik müzakereler sürüyor. Taraflar arasında zaman zaman karşılıklı saldırılar da yaşanmaya devam ediyor.