Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor. Kalabalık "İntikam" diye haykırdı

Törene katılan 37 yaşındaki üniversite öğretim üyesi Rıza, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Lidere sonuna kadar bağlı kalacağımıza söz vermiştik. Buradaki herkes onun için burada. Canımızı onun için vermeye hazır olduğumuzu söylüyorduk ama kendini bizim için feda eden o oldu." dedi.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Tahran'da kalabalığa su dağıtılırken, çevrede geçici ikram noktaları kuruldu. Yoğun güvenlik ve trafik önlemleri nedeniyle birçok kişi araçlarını tören alanından kilometrelerce uzağa bırakarak yürümek zorunda kaldı.