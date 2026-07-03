Hamaney'in cenaze töreni yarın. İran lideri oğul Hamaney, babasının cenazesine katılamayabilir
03.07.2026 03:28
ABD saldırısında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in cenazesi törenin yarın başlayacağı camiye götürüldü. Cenaze öncesi binler naaşı görmek için Tahran'da toplandı. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in babasının törenine güvenlik gerekçeleriyle katılamayabileceği belirtildi.
Savaşın ilk günü ABD ile İsrail'in ortak saldırısında İran'ı 37 yıldır yöneten dini lider Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü.
Eski dini liderin cenaze töreni yarın İmam Humeyni Musalla Camisi'nde başlayacak. Hamaney'in naaşının camiye götürülmesiyle Tahranlılar da sokaklara döküldü. Toplanan kalabalık cenazeyi karşıladı ve Hamaney için dualar etti.
Cenaze Tahran'dan kalkacak, 7 Temmuz'da Kum'da törenler düzenlenecek. Son olarak Meşhed'de toprağa verilecek. Irak da ülkedeki törenlerin sadece Kerbela ve Necef'te yapılacağını açıkladı.
SALDIRI ENDİŞESİ SÜRÜYOR
İran ordusu, Hamaney'in cenaze töreninde olası bir saldırıya sert karşılık verileceği yönünde uyardı. Bugün de devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderlerin katılımıyla uluslararası resmi anma töreni düzenlenmesi planlanıyor.
BABASININ CENAZESİNE KATILAMAYABİLİR
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, babası Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek törenlere güvenlik gerekçeleriyle katılamayabileceği belirtildi.
Hindistan'ın "Indiatoday" haber sitesine konuşan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Hindistan'daki Temsilcisi Ayetullah Elahi, İsrail'in İran liderlerine yönelik devam eden tehditlerinin, Mücteba Hamaney'in törene katılamamasının nedeni olduğunu belirtti.
Elahi, "Geçen hafta İran'daydım ve onunla (Mücteba Hamaney) görüşen bazı arkadaşlarımla görüştüm. Dışarı çıkmak ve insanlarla bir araya gelmek istediğini söylediler ancak güvenlik güçleri güvenliği nedeniyle dışarı çıkmasına onay vermiyor. 'Çok tehlikeli ve ona güvenlik sağlayamayız' dediler. Sanırım dışarı çıkmayacak." dedi.
İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün İran, Lübnan, Suriye, Gazze, Türkiye ve İsrail'in gelecekteki askeri kabiliyetlerinin ele alındığı bir basın toplantısında, orduya İran'a karşı "bağımsız" bir saldırı planı hazırlama talimatı verildiğini söylemişti.
İsrail'in İran'la "yarın" savaşa girebileceğini söyleyen Katz, İran lideri Hamaney hakkındaki soruya ise onun "ölüm için işaretlenmiş" olduğunu iddia etmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Katz'ın tehditlerine, "Halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü bir yanıt alacaktır." şeklinde cevap vermişti.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney için 4-9 Temmuz arasında Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenlenecek.
Hamaney'in cenazesi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek.