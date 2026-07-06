Hamaney'in cenazesinde intikam sembolü: Kırmızı bayraklar ne anlatıyor?

Törenlerde kullanılan resmi slogan ise “Ayağa kalkmalıyız” oldu. Arapça ve uluslararası kamuoyuna yönelik mesajlarda ise bu sloganın “Allah için ayağa kalk” anlamına gelen versiyonu tercih edildi.

Her iki ifadenin de Müslümanlara ilahi bir amaç için ayağa kalkma çağrısı yapan Kur’an ayetine dayandırıldığı belirtiliyor.