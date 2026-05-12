Hantavirüs vaka sayısı artabilir. DSÖ’den "henüz bitmedi" uyarısı
12.05.2026 14:13
Son Güncelleme: 12.05.2026 14:15
Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüs salgını nedeniyle tahliye edilen gemiye ilişkin “çalışmaların henüz bitmediğini” duyurdu. Önümüzdeki haftalarda yeni vakaların görülebileceği uyarısı yapıldı.
TAHLİYE BİTTİ, ÇALIŞMALAR BİTMEDİ
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ölümcül hantavirüs salgınının görüldüğü MV Hondius adlı gemideki tahliyelerin ardından salgının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Madrid’de Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenleyen Tedros, “Henüz daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair bir işaret yok.” dedi.
“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA YENİ VAKALAR GÖRÜLEBİLİR”
Tedros, buna rağmen durumun değişebileceğini belirterek, hantavirüsün uzun kuluçka süresi nedeniyle önümüzdeki haftalarda yeni vakaların ortaya çıkmasının mümkün olduğunu söyledi.
Nadir görülen virüsün görüldüğü gemide üç yolcunun hayatını kaybetmesi uluslararası endişeye yol açmıştı. Hastalık için şu anda onaylı bir aşı veya spesifik tedavi bulunmuyor.
Buna rağmen sağlık yetkilileri, durumun Covid-19 pandemisinin başlangıcıyla kıyaslanamayacağını ve küresel halk sağlığı riskinin düşük seviyede olduğunu vurguluyor.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
MV Hondius’taki 120’den fazla yolcu ve mürettebat, pazar ve pazartesi günleri tahliye edildi.
Tahliye edilen kişilerin ülkelerine dönüşü sonrası farklı sağlık önlemleri uygulanıyor. Çoğu ülke, DSÖ’nün yüksek riskli temaslılar için 42 günlük karantina ve sürekli takip önerisini benimsedi.
TÜRK YOLCULARIN TESTİ NEGATİF
Gemideki 3 Türk yolcu Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla dün akşam İspanya'dan Türkiye'ye getirildi ve evlerinde karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı, daha önce ülkeye getirilen 2 kişiyle birlikte 5 Türk vatandaşının test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.
Türk yolcular, İstanbul'daki evlerinde 42 gün karantinada kalacak. Halk sağlığı ekipleri her gün evlerine giderek, gerekli kontrolleri yapacak. Ayrıca 3 isim 10 günde bir de test verecek.
GEMİ DİPLOMATİK KRİZE DÖNÜŞTÜ
MV Hondius’un hangi ülke tarafından kabul edileceği ve yolcuların nerede tedavi edileceği konusunda diplomatik sorunlar yaşandı.
Cape Verde, başkent Praia açıklarında bekleyen gemiyi kabul etmeyi reddetti. Gemideki üç kişi geçen hafta hava yoluyla Avrupa’ya tahliye edilmişti.
İspanya ise yolcu ve mürettebatın tahliyesi için geminin Kanarya Adaları açıklarına demirlemesine izin verdi. Ancak bölgesel yönetim bu karara sert tepki gösterdi.
HANTAVİRÜS NEDİR?
Hantavirüs, kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğü yoluyla insanlara bulaşabilen viral enfeksiyonları tanımlayan genel bir isim olarak biliniyor. Virüs ilk kez 1978 yılında Güney Kore’de Hantan Nehri yakınındaki vakalarla tanımlandı.
Uzmanlar, mevcut vakaların izole bölgelerde görülen farklı bir türle bağlantılı olduğunu ve küresel çapta yayılma riskinin düşük olduğunu belirtiyor. Hastalık bazı kişilerde grip benzeri hafif belirtilerle atlatılırken, ağır vakalarda ciddi solunum problemleri görülebiliyor.
Uzmanlar, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış paylaşımlar yerine resmi sağlık kurumlarının açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.