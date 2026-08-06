Hastane çatısında Azrail şoku. Hastalara dik dik baktı, garip sesler çıkardı

Mahkemede Gillespie'nin başka suçlardan da yargılandığı aktarıldı.

Gillespie'nin 26 Mart tarihinde yerel bir Pets at Home mağazasından 30 ila 40 sterlin değerinde kedi maması ile kedi kumu çaldığı, 28 Mayıs'ta ise Llandudno'daki Sainsbury's mağazasından yiyecek ve içecek çaldığı belirtildi.

Gillespie bu suçlar nedeniyle 100 sterlin ilave para cezası, Kraliyet Savcılık Hizmetine (CPS) 100 sterlin mahkeme masrafı ve 50 sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi.

Olayın ardından Betsi Cadwaladr Üniversitesi Sağlık Kurulundan bir sözcü, The Mirror gazetesine yaptığı açıklamada , "Sağlık kurulu, hastane sahaları içerisindeki taciz, saldırganlık veya huzursuzluk çıkarma eylemlerine karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahip olduğunu daha önce de ifade etmiştir" açıklamasını yaptı.

Kuzey Galler Polisinden bir sözcü ise olayın yaşandığı sırada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Şahıs, tıbbi tavsiye, tedavi veya bakım alma amacı dışında, orada çalışan ya da işle bağlantılı olarak bulunan bir Ulusal Sağlık Hizmeti personeline makul bir mazereti olmaksızın huzursuzluk veya rahatsızlık vermekle ve bir polis memuru tarafından talep edilmesine rağmen makul bir mazereti olmaksızın tesisi terk etmeyi reddetmekle suçlanmıştır."