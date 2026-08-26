Hastanenin doğum servisi alevlere teslim oldu. 14 bebek öldü

Pakistan'da yetersiz güvenlik standartları, yapı yönetmeliklerindeki eksiklikler ve denetim sorunları nedeniyle büyük binalarda ölümcül yangınlar sık yaşanıyor.

Ocak ayında Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 65'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin en ağır yangın facialarından biri ise 2012'de yine Karaçi'de yaşanmış, yangın çıkışı bulunmayan bir tekstil fabrikasında en az 250 işçi ölmüştü.