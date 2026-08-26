Hastanenin doğum servisi alevlere teslim oldu. 14 bebek öldü
26.08.2026 10:17
Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir hastanenin anne ve çocuk sağlığı servisinde çıkan yangında 14 bebek hayatını kaybetti.
YANGINDA 14 BEBEK ÖLDÜ
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin doğum servisinde çıkan yangın faciaya dönüştü. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün (PIMS) Anne ve Çocuk Sağlığı Servisi'nde çıkan yangında 14 bebek hayatını kaybetti.
İslamabad bölge yönetiminin açıklamasına göre yangın sabahın erken saatlerinde, kamuya ait hastanenin üçüncü katında çıktı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hayatını kaybeden 14 kişinin tamamının bebek olduğunu açıkladı.
YANGININ KLİMADAN ÇIKTIĞI BELİRTİLİYOR
Hastane Sözcüsü Aneeza Jalil, ilk belirlemelere göre yangına elektrik arızasının yol açtığını ve alevlerin klimadan çıktığını söyledi.
İslamabad Başkomiseri Sohail Ashraf ise acil durum çağrısının sabah saat 07.00'den hemen önce yapıldığını, itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldığını açıkladı.
Ancak yangında üç günlük kızını kaybeden 40 yaşındaki Khurram Mehmood, kurtarma ekiplerinin gelmesinin saatler sürdüğünü öne sürdü.
Mehmood, yangın sırasında eşinin serviste bulunduğunu belirterek, "Kızımı kaybettim. Sadece üç günlüktü" dedi.
"İNSANLAR ÇIĞLIK ATIYORDU"
Yangından bebeğiyle birlikte kurtulan Shagufta Parveen ise serviste yaşanan paniği anlattı.
Ellerinde dumandan kalan siyah izler bulunan Parveen, insanların çığlık attığını ve her tarafı siyah dumanın kapladığını belirterek 10 günlük bebeğiyle kaçmayı başardığını söyledi.
Yangının ardından hastane önünde toplanan aileler, bebeklerinden gelecek haberleri bekledi. Hastanede bir hemşirenin yangında hayatını kaybeden bebeklerin isimlerini ailelere okuduğu bildirildi.
BAŞBAKANDAN SORUŞTURMA TALİMATI
Başbakan Şahbaz Şerif ve İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, 14 bebeğin ölümü nedeniyle "derin üzüntü" duyduklarını açıkladı.
Şerif, olayın tüm yönleriyle araştırılması talimatını vererek yangına yol açan koşulların belirlenmesini ve sorumlular hakkında "mümkün olan en ağır işlemin" uygulanmasını istedi.
PAKİSTAN'DA BİNA YANGINLARI SIK YAŞANIYOR
Pakistan'da yetersiz güvenlik standartları, yapı yönetmeliklerindeki eksiklikler ve denetim sorunları nedeniyle büyük binalarda ölümcül yangınlar sık yaşanıyor.
Ocak ayında Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 65'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin en ağır yangın facialarından biri ise 2012'de yine Karaçi'de yaşanmış, yangın çıkışı bulunmayan bir tekstil fabrikasında en az 250 işçi ölmüştü.