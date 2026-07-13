Hava aydınlandı, facianın boyutu ortaya çıktı: 27 can alan yangın saniyeler içinde yayılmış
13.07.2026 08:33
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanını saran yangında en az 27 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi yaralandı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı kapladığı faciada gerçek bilanço ise hava aydınlanınca ortaya çıktı.
SON 17 YILIN EN ÖLÜMCÜL EĞLENCE MEKANI YANGINI
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Yetkililer, olayın ülkede son 17 yılın en ölümcül eğlence mekanı yangını olduğunu açıkladı.
Pazar günü yerel saatle 23.00 sıralarında kentin dış kesimindeki Rong Beer Na Lat Phrao isimli mekanda çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.
Görgü tanıklarının cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, alevlerin giriş kapısından yükseldiği, panik içindeki insanların yanıklar içinde kendilerini dışarı attığı görüldü.
EN ÇOK DUMAN CAN ALDI
Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yangının çok hızlı yayıldığını ve tavana kadar ulaştığını belirterek, ölümlerin büyük bölümünün yoğun dumandan kaynaklandığını söyledi.
Yetkililere göre yangında 27 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 22'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
İlk belirlemelere göre yaşamını yitirenlerden 10'unun kimliği tespit edildi. Bunların dokuzunun Tayland, birinin ise Laos vatandaşı olduğu açıklandı.
ACİL ÇIKIŞLAR SORUŞTURULUYOR
Yetkililer, bazı cansız bedenlerin yangın çıkışına yakın noktada bulunduğunu ve söz konusu çıkışın engellenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Başbakan Anutin Charnvirakul, mekanın restoran ruhsatıyla faaliyet gösterdiğini belirterek denetim kayıtlarının incelendiğini açıkladı.
İlk incelemelerde binada yangın kaçış güzergahlarının yeterince görünür olmadığı yönünde bulgular elde edildiğini söyleyen Anutin, "Yasaların ihlal edildiği tespit edilirse kimseye müsamaha gösterilmeyecek." dedi.
PATLAMA İDDİASI
Başbakan Anutin'in aktardığına göre, sahnede bulunan müzisyenler önce sahne yakınındaki elektrik panosundan duman yükseldiğini, ardından elektriğin kesildiğini ve bir patlama sesi duyduklarını anlattı.
Bangkok Afet Önleme Dairesi Başkanı Suriyachai Rawiwan ise itfaiyenin ihbardan beş dakika sonra olay yerine ulaştığını ancak yangının o sırada tüm binaya yayıldığını söyledi.
İçeride masa ve oturma gruplarının geçiş yollarını kapattığı, yüksek sıcaklığın da çalışmaları zorlaştırdığı ifade edildi.
TANIKLAR YAŞANANLARI ANLATTI
Taksi şoförü Surin Jaiharn, yangının kapıdan sokağa doğru taştığını gördüğünü ve vücudu yanan yaklaşık beş kişiye yardım ettiğini söyledi.
Laoslu turist Kan Kutirat ise içeriden yükselen çığlıkların ardından büyük bir panik yaşandığını belirterek, dışarı çıkarmayı başardığı bir kadını kurtardığını anlattı.
BENZER FACİALAR YAŞANMIŞTI
Yangın, Tayland'da 2009 yılında Bangkok'taki Santika Club'da yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan ve 67 kişinin hayatını kaybettiği yangından bu yana en ölümcül eğlence mekanı faciası olarak kayıtlara geçti.