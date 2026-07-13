Hava aydınlandı, facianın boyutu ortaya çıktı: 27 can alan yangın saniyeler içinde yayılmış

Başbakan Anutin'in aktardığına göre, sahnede bulunan müzisyenler önce sahne yakınındaki elektrik panosundan duman yükseldiğini, ardından elektriğin kesildiğini ve bir patlama sesi duyduklarını anlattı.

Bangkok Afet Önleme Dairesi Başkanı Suriyachai Rawiwan ise itfaiyenin ihbardan beş dakika sonra olay yerine ulaştığını ancak yangının o sırada tüm binaya yayıldığını söyledi.

İçeride masa ve oturma gruplarının geçiş yollarını kapattığı, yüksek sıcaklığın da çalışmaları zorlaştırdığı ifade edildi.