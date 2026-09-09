Hava trafik kontrolünde kaos yaşandı. İngiltere'de binden fazla uçuş iptal edildi

Uçak takip sitesi FlightRadar24, bir gün önce İngiltere havaalanlarına bin 300 gidiş-dönüş uçuşunda iptal kararının ardından, Çarşamba günü için planlanan 177 uçuşun daha iptal edildiğini bildirdi.

FlightRadar24'ün X platformundan yaptığı paylaşıma göre, etkilenen son uçuşların neredeyse tamamı Britanya'nın en işlek havalimanı olan Londra'daki Heathrow'dan gerçekleşti.

Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS), sistemdeki sorunlar nedeniyle yaşanan aksaklıkları gidermek için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

NATS, Salı günü geç saatlerde yaptığı bir paylaşımda, "Bu çok karmaşık bir toparlanma süreci oldu ve tüm havacılık ağı için zorluklara yol açtı; bu zorluklardan kurtulmak zaman alacak." dedi.

İngiliz Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander'ın Çarşamba günü NATS başkanı Martin Rolfe ile görüşeceği bildirildi. Rolfe, yaptığı açıklamada tam sorumluluğu kabul ettiğini söyledi ancak işinden ayrılmayı düşünüp düşünmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Ulaştırma Bakanı Alexander daha önce X platformunda paylaştığı gönderide, bu sorunlardan ders çıkarılacağına ve havacılığı destekleyen sistemlerin görevlerini yerine getireceğine dair güvenceler aradığını açıklamıştı.

Ancak Ryanair Operasyon Direktörü Neal McMahon, Rolfe'un görevden alınması yönündeki çağrısını yineleyerek, onu İngiliz yolcuları bir kez daha hayal kırıklığına uğratmakla suçladı.

"Artık yeter, İngiliz hükümetinin bu duruma müdahale etme ve bu işi yapabilecek birini göreve getirme zamanı geldi." dedi McMahon.