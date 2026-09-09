Hava trafik kontrolünde kaos yaşandı. İngiltere'de binden fazla uçuş iptal edildi
09.09.2026 09:41
Hava trafik kontrolünde çıkan bir arıza nedeniyle salı günü bin 300 uçuşun durdurulduğu İngiltere'de teknik sorunlar devam etti. 177 uçuş daha iptal edildi.
Uçak takip sitesi FlightRadar24, bir gün önce İngiltere havaalanlarına bin 300 gidiş-dönüş uçuşunda iptal kararının ardından, Çarşamba günü için planlanan 177 uçuşun daha iptal edildiğini bildirdi.
FlightRadar24'ün X platformundan yaptığı paylaşıma göre, etkilenen son uçuşların neredeyse tamamı Britanya'nın en işlek havalimanı olan Londra'daki Heathrow'dan gerçekleşti.
Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS), sistemdeki sorunlar nedeniyle yaşanan aksaklıkları gidermek için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
NATS, Salı günü geç saatlerde yaptığı bir paylaşımda, "Bu çok karmaşık bir toparlanma süreci oldu ve tüm havacılık ağı için zorluklara yol açtı; bu zorluklardan kurtulmak zaman alacak." dedi.
İngiliz Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander'ın Çarşamba günü NATS başkanı Martin Rolfe ile görüşeceği bildirildi. Rolfe, yaptığı açıklamada tam sorumluluğu kabul ettiğini söyledi ancak işinden ayrılmayı düşünüp düşünmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.
Ulaştırma Bakanı Alexander daha önce X platformunda paylaştığı gönderide, bu sorunlardan ders çıkarılacağına ve havacılığı destekleyen sistemlerin görevlerini yerine getireceğine dair güvenceler aradığını açıklamıştı.
Ancak Ryanair Operasyon Direktörü Neal McMahon, Rolfe'un görevden alınması yönündeki çağrısını yineleyerek, onu İngiliz yolcuları bir kez daha hayal kırıklığına uğratmakla suçladı.
"Artık yeter, İngiliz hükümetinin bu duruma müdahale etme ve bu işi yapabilecek birini göreve getirme zamanı geldi." dedi McMahon.
ARIZALAR ÜLKE ÇAPINDA ZİNCİRLEME ETKİYE YOL AÇTI
Heathrow Salı günü geç saatlerde, teknik bir arıza nedeniyle havaalanının gelen uçuşları askıya almasının ardından, tek yönlü gidiş uçuşlarının yeniden başladığını bildirdi.
Ancak kesintilerin devam etmesinin beklendiğine dair uyarıda bulunan kuruluş, yolcuların havaalanına gitmeden önce havayolu şirketleriyle iletişime geçmelerini istedi.
British Airways ayrıca, iptallerin on binlerce müşterisini etkilediği ve önemli bir zincirleme etkiye yol açacağı konusunda da uyarıda bulundu.
NATS daha önce yaptığı açıklamada, aksamaya neden olan sorunu çözdüğünü ve biriken uçuşları gidermek için mümkün olan en iyi şekilde çalıştığını belirtmişti. X platformunda yaptıkları açıklamada, "Bunun son derece sinir bozucu olduğunu biliyoruz ve koşulsuz olarak özür diliyoruz," diye yazdı kuruluş.
Hava trafiğindeki bu kaos, geçen yıl Temmuz ayında İngiltere'ye gidiş ve gelişlerde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edilmesinin ardından ortaya çıktı ve ülke çapındaki havayolu şirketlerinin yöneticilerinin öfkelenmesine yol açtı.
2023 yılında İngiltere, yıllardır yaşadığı en kötü hava sistemi arızasını yaşamıştı; yüzlerce uçuşun gecikmesi veya iptal edilmesi sonucunda 700 binden fazla yolcu etkilenmişti.
ULUSAL FUTBOL TAKIMI DA GECİKEN UÇUŞLARDAN ETKİLENDİ
Sağlık çalışanı Josie Donoghue, İrlanda'ya giden uçağının pistte üç saat mahsur kalmasının ardından uçaktan inmek zorunda kaldıktan sonra, Gatwick Havalimanı'ndaki durumu bitmek bilmeyen bir kabus olarak nitelendirdi.
"O havaalanından geçmek, bir hapishaneden çıkmaya çalışmak gibiydi." dedi Donoghue bir İngiliz yerel haber ajansına yaptığı açıklamada.
Liverpool, Birmingham ve Edinburgh havaalanları da bu arızalardan etkilenirken, İrlanda'daki Dublin Havaalanı da düzinelerce uçuşu iptal ettiğini açıkladı.
İrlandalı düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, 65 binden fazla yolcusunun seyahatlerinin aksadığını ve 50'den fazla uçuşu iptal ettiğini açıkladı.
Çarşamba günü İtalya'nın güneyindeki bir şehirde Napoli ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan İngiliz futbol takımı Arsenal, takım üyelerinin uçuşunun gecikmesi nedeniyle maç öncesi düzenleyeceği basın toplantısını iptal etmek zorunda kaldı.