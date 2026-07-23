Havacılık tarihini değiştirmişti. 74 yıl sonra bulundu
23.07.2026 10:49
1952 yılında Atlantik Okyanusu'na düşen ve havacılık kurallarının değişmesine öncülük eden Pan American Havayolları'na ait uçağın enkazı, 74 yıl sonra bulundu.
74 YIL SONRA ATLANTİK'İN DERİNLİKLERİNDE BULUNDU
1952 yılında kalkıştan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Atlantik Okyanusu'na düşen Pan American Havayolları'na (Pan Am) ait Clipper Endeavor uçağının enkazına 74 yıl sonra ulaşıldı.
Araştırmacılar, Porto Riko açıklarında deniz seviyesinin yaklaşık 610 metre altında bulunan enkazı, sonar sistemiyle donatılmış otonom bir su altı aracıyla tespit etti.
Keşif, Air/Sea Heritage Foundation öncülüğünde Discovery Channel'ın Expedition Unknown ekibi ve çeşitli kuruluşların ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.
KAZADAN YALNIZCA 17 KİŞİ KURTULDU
11 Nisan 1952'de New York'a gitmek üzere havalanan uçak, çoklu motor arızası nedeniyle kısa süre sonra denize acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Uçaktaki 69 yolcu ve mürettebat ilk çarpışmadan sağ kurtulsa da, hızla su alan uçakta can yelekleri ve can sallarına ulaşmakta yaşanan zorluklar büyük bir trajediye yol açtı. Kazada yalnızca 17 kişi hayatta kalabildi.
HAVACILIKTA YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI OLDU
Kaza sonrası yapılan incelemeler, ticari havacılıkta önemli güvenlik reformlarını beraberinde getirdi.
Facianın ardından uçuşlarda kabin ekiplerinin kalkış öncesinde yolculara acil çıkışları, can yeleklerinin yerini ve kullanım şeklini anlatmasını zorunlu kılan güvenlik bilgilendirmeleri uygulamaya alındı. Uçaklardaki can kurtarma ekipmanları da geliştirildi.
ENKAZ İLK ARAMADA TESPİT EDİLDİ
Araştırma ekibi, enkazın yerini belirleyebilmek için yıllar boyunca resmi kaza raporlarını, dönemin hava durumu kayıtlarını ve kazaya tanıklık eden askeri pilotların hazırladığı haritaları inceledi.
2024 yılında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalan arama çalışmaları bu yıl yeniden başlatıldı.
Otonom su altı aracı, 2 Haziran'da arama alanındaki ilk taramasında iki parçaya ayrılmış enkazı tespit etti. Daha sonra yapılan görüntüleme çalışmalarında uçağın gövdesindeki Pan Am logosu ile "Clipper Endeavor" isminin hala okunabildiği doğrulandı.
MALEZYA UÇAĞI İÇİN UMUT OLABİİR
Araştırmacılar, bu keşfin okyanusta kaybolan diğer uçakların bulunmasına yönelik çalışmalara da yeni bir ivme kazandırabileceğini belirtiyor.
Bunların başında, 2014 yılında 239 kişiyle birlikte kaybolan ve Hint Okyanusu'nda yürütülen kapsamlı aramalara rağmen bulunamayan Malaysia Airlines'a ait MH370 sefer sayılı uçak geliyor.
Clipper Endeavor'ın keşfi, bu sonbaharda Discovery Channel'da yayımlanacak özel bir Expedition Unknown bölümünde ayrıntılarıyla ekranlara taşınacak.