Havacılık tarihini değiştirmişti. 74 yıl sonra bulundu

Araştırma ekibi, enkazın yerini belirleyebilmek için yıllar boyunca resmi kaza raporlarını, dönemin hava durumu kayıtlarını ve kazaya tanıklık eden askeri pilotların hazırladığı haritaları inceledi.

2024 yılında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalan arama çalışmaları bu yıl yeniden başlatıldı.

Otonom su altı aracı, 2 Haziran'da arama alanındaki ilk taramasında iki parçaya ayrılmış enkazı tespit etti. Daha sonra yapılan görüntüleme çalışmalarında uçağın gövdesindeki Pan Am logosu ile "Clipper Endeavor" isminin hala okunabildiği doğrulandı.