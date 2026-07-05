Her birinin motoru 20 milyon dolar. Şirket iflas etti, uçaklar çöle bırakıldı
05.07.2026 14:02
Son Güncelleme: 05.07.2026 14:03
İflas başvurusunun ardından faaliyetlerini tamamen durduran Spirit Airlines şirketine ait parlak sarı Airbus uçakları Arizona çölündeki havalimanlarında korumaya alınıyor. Her bir uçağın motorunun 15 - 20 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.
ABD merkezli ultra düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines'ın 34 yıllık faaliyetlerinin ardından iflas etmesiyle birlikte, şirkete ait parlak sarı renkli uçaklar Arizona çölündeki havalimanlarına taşınmaya başladı.
Eyaletteki kuru iklim şartları nedeniyle Goodyear ve Marana havalimanlarında bekletilen uçaklar, nemli bölgelerdeki gibi paslanma ve çürüme riskiyle karşı karşıya kalmıyor.
Uçakların taşıma işlemlerini yürüten Nomadic Aviation Group Kaptanı Bob Allen, Spirit Airlines'ın terk ettiği havalimanlarından uçakları teslim almak üzere sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Allen, taşıma işleri için aralarında işsiz kalan eski Spirit çalışanlarının da yer aldığı pilotları görevlendiriyor. Pilotlar bu ay Atlantic City, Fort Lauderdale ve Miami gibi şehirlerden Arizona'ya 25 uçuş gerçekleştirdi.
Çöle çekilen uçakların motorlarının her birinin 15 ila 20 milyon dolar değerinde olduğu ve bu miktarın uçağın toplam değerine ulaştığı kaydediliyor.
Fox News kanalına konuşan Bob Allen, geçmişte beş kez çalıştığı havayolu şirketlerinin iflası nedeniyle sabah uyandığında işsiz kaldığını, çocuklarını nasıl besleyeceğini ve konut kredisini nasıl ödeyeceğini düşündüğünü aktardı.
Allen, bu nedenle işsiz kalan eski Spirit pilotlarına öncelik verdiğini ifade etti. Arizona'da bekletilen uçakların ilerleyen süreçte yeniden boyanarak başka şirketlere kiralanması veya satılması hedefleniyor.
ŞİRKET 630 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ 27 UÇAĞINI SATMAYA ÇALIŞIYOR
Diğer yandan Aviation Week portalının haberine göre Mayıs 2026'da gerçekleşen çöküşün ardından tasfiye sürecine giren Spirit Airlines, New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesine sunduğu dilekçeyle 27 uçağın satışı için onay talep etti.
Yaklaşık 630 milyon dolar değerindeki bu işlem, Airbus A320 ve A321 modellerini kapsıyor.
Satıştan elde edilecek nakit paranın, borçların ödenmesinde ve tasfiye sürecinin sorunsuz tamamlanmasında kullanılması öngörülüyor.
Alıcı konumundaki Save 2026-B LLC şirketi, ihalede başlangıç teklifini sunan taraf olmayı kabul etti.
Mahkeme onay verirse, daha yüksek tekliflerin önü açılacak.
İRAN SAVAŞI VE YAKIT MALİYETLERİ İFLASI HIZLANDIRDI
Spirit Airlines, Kovid-19 pandemisinden bu yana yüksek işletme maliyetleri ve borç yüküyle mücadele ediyordu.
Şirketin 2023 yılında JetBlue ile birleşme planı, rekabetin azalacağı ve bilet fiyatlarının artacağı gerekçesiyle Biden yönetimi tarafından engellenmişti.
Kasım 2024'te ilk kez iflas koruması başvurusunda bulunan havayolu, 2020 başından o döneme kadar 2,5 milyar dolardan fazla zarar açıkladı.
Ağustos 2025'te 8,1 milyar dolar borç ve 8,6 milyar dolar varlıkla yeniden iflas koruması talep eden şirket, son olarak İran savaşı sebebiyle fırlayan jet yakıtı fiyatları yüzünden alacaklılarıyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.
Şirketin cuma günü federal hükümetten talep ettiği kurtarma paketinin onaylanmaması üzerine cumartesi günü faaliyetler tamamen sonlandırıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mayıs 2026 cuma günü bütçe havayolunu kurtarmak için vergi mükelleflerince finanse edilecek son bir teklif sunduklarını ancak uzlaşma sağlanamadığını açıkladı.
Spirit avukatı Marshall Huebner, bu kapanmanın yaklaşık 17 bin çalışanı etkileyeceğini duyurdu.
Havacılık veri analiz şirketi Cirium'a göre, şubatta 1,7 milyon iç hat yolcusu taşıyan Spirit'in yokluğu, özellikle Las Vegas, Orlando ve Fort Lauderdale gibi yoğun uçuş noktalarında bütçeli seyahat eden yolcuları olumsuz etkileyecek.
Şirket boşalan kapı haklarının bir kısmını Delta gibi diğer havayollarına devrederek süreci sonlandırmaya çalışıyor.