Her birinin motoru 20 milyon dolar. Şirket iflas etti, uçaklar çöle bırakıldı

Spirit Airlines, Kovid-19 pandemisinden bu yana yüksek işletme maliyetleri ve borç yüküyle mücadele ediyordu.

Şirketin 2023 yılında JetBlue ile birleşme planı, rekabetin azalacağı ve bilet fiyatlarının artacağı gerekçesiyle Biden yönetimi tarafından engellenmişti.

Kasım 2024'te ilk kez iflas koruması başvurusunda bulunan havayolu, 2020 başından o döneme kadar 2,5 milyar dolardan fazla zarar açıkladı.

Ağustos 2025'te 8,1 milyar dolar borç ve 8,6 milyar dolar varlıkla yeniden iflas koruması talep eden şirket, son olarak İran savaşı sebebiyle fırlayan jet yakıtı fiyatları yüzünden alacaklılarıyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

Şirketin cuma günü federal hükümetten talep ettiği kurtarma paketinin onaylanmaması üzerine cumartesi günü faaliyetler tamamen sonlandırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mayıs 2026 cuma günü bütçe havayolunu kurtarmak için vergi mükelleflerince finanse edilecek son bir teklif sunduklarını ancak uzlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Spirit avukatı Marshall Huebner, bu kapanmanın yaklaşık 17 bin çalışanı etkileyeceğini duyurdu.

Havacılık veri analiz şirketi Cirium'a göre, şubatta 1,7 milyon iç hat yolcusu taşıyan Spirit'in yokluğu, özellikle Las Vegas, Orlando ve Fort Lauderdale gibi yoğun uçuş noktalarında bütçeli seyahat eden yolcuları olumsuz etkileyecek.

Şirket boşalan kapı haklarının bir kısmını Delta gibi diğer havayollarına devrederek süreci sonlandırmaya çalışıyor.