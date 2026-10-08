Her yerde görülebiliyor, yangınları körüklüyor

Öte yandan CNN'e konuşan Kaliforniya Üniversitesi Merced Kampüsü'nden iklim uzmanı John Abatzoglou, yangınların en sık yaşandığı alanların orta düzeyde yağış alan bölgeler olduğunu ifade etti.

Aşırı uçlardaki mevsimsel hava olaylarının peş peşe gelmesi, özellikle rüzgarlı ve kurak Büyük Ovalar bölgesinde çok yıllık otları ideal bir yangın yakıtına dönüştürüyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi uzmanı Todd Lindley ise otların hava koşullarına duyarlılığı nedeniyle benzersiz bir tutuşma potansiyeli taşıdığını dile getirdi.

Otların ormanlık alanların aksine nemini bir saat kadar kısa bir sürede kaybedebildiğini belirten Lindley, yağıştan bir gün sonra dahi kıvılcım ve sert rüzgarın etkisiyle parlamaya hazır hale geldiğini kaydetti.

Bu iklim döngüleri, Teksas'taki Smokehouse Creek yangını ile 2021'de Colorado'da bini aşkın evi tahrip eden Marshall yangını gibi dev felaketlerin zeminini oluşturuyor.