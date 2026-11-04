Herkes onu Gazze'den ailesine gönderdiği mesajla tanıyor. ABD Kongresi'ne girdi, Adam Hamawy kimdir?

Hamawy'nin insani yardım mesaisi 1994'te tıp öğrencisiyken Bosna'da başladı.

Yaz tatilinin beş haftasını Birleşmiş Milletler bünyesinde geçiren hekim, kuşatma altındaki hastanelere dağ yollarından malzeme taşırken soykırıma doğrudan tanıklık etti.

Sırp güçlerinin topçu atışlarına hedef olan ve aylardır maaş alamadıkları için açlıkla mücadele eden Boşnak doktorların fedakarlığını kendine rol model seçen Hamawy, The Star-Ledger gazetesine o dönem verdiği röportajda, "Sadece televizyon izlemek istemedim, yardım etmek için bir şeyler yapmak istedim." ifadelerini kullandı.

Gönüllü çalışmalarını sürdüren cerrah; 2010 Haiti depreminde, Ürdün'deki Suriyeli mülteci kamplarında ve Türkiye, Sudan, Lübnan, Kolombiya ile Belize'deki sağlık misyonlarında görev aldı.

Hamawy, 2024 ve 2025 yıllarında Filistin Amerikan Tıp Derneği ile Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonunda Gazze'ye giderek bombardıman altında yaralıları ameliyat etti.

İsrail ordusunun Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesi üzerine sağlık heyetiyle bölgede mahsur kaldı.

Yalnızca ABD vatandaşlarının tahliyesine izin verilmesi üzerine Hamawy, Yeşil Kart sahibi ve yabancı uyruklu meslektaşlarının güvenli geçişi sağlanana kadar Gazze'den ayrılmayı reddetti.

AİLESİNE GÖNDERDİĞİ MESAJLA ULUSLARARASI BASININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Hamawy, The Washington Post'a verdiği demeçte, "Başkanımızın güvende olmadığımızı bilmesini istiyorum. Bir doktor olarak ekibimin kalan üyelerini geride bırakamam, eski bir asker olarak da Amerikalı yurttaşlarımı terk edemem." dedi.

Ailesine ilettiği mesajda, "Bu hafta sonu eve dönemediğim için üzgünüm, bunun acı verdiğini biliyorum. Ancak kimseyi arkada bırakmama yeminime bağlı kaldığım için benimle gurur duyduğunuzu da biliyorum." ifadelerini kullandı.

Hamawy ayrıca, "Eğer bütün ABD vatandaşları ayrılsaydı bu bir ülke olarak bizim hakkımızda ne anlatırdı? Biz böyle bir ülke değiliz." diye konuştu.

Hamawy ve iki meslektaşının bu kararlı tutumu, uluslararası basının dikkatini çekerek ekibin tamamının güvenli tahliyesini sağladı.