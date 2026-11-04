Herkes onu Gazze'den ailesine gönderdiği mesajla tanıyor. ABD Kongresi'ne girdi, Adam Hamawy kimdir?
04.11.2026 12:33
Son Güncelleme: 04.11.2026 12:46
Savaş alanlarında ve Gazze'de bombardıman altında hayat kurtaran travma cerrahı Adam Hamawy, New Jersey 12. Kongre Bölgesi seçimini kazanarak ABD Temsilciler Meclisine girdi.
Irak'taki savaş alanlarından Gazze'deki sahra hastanelerine uzanan 30 yıllık hekimlik geçmişine sahip travma cerrahı Adam Hamawy, New Jersey 12. Kongre Bölgesi'nden ABD Temsilciler Meclisine seçildi.
Sandıkların yüzde 80'inin açıldığı aşamada oyların yüzde 70,8'ini alarak Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi mağlup eden Demokrat Partili Hamawy, New Jersey'den Kongreye giren ilk Müslüman ve ilk Arap kökenli Amerikalı oldu.
Eski bir ordu cerrahı olan 57 yaşındaki Hamawy, seçim kampanyasını kriz bölgelerinde edindiği insani yardım birikimi üzerine inşa etti.
New Jersey'de yaşayan yaklaşık 180 bin kişilik geniş Arap asıllı Amerikan toplumunun 11 bini Hamawy'nin temsil ettiği seçim bölgesinde yer alıyor.
Hamawy, Bob Menendez'in istifasının ardından 2024 yılında Senatoya atanan George Helmy'den sonra Kongrede görev yapacak Mısır kökenli ikinci Amerikalı ve Temsilciler Meclisindeki ilk Mısırlı temsilci unvanını elde etti.
MISIR'DAN GÖÇ EDEREK NEW JERSEY'DE MELEĞİNE DEVAM ETTİ
Kendi kampanyasının internet sitesinde hayatını anlatan Hamawy, Mısır'da doğdu, henüz yedi aylıkken ailesinin göç etmesiyle New Jersey'e yerleşti.
Plainfield ve Old Bridge'de işçi sınıfı bir ailede büyüyen hekim, eğitim masraflarını karşılayabilmek amacıyla Ulusal Muhafızlara katıldı.
1991'de Rutgers Üniversitesinden biyoloji diploması aldı, 1996'da ise tıp fakültesini bitirdi.
New York'taki cerrahi ihtisası sırasında meydana gelen 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Hamawy, İkiz Kuleler'in yıkıldığı Sıfır Noktası'nda kurulan sahra hastanesinde görev aldı; yaralılara ve ilk müdahale ekiplerine acil cerrahi yardım sağladı.
2003 yılında ABD Kara Kuvvetlerinde aktif göreve başlayan Hamawy, 2004'te Irak Savaşı sırasında Bağdat'taki 31. Muharebe Destek Hastanesinde dokuz ay boyunca travma cerrahı olarak çalıştı.
Hamawy, helikopteri düşürülen ve ilerleyen yıllarda Illinois Senatörü olan Tammy Duckworth'ün hayatını kurtaran cerrahi ekibe liderlik etti.
Irak ve Afganistan'daki yaralı asker sayısının artması üzerine açılan özel programa seçilerek Dallas'taki Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezinde rekonstrüktif plastik cerrahi uzmanlığı aldı.
Ordudan 2011'de yarbay rütbesiyle emekli olan hekim, Princeton'da özel kliniğini açtı; Penn Medicine Princeton Tıp Merkezi ile Robert Wood Johnson Üniversite Hastanesinin acil servislerinde nöbetçi cerrah olarak görev yaptı ve 2018'de Rutgers Üniversitesinde işletme yüksek lisansını (MBA) tamamladı.
SARAYBOSNA'DAN GAZZE'YE KRİZ BÖLGELERİNDE HEKİMLİK YAPTI
Hamawy'nin insani yardım mesaisi 1994'te tıp öğrencisiyken Bosna'da başladı.
Yaz tatilinin beş haftasını Birleşmiş Milletler bünyesinde geçiren hekim, kuşatma altındaki hastanelere dağ yollarından malzeme taşırken soykırıma doğrudan tanıklık etti.
Sırp güçlerinin topçu atışlarına hedef olan ve aylardır maaş alamadıkları için açlıkla mücadele eden Boşnak doktorların fedakarlığını kendine rol model seçen Hamawy, The Star-Ledger gazetesine o dönem verdiği röportajda, "Sadece televizyon izlemek istemedim, yardım etmek için bir şeyler yapmak istedim." ifadelerini kullandı.
Gönüllü çalışmalarını sürdüren cerrah; 2010 Haiti depreminde, Ürdün'deki Suriyeli mülteci kamplarında ve Türkiye, Sudan, Lübnan, Kolombiya ile Belize'deki sağlık misyonlarında görev aldı.
Hamawy, 2024 ve 2025 yıllarında Filistin Amerikan Tıp Derneği ile Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonunda Gazze'ye giderek bombardıman altında yaralıları ameliyat etti.
İsrail ordusunun Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesi üzerine sağlık heyetiyle bölgede mahsur kaldı.
Yalnızca ABD vatandaşlarının tahliyesine izin verilmesi üzerine Hamawy, Yeşil Kart sahibi ve yabancı uyruklu meslektaşlarının güvenli geçişi sağlanana kadar Gazze'den ayrılmayı reddetti.
AİLESİNE GÖNDERDİĞİ MESAJLA ULUSLARARASI BASININ DİKKATİNİ ÇEKTİ
Hamawy, The Washington Post'a verdiği demeçte, "Başkanımızın güvende olmadığımızı bilmesini istiyorum. Bir doktor olarak ekibimin kalan üyelerini geride bırakamam, eski bir asker olarak da Amerikalı yurttaşlarımı terk edemem." dedi.
Ailesine ilettiği mesajda, "Bu hafta sonu eve dönemediğim için üzgünüm, bunun acı verdiğini biliyorum. Ancak kimseyi arkada bırakmama yeminime bağlı kaldığım için benimle gurur duyduğunuzu da biliyorum." ifadelerini kullandı.
Hamawy ayrıca, "Eğer bütün ABD vatandaşları ayrılsaydı bu bir ülke olarak bizim hakkımızda ne anlatırdı? Biz böyle bir ülke değiliz." diye konuştu.
Hamawy ve iki meslektaşının bu kararlı tutumu, uluslararası basının dikkatini çekerek ekibin tamamının güvenli tahliyesini sağladı.
KAMPANYA ÇALIŞMALARININ ODAĞINDA TRUMP'IN DIŞ POLİTİKASI VARDI
New Jersey 12. Bölge'yi 2015 yılından bu yana temsil eden ve eyaletin ilk siyahi kadın vekili olan Demokrat Bonnie Watson Coleman, Kasım 2025'te yeniden aday olmayacağını duyurarak koltuğu on yılı aşkın bir sürenin ardından boş bıraktı.
Coleman'ın davetlisi olarak 2025 yılında ABD Kongresindeki Birliği Durumu Konuşması oturumuna katılan Hamawy, 2026 ön seçimlerini ve ardından genel seçimi kazanarak Meclise girdi.
Dış politikada Washington'ın geleneksel tutumuna açıkça karşı çıkan Hamawy, İsrail'e yapılan askeri yardımların derhal sonlandırılmasını ve insan haklarını ihlal eden ülkelere silah verilmemesini savunuyor.
Mayıs ayında New Jersey Monitor'e yaptığı açıklamada İran ile savaşı "yasa dışı ve ahlak dışı" olarak nitelendiren Hamawy, bu çatışmanın durdurulması çağrısında bulundu.
Hamawy, Amerikan yönetimini savunma sanayisi şirketleri, savaş yanlıları ve AIPAC gibi İsrail destekçisi lobi kuruluşlarının özel çıkarlarına teslim olmakla suçladı.
İç politikada sağlık hizmetlerine erişimi genişletmeyi ve kamu okullarına bütçeyi artırmayı vaat eden hekim, çalışan ailelerin yaşam maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.
Bunun yanı sıra uygun fiyatlı konut projelerini savunan Hamawy, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) lağvedilmesini ve belgesiz göçmenlere vatandaşlık yolu açılmasını istiyor.
Cumhuriyetçilerin 218'e 214 sandalye ile kıl payı çoğunluğa sahip olduğu Temsilciler Meclisinde Hamawy, meclisteki beş Müslüman üyeden biri olarak görev yapacak.