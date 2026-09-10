Herkesten sır gibi saklıyor. Kim Jong Un'un bir çocuğu daha varmış
10.09.2026 11:27
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un halefi olarak yetiştirildiği düşünülen kızı Kim Ju Ae'nin cinsiyeti bilinmeyen küçük bir kardeşi olduğu iddia ediliyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ailesine ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Güney Kore istihbaratı, Kim'in olası halefi olarak görülen kızı Kim Ju Ae'nin kendisinden küçük bir kardeşi bulunduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, küçük kardeşin cinsiyetinin ise henüz bilinmediğini bildirdi.
Seul yönetimi daha önce Kim Jong Un'un üç çocuğu olduğuna inandığını açıklamış ancak çocukların doğum sırası konusunda belirsizlik bulunduğunu belirtmişti.
“HALEF OLARAK YETİŞTİRİLİYOR”
İstihbarat servisi tarafından yapılan açıklamada, “Ulusal İstihbarat Servisi şu anda Kim Ju Ae'nin halef olarak yetiştirildiğini değerlendiriyor ve cinsiyeti bilinmeyen küçük bir kardeşi bulunduğunu düşünüyor.” denildi.
İstihbarat servisi, Kim Ju Ae'nin bir ağabeyi olup olmadığına ilişkin iddiaların da araştırılmaya devam ettiğini açıkladı.
Ancak istihbarata göre böyle bir ağabey gerçekten varsa bile Kuzey Kore liderliğinin halefi olabilecek bir konumda bulunmuyor.
Kurum, “Var olsa bile halef olabilecek bir durumda olmadığı değerlendiriliyor.” ifadelerini kullandı.
İLK KEZ 2022'DE ORTAYA ÇIKTI
Kim Ju Ae, Kuzey Kore kamuoyunun karşısına ilk kez 2022 yılında çıktı.
Ju Ae, babası Kim Jong Un ile birlikte kıtalararası balistik füze fırlatılışını izlerken görüntülendi.
O tarihten bu yana babasının yanında giderek daha sık görülmeye başlayan Ju Ae, ülkenin önemli siyasi ve askeri etkinliklerinin birçoğuna katıldı.
Bunlar arasında Pekin'e gerçekleştirilen yüksek profilli bir ziyaret de bulunuyor.
Ju Ae'nin Kim Jong Un'un yanında bu kadar görünür hale gelmesi, uzun süredir Kuzey Kore liderinin yerine geçmek üzere hazırlandığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor.
DEVLET MEDYASINDA DİKKAT ÇEKEN UNVANLAR
Kuzey Kore devlet medyasının Ju Ae için kullandığı ifadeler de halef tartışmalarının merkezinde yer alıyor.
Devlet medyası Kim'in kızından daha önce “sevgili çocuk” olarak söz ederken daha sonra çok daha güçlü siyasi çağrışımları bulunan ifadeler kullanmaya başladı.
Ju Ae için Korecede “hyangdo” olarak ifade edilen ve “rehberlik eden büyük kişi” anlamına gelen bir unvan da kullanıldı.
Bu ifade Kuzey Kore'de genellikle ülkenin en üst düzey liderleri ve onların halefleri için kullanılıyor.
GÖZLER “PAEKTU SOYU”NDA
Kuzey Kore, onlarca yıldır Kim ailesi tarafından yönetiliyor.
Ülkenin kurucusu Kim Il Sung'dan oğlu Kim Jong Il'e, ardından da torunu Kim Jong Un'a geçen iktidarın meşruiyetinde “Paektu soyu” olarak adlandırılan aile çizgisi merkezi bir yer tutuyor.
Kim ailesinin özel yaşamına ilişkin bilgiler ise büyük ölçüde gizli tutuluyor. Bu nedenle Kim Jong Un'un çocuklarının sayısı, yaşları ve doğum sıraları gibi ayrıntılar dahi dış dünya tarafından kesin olarak bilinmiyor.