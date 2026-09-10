Herkesten sır gibi saklıyor. Kim Jong Un'un bir çocuğu daha varmış

İstihbarat servisi tarafından yapılan açıklamada, “Ulusal İstihbarat Servisi şu anda Kim Ju Ae'nin halef olarak yetiştirildiğini değerlendiriyor ve cinsiyeti bilinmeyen küçük bir kardeşi bulunduğunu düşünüyor.” denildi.

İstihbarat servisi, Kim Ju Ae'nin bir ağabeyi olup olmadığına ilişkin iddiaların da araştırılmaya devam ettiğini açıkladı.

Ancak istihbarata göre böyle bir ağabey gerçekten varsa bile Kuzey Kore liderliğinin halefi olabilecek bir konumda bulunmuyor.

Kurum, “Var olsa bile halef olabilecek bir durumda olmadığı değerlendiriliyor.” ifadelerini kullandı.