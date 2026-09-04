Heyelan vurdu, tünel haritadan silindi. 9 gün sonra dağın 60 metre içinde bulundular

Kayalar ve çamur temizlenirken ekipler tünelin suyla dolu olduğunu da fark etti.

Kurtarma ekipleri ekskavatör ve pompalar kullanarak tünelden dışarıdaki nehre kadar uzanan bir dizi kanal açtı ve içerideki suyu tahliye etmeye başladı.

Ardından enkazın üst bölümünde yalnızca bir insanın geçebileceği büyüklükte dar bir geçit kazıldı.

Bu yöntem sayesinde mevcut tünelin tavanı, açılan küçük kurtarma koridorunun da tavanı olarak kullanılabildi. Aynı zamanda yeni bir su baskınına karşı risk azaltıldı.