Himalaya mantarından altın varaklara. BRICS zirvesinde lüks gala menüsü

Liderlerin masasında başlangıç tabağı olarak hardal tohumu, hindistan cevizi ve köri yapraklarıyla harmanlanan nohut unundan sarma "Khandvi Mille-Feuille" servis edildi.

Başlangıç ikramları arasında ayrıca nane taneleri ve safran aromalı yassı ekmek "shirmal" ile sunulan "Khumb Galouti" adlı mantar kebabı yer aldı.

Ana yemek listesinde peynirli "Paneer Lababdar", Himalaya kuzu göbeği mantarından yapılan, kuşkonmaz, badem ve safran içeren "Gucchi Marmik", Güney Hindistan baharatları ve hindistan ceviziyle tatlandırılan havuç ve fasulye yahnisi ile sarı mercimekli domates çorbası ve darı pilavı sunuldu.

Masada ana tabaklara pancarlı yoğurt sosu ve Hint ekmeği çeşitleri eşlik etti.