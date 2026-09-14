Himalaya mantarından altın varaklara. BRICS zirvesinde lüks gala menüsü
14.09.2026 11:52
Son Güncelleme: 14.09.2026 12:17
Hindistan'daki 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuk liderlere sunulan tamamen vejetaryen resmi akşam yemeği menüsü kamuoyuna yansıdı.
Hindistan'da düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi katılımcıları için hazırlanan gala yemeğinin menüsü kamuoyuna yansıdı.
Hindistan merkezli haber ajansı ANI'nin aktardığı listede, liderlere sunulan ikramların tamamıyla vejetaryen lezzetlerden oluştuğu görüldü.
Menünün, konukların ülkenin köklü gastronomi mirasını tanıması amacıyla bölgesel Hint mutfağı esas alınarak tasarlandığı kaydedildi.
Liderlerin masasında başlangıç tabağı olarak hardal tohumu, hindistan cevizi ve köri yapraklarıyla harmanlanan nohut unundan sarma "Khandvi Mille-Feuille" servis edildi.
Başlangıç ikramları arasında ayrıca nane taneleri ve safran aromalı yassı ekmek "shirmal" ile sunulan "Khumb Galouti" adlı mantar kebabı yer aldı.
Ana yemek listesinde peynirli "Paneer Lababdar", Himalaya kuzu göbeği mantarından yapılan, kuşkonmaz, badem ve safran içeren "Gucchi Marmik", Güney Hindistan baharatları ve hindistan ceviziyle tatlandırılan havuç ve fasulye yahnisi ile sarı mercimekli domates çorbası ve darı pilavı sunuldu.
Masada ana tabaklara pancarlı yoğurt sosu ve Hint ekmeği çeşitleri eşlik etti.
Yemek, altın varaklı tatlı servisiyle tamamlandı. Tatlı menüsünde, üzeri dut ve yenilebilir altın yapraklarıyla süslenen pirinç pudingi eşliğindeki "Eski Delhi" usulü meyveli krema ikram edildi.
Zirvenin siyasi ayağında ise katılımcılar, 12 Eylül'de Yeni Delhi Bildirisi'ni oybirliğiyle onayladı. Metinde, krizlerin temel sebeplerinin ortadan kaldırılması dahil olmak üzere çatışmaların önlenmesi ve diplomasiye dönük uluslararası adımların birleştirilmesi çağrısı yer aldı.
Zirvenin açılış hitabını yapan Hindistan Başbakanı, BRICS'in yeni bir olgunluk evresine geçtiğini vurguladı ve mevkidaşlarını bildiride belirlenen somut girişimleri hayata geçirmeye çağırdı.
BRICS NEDİR?
BRICS, yükselen pazar ekonomilerinin küresel karar alma süreçlerindeki ağırlığını artırmak ve Batı merkezli mali mimariye denge oluşturmak amacıyla kurulan hükümetler arası bir platform niteliği taşıyor.
Birlik, adını kurucu ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in İngilizce baş harflerinden alıyor. 2010 yılında Güney Afrika'nın katılımıyla yapı "BRICS" adını aldı.
Grup, üyeleri arasında siyasi koordinasyon, ekonomik işbirliği, yerel para birimleriyle ticaret ve çok taraflı finans mekanizmalarının geliştirilmesine odaklanıyor.
Yapılan genişleme hamleleriyle bünyesine yeni ülkeleri de katan örgüt, dünya nüfusunun ve küresel ekonomik üretimin önemli bir bölümünü temsil ediyor.
Liderler zirveleri her yıl dönem başkanlığını üstlenen üye ülkede toplanıyor ve küresel siyasi ile ekonomik meseleleri ele alıyor.