Hindistan Başbakanı: Altın almayın, düğünleri erteleyin

Ekonomik verilere göre, 1 doların 95 Hindistan rupisine karşılık gelmesiyle rupi rekor düşük seviyeye geriledi. Hindistan Merkez Bankası, para birimindeki değer kaybını durdurmak için dolar satışı yaparak ve bankaların ticari pozisyonlarını sınırlayarak müdahalede bulunuyor. Dünyanın en büyük 2. altın tüketicisi olan ülkede, neredeyse tamamı ithal edilen altına yönelik talebin yüksekliği, dış ticaret açığını büyüten temel unsurlardan biri olarak görülüyor.

Hindistan Başbakanı Modi altın alımının azaltılması çağrısının yanı sıra yakıt tasarrufu, evden çalışma sisteminin yaygınlaştırılması ve yurt dışı seyahatleri ile ithalatın kısıtlanması gibi bir dizi tasarruf önlemini devreye soktu.

Modi, özellikle orta sınıf arasında yaygınlaşan yurt dışı tatillerinin ve düğünlerinin ulusal çıkarlar doğrultusunda en az 1 yıl ertelenmesi gerektiğini vurguladı.