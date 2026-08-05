Hindistan ve Sri Lanka'da muson felaketi. 100'den fazla kişi öldü
05.08.2026 14:05
Hindistan'da temmuz ayından bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi su altında kalan evlerini terk etmek zorunda kalırken komşu Sri Lanka'da da şiddetli yağışlar nedeniyle en az sekiz kişi yaşamını yitirdi.
Bugün açıklanan resmi veriler, Hindistan genelinde temmuz ayından bu yana etkili olan muson yağmurlarının tetiklediği sel ve heyelanlarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.
Binlerce kişi su altında kalan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Yıllık muson yağmurları çiftçilerin bağımlı olduğu yağışları getirirken bilim insanları, iklim değişikliğinin bu doğa olayını Güney Asya bölgesi genelinde daha düzensiz, öngörülemez ve ölümcül hale getirdiğini ifade ediyor.
Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma'nın aktardığına göre, yıllık yağışlardan en çok etkilenen yerler arasında Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaleti bulunuyor.
Eyalette en az 87 kişi hayatını kaybetti.
Eyaletin en fazla zarar gören Sivasagar bölgesinde, birden fazla alanın sular altında kalması sonucu yaklaşık 47 kişi yaşamını yitirdi.
Eyalet yetkilileri, yardım ve rehabilitasyon çalışmalarını desteklemek amacıyla halka maddi bağış çağrısında bulundu.
Sarma, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Buradaki yıkım, bu bölgelerin daha önce tanık olduğu hiçbir şeye benzemiyor" ifadesini kullandı.
Sarma, "Maddi kayıplar telafi edilebilir ancak hiçbir tazminat sevilen birinin yerini tutamaz" değerlendirmesini yaptı.
Fransız haber ajansı AFP'nin servis ettiği fotoğraflarda, bölge sakinlerinin eyaletin afet müdahale görevlilerinin yardımıyla daha yüksek yerlere ulaşmak için sallar ve şişme botlar kullandığı görüldü.
Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinin Başbakanı VD Satheesan, günlerdir süren şiddetli yağışların ardından en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
Yağmurların heyelanları tetiklemesi ve taşan nehirlerin kıyıları basmasının ardından eyalette 10 binden fazla kişiye barınak sağlayan 300'den fazla yardım kampı kuruldu.
Kamu yayıncısının raporuna göre, Himalayalar bölgesindeki Jammu ve Keşmir'de son derece yoğun kısa süreli yağışlar nedeniyle en az 31 kişi yaşamını yitirdi.
Muson kaynaklı afetler, ülkenin birçok bölgesinin su kıtlığı ve kuraklıkla karşı karşıya kaldığı uzun yazların ardından Hindistan genelinde her yıl meydana geliyor.
SRİ LANKA'DA KURALIKLIK SONRASI ANİ SELLER
Afet Yönetim Merkezine göre, komşu ülke Sri Lanka da ani sellere ve çamur kaymalarına yol açan alışılmadık derecede şiddetli muson yağmurlarına sahne oldu.
Pazartesi gününden bu yana en az sekiz kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin orta bölgesinde yaklaşık 12 bin kişi su altında kalan evlerinden tahliye edildi.
Aynı dönemde ülkenin doğu bölgeleri şiddetli bir kuraklığın pençesindeydi. Yetkililer, bölge sakinleri için tankerlerle içme suyu taşımak zorunda kaldı.
Hükümet geçen ay yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral merkez ve doğu kısımlarındaki yüzey sıcaklıklarını ısıtan bu yılki El Nino hava olayından kaynaklandığını bildirdi.
Hükümet, El Nino'nun etkilerinin Sri Lanka ekonomisine vereceği olası zararı henüz açıklamadı, ancak etkileri hafifletmek amacıyla bakanlıklar arası bir görev gücü oluşturdu.