Hindistan ve Sri Lanka'da muson felaketi. 100'den fazla kişi öldü

Sarma, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Buradaki yıkım, bu bölgelerin daha önce tanık olduğu hiçbir şeye benzemiyor" ifadesini kullandı.

Sarma, "Maddi kayıplar telafi edilebilir ancak hiçbir tazminat sevilen birinin yerini tutamaz" değerlendirmesini yaptı.

Fransız haber ajansı AFP'nin servis ettiği fotoğraflarda, bölge sakinlerinin eyaletin afet müdahale görevlilerinin yardımıyla daha yüksek yerlere ulaşmak için sallar ve şişme botlar kullandığı görüldü.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinin Başbakanı VD Satheesan, günlerdir süren şiddetli yağışların ardından en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.