Hindistan'da bakan deviren Z kuşağı lideri, seçime girmeyi reddetti
04.08.2026 15:02
Hindistan’da sınav sızıntısı protestolarıyla eğitim bakanını istifaya zorlayan Z Kuşağı kurucusu Abhijeet Dipke, hemen siyasete girmeyeceklerini duyurdu. Sivil toplum hareketi olarak kalacaklarını belirten Dipke, önceliğin kamu kurumlarına güveni yeniden kazandırmak olduğunu söyledi.
Hindistan’da sınav sorularının sızdırılmasına karşı düzenlenen ve bakan istifasıyla sonuçlanan gösterileri örgütleyen Z kuşağı kökenli Hamamböceği Halk Partisinin (CJP) yakın zamanda seçime girmeyi planlamadığı bildirildi.
Hareketin kurucusu Abhijeet Dipke, Reuters’a yaptığı açıklamada, Başkent Yeni Delhi’den ülke geneline yayılan protestoların ardından doğrudan seçim siyasetine atılmayacaklarını duyurdu.
Hızlı ekonomik büyümeye rağmen yüksek genç işsizliğine dikkat çeken ve Başbakan Narendra Modi hükümetinin Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan’ın istifasını getiren gösterilerin lideri Dipke, batıdaki Maharashtra eyaletinde bulunan Chhatrapati Sambhajinagar kentindeki evinde konuştu.
Dipke, destekçilerinin sonraki adımları belirlemek üzere çarşamba gününden itibaren iki gün boyunca bir araya geleceğini söyledi.
İki katlı aile evine akın eden ziyaretçilerle fotoğraf çektiren Dipke, toplantının amacını "CJP'nin gündemini oluşturmak ve bu toplumsal hareketi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi tartışmak" şeklinde açıkladı.
Hemen seçim siyasetine girmeyi reddeden Dipke, "halkın çoğunluğunun" talep etmesi durumunda ileride partileşmeyi ve kamuoyu talebine yanıt olarak seçimlerde aday göstermeyi değerlendirebileceğini kaydetti.
Dipke, "Hindistan'da şu anda bir siyasi parti kurmanın bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Hindistan'ın ihtiyacı olan şey, tüm kurumlarda güveni ve hesap verilebilirliği geri getirmek için mücadele edecek bir halk hareketidir" dedi.
CJP’nin şimdilik siyasetçilere, mahkemelere ve medyaya inancını kaybettiğini belirttiği Hint gençliğinin sorunlarını gündeme taşımaya odaklanacağını vurgulayan Dipke, Yeni Delhi’deki oturma eylemi sırasında yakalandığı tifo hastalığının tedavisinin sürdüğünü ekledi.
Dipke, "Bu genç danışmak ve gerçekten neye ihtiyaç duyduklarını anlamak son derece önemli" diye konuştu.
EVİNDE ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Yeni Delhi’deki 36 günlük protestonun ardından memleketi Chhatrapati Sambhajinagar’a dönen Dipke, evinin zeminine dizilmiş yüzlerce çiçek buketini getiren destekçileri tarafından karşılandı.
ABD’deki öğreniminin ardından haziran ayında ülkeye dönen Dipke, tıp sınavı sorularının sızdırılmasına karşı yaptığı protesto çağrısıyla geçen ay tensizce genç insanı Yeni Delhi sokaklarına dökmüştü.
Polisin göz yaşartıcı gaz ve coplu müdahalelerine rağmen dağıtılmayan protestoların ardından Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan 25 Temmuz'da istifa etmişti.
Gelişmeler üzerine hükümet, sınav sızıntılarına yönelik hukuki cezaları ağırlaştırma kararı almış ve sınav sistemini incelemek üzere bir komisyon kurmuştu.
Ülkedeki yüksek riskli sınavlar, finansal istikrar sağlamak amacıyla yıllarca hazırlık yapan milyonlarca öğrenci için güvenceli işlere giriş kapısı niteliği taşıyor.
Dipke, hükümetin yöneticiler hakkında soruşturmalar açarak hareketi itibarsızlaştırmaya çalışmasından korktuğu için hemen bir siyasi parti kurmak istemediğini söyledi.
Hindistan muhalefetinin Modi karşıtı protestoların yarattığı alanı kullanma çabalarına rağmen herhangi bir siyasi partiyi desteklemeyeceğini belirten Dipke’nin bu ihtiyatlı tutumunda, komşu Bangladeş’te 2024 yılında Şeyh Hasina’yı deviren Z kuşağı partisinin bu yılki seçimlerde varlık gösterememesinin de etkili olduğu değerlendiriliyor.
Analistler, önümüzdeki yıl ülkenin en kalabalık kuzey eyaleti Uttar Pradesh’in yanı sıra Punjab ve Modi’nin memleketi Gujarat’ta yapılacak seçimlerin genç seçmenlerin tepkisini ölçecek ilk sınav olacağını öngörüyor.
Analistler, CJP’nin partileşmesi durumunda 2029 yılındaki genel seçimlerin Modi için daha büyük bir risk oluşturabileceğini belirtiyor.
Siyaset analisti Amitabh Tiwari genel seçimlere atıfta bulunarak, "Bu konunun eyalet seçimlerinde BJP'ye büyük bir zarar vermesi beklenmiyor, ancak 2029'a gelindiğinde daha önemli bir faktör haline gelebilir" dedi.
Tiwari, "CJP bir parti kurar, gençlik sorunlarını savunmaya devam eder, hükümet üzerindeki baskısını sürdürür ve ivmesini korursa destek toplayabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Dipke’nin mayıs ayında sosyal medyada yayılması ve CJP’nin Instagram’da birkaç gün içinde 22 milyon takipçiye ulaşmasının ardından başlayan tehditler nedeniyle evinin önünde 10’dan fazla polis nöbet tutuyor.
Güvenlik önlemlerine rağmen önceliğinin ailesinin emniyeti olduğunu belirten Dipke, "Annem ve babam için endişeleniyorum, bu yüzden evde olduğum için çok mutluyum. Hükümet tarafından bana güvenlik sağlandığı için bir şey olmayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.