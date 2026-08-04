Hindistan'da bakan deviren Z kuşağı lideri, seçime girmeyi reddetti

Analistler, önümüzdeki yıl ülkenin en kalabalık kuzey eyaleti Uttar Pradesh’in yanı sıra Punjab ve Modi’nin memleketi Gujarat’ta yapılacak seçimlerin genç seçmenlerin tepkisini ölçecek ilk sınav olacağını öngörüyor.

Analistler, CJP’nin partileşmesi durumunda 2029 yılındaki genel seçimlerin Modi için daha büyük bir risk oluşturabileceğini belirtiyor.

Siyaset analisti Amitabh Tiwari genel seçimlere atıfta bulunarak, "Bu konunun eyalet seçimlerinde BJP'ye büyük bir zarar vermesi beklenmiyor, ancak 2029'a gelindiğinde daha önemli bir faktör haline gelebilir" dedi.

Tiwari, "CJP bir parti kurar, gençlik sorunlarını savunmaya devam eder, hükümet üzerindeki baskısını sürdürür ve ivmesini korursa destek toplayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Dipke’nin mayıs ayında sosyal medyada yayılması ve CJP’nin Instagram’da birkaç gün içinde 22 milyon takipçiye ulaşmasının ardından başlayan tehditler nedeniyle evinin önünde 10’dan fazla polis nöbet tutuyor.

Güvenlik önlemlerine rağmen önceliğinin ailesinin emniyeti olduğunu belirten Dipke, "Annem ve babam için endişeleniyorum, bu yüzden evde olduğum için çok mutluyum. Hükümet tarafından bana güvenlik sağlandığı için bir şey olmayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.