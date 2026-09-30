Hindistan'da Başbakan Modi'ye seçimlerde hile suçlaması. Muhalefet sokaklara iniyor

AFP ajansının haberine göre Hindistan Seçim Komisyonu ise suçlamaları reddederek alınan kararların tamamının hukuka uygun olduğunu açıkladı.

Kurum, bugün yaptığı açıklamada kararların son bir yıldır heyetin oy birliğiyle alındığını savundu ve gazetede yer alan iddiaların "tablonun yalnızca bir kısmını" yansıttığını ileri sürdü.

Kurum içi farklı görüşlerin olağan bir durum olduğunu kaydeden Seçim Komisyonu, itiraz konusu talimatların tam olarak kimin yetkisiyle yürürlüğe konulduğuna dair kamuoyuna bir açıklama getirmedi.

Kurul, yürütülen incelemenin mükerrer veya sahte kayıtları ayıklamayı ve hak sahibi yurttaşların listelerde kalmasını hedeflediğini, aynı zamanda yasa dışı göçmenlerin oy kullanmasını engellemeyi amaçladığını bildirdi.

Öte yandan muhalefet cephesi ve insan hakları savunucuları, seçmen listelerinden çıkarma işlemlerinin özellikle azınlıkları ve toplumun dezavantajlı kesimlerini hedef aldığını belirtiyor.

İktidardaki Hindu milliyetçisi BJP mensupları, Bangladeş'ten gelen belgesiz Müslüman göçmenlerin hileli yollarla seçmen kütüklerine dahil edildiğini öne sürüyordu.