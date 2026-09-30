Hindistan'da Başbakan Modi'ye seçimlerde hile suçlaması. Muhalefet sokaklara iniyor
30.09.2026 15:23
Hindistan'da muhalefet ittifakı, 130 milyon kişinin seçmen listelerinden usulsüz şekilde silindiği iddiası üzerine ülke genelinde protesto kararı aldı.
Hindistan'da muhalefet partileri, Seçim Komisyonunun seçmen kütüklerinde kapsamlı usulsüzlükler yaptığı yönündeki haberlerin ardından sokak gösterileri başlatma kararı aldı.
Muhalefet ittifakı, sürecin Başbakan Narendra Modi liderliğindeki iktidar partisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) lehine yönlendirildiğini öne sürerek Baş Seçim Komiseri Gyanesh Kumar'ın istifasını talep ediyor.
Yaklaşık 20 muhalefet partisinin katılımıyla toplanan INDIA ittifakı, çarşamba günü yaptığı toplantıda bir dizi eylem planı açıkladı.
Reuters ajansının haberine göre plan kapsamında muhalifler 6 Ekim'de Seçim Komisyonu binasına yürüyecek, 1 Kasım'da ise başkent Yeni Delhi'de kitlesel bir miting düzenleyecek. İttifak temsilcileri ayrıca konuyu Cumhurbaşkanlığı makamına da taşıyacak.
Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hindistan demokrasisini yok eden kişilerin cezalandırılmasını sağlayacağız" dedi.
Temmuz ayında düzenlediği protestolarla Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasında etkili olan "Hamamböceği" (Cockroach Janta Party) adlı gençlik hareketi de Kumar'ın görevden ayrılmasını istedi.
Milyonlarca takipçisi olan hareket, Kumar'ın istifa etmemesi halinde Hindistan'ın kurucu lideri Mahatma Gandi'nin doğum günü olan 2 Ekim'den itibaren gösterilere başlayacağını duyurdu.
SEÇMEN KÜTÜKLERİNDEN 130 MİLYON KİŞİNİN ADI SİLİNDİ
Tartışmalar, The Indian Express gazetesinin Seçim Komisyonundaki iç işleyişe dair yayımladığı araştırma haberinin ardından alevlendi.
Habere göre üç üyeden oluşan anayasal Seçim Komisyonu, geçen yıl başlatılan Kapsamlı Özel Revizyon (SIR) sürecinde derin görüş ayrılıkları yaşadı.
Üç komiserden ikisinin, son 10 ayda kütüklerden yaklaşık 130 milyon seçmenin silinmesine yol açan kritik adımlara en az 14 kez resmi itiraz sunduğu belirtildi.
Hindistan anayasası uyarınca üç üyeli kurulun kararları oy birliği veya oy çokluğuyla alması gerekiyor.
Kongre Partisi Sözcüsü Pawan Khera, kararların iki üyenin onayı olmadan alınması durumunda sürecin hukuken geçersiz sayılacağını belirterek Kumar'ı "vatana ihanetle" suçladı.
Muhalefet, komisyonun işleyişi ve seçmen kayıtlarının taranması sürecine ilişkin Yüksek Mahkeme denetiminde bağımsız bir soruşturma açılmasını talep ediyor.
KOMİSYON KARARLARIN OY BİRLİĞİYLE ALINDIĞINI SAVUNUYOR
AFP ajansının haberine göre Hindistan Seçim Komisyonu ise suçlamaları reddederek alınan kararların tamamının hukuka uygun olduğunu açıkladı.
Kurum, bugün yaptığı açıklamada kararların son bir yıldır heyetin oy birliğiyle alındığını savundu ve gazetede yer alan iddiaların "tablonun yalnızca bir kısmını" yansıttığını ileri sürdü.
Kurum içi farklı görüşlerin olağan bir durum olduğunu kaydeden Seçim Komisyonu, itiraz konusu talimatların tam olarak kimin yetkisiyle yürürlüğe konulduğuna dair kamuoyuna bir açıklama getirmedi.
Kurul, yürütülen incelemenin mükerrer veya sahte kayıtları ayıklamayı ve hak sahibi yurttaşların listelerde kalmasını hedeflediğini, aynı zamanda yasa dışı göçmenlerin oy kullanmasını engellemeyi amaçladığını bildirdi.
Öte yandan muhalefet cephesi ve insan hakları savunucuları, seçmen listelerinden çıkarma işlemlerinin özellikle azınlıkları ve toplumun dezavantajlı kesimlerini hedef aldığını belirtiyor.
İktidardaki Hindu milliyetçisi BJP mensupları, Bangladeş'ten gelen belgesiz Müslüman göçmenlerin hileli yollarla seçmen kütüklerine dahil edildiğini öne sürüyordu.