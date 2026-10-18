Hindistan'da dini festivaller kana bulandı. Önce izdiham, şimdi de kamyon faciası

Bugün de Madya Pradeş eyaletinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir kamyonun tapınak yakınında toplanan kalabalığa çarpması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Gwalior kentindeki Shitala Mata Tapınağı yakınında meydana gelen olayda kamyonun önce yoldaki tezgahlar ve ibadet için toplanan kişilere çarptığı, ardından da tapınağın giriş kapısına çarparak duvarın bir bölümünün çökmesine neden olduğu belirtildi.



Polis, soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. İlk incelemelere göre kazanın mekanik arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ve sürücünün aracın kontrolünü kaybettiği değerlendiriliyor.