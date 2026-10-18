Hindistan'da dini festivaller kana bulandı. Önce izdiham, şimdi de kamyon faciası
18.10.2026 11:48
Hindistan'daki dini festivallerde dün ve bugün yaşanan iki ayrı faciada onlarca kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde dün dini festivalde çıkan izdihamda, 13'ü kadın ve 1'i çocuk olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.
ŞİDDETLİ YAĞMURDAN KAÇARLARKEN İZDİHAM YAŞANDI
İzdihamın, Hindu inancına ait Durga Puja festivali sırasında yağan şiddetli yağmurdan korunmak amacıyla kapalı bir alana geçmeye çalışan yoğun kalabalık nedeniyle olduğu belirtildi.
BUGÜN DE TAPINAK YAKININDA KAMYON FACİASI
Bugün de Madya Pradeş eyaletinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir kamyonun tapınak yakınında toplanan kalabalığa çarpması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.
Gwalior kentindeki Shitala Mata Tapınağı yakınında meydana gelen olayda kamyonun önce yoldaki tezgahlar ve ibadet için toplanan kişilere çarptığı, ardından da tapınağın giriş kapısına çarparak duvarın bir bölümünün çökmesine neden olduğu belirtildi.
Polis, soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. İlk incelemelere göre kazanın mekanik arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ve sürücünün aracın kontrolünü kaybettiği değerlendiriliyor.
ÜLKEDE GÜNDE 500'DEN FAZLA KİŞİ TRAFİK KAZALARINDA CAN VERİYOR
1.4 milyar nüfusa sahip Hindistan'da Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında 183 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu rakam, trafik kazalarında günde ortalama 500'den fazla can kaybı anlamına geliyor.
Resmî verilere göre bu ölümlerin birçoğu, yollardaki altyapı yetersizliği, araçların bakımsızlığı ve yorgun sürücüler nedeniyle gerçekleşiyor.