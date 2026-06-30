Hindistan'da 'Hamamböceği Partisi'nin popülaritesi artıyor

Yatağın üzerinde uzanarak açıklama yapan Wangchuk, talepleri karşılanmadığı takdirde yaşamını yitirene kadar sürebilecek altı haftalık açlık grevine başladığını duyurdu.

Wangchuk "Ancak umarım işler o noktaya varmaz" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Demokrasilerde duyarlı bir hükümet halkın acılarına kulak verir; onların da harekete geçeceğini umuyorum."

Kendisini "tembellerin, işsizlerin ve her zaman haklı olanların" temsilcisi olarak tanımlayan CJP'nin sosyal medyadaki hızlı yükselişi, 1,42 milyarlık ülke nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan gençlerin duyduğu hoşnutsuzluğu yansıtıyor.

Resmi verilere göre Hindistan'da 15 yaş ve üzeri nüfusta işsizlik oranı 2025 yılında yüzde 3,1 olarak kaydedilirken, bu oran 15-29 yaş grubundaki gençlerde yüzde 10'a ulaştı.

Kentlerdeki genç işsizliği ise yüzde 13,6'yı buldu.

Gençlerin öfkesini artıran diğer unsur ise 2,3 milyon adayın girdiği tıp fakültesi sınavının iptal edilmesine yol açan soru sızıntısı oldu.

Sızıntının Telegram üzerinden yayıldığının açıklanmasının ardından hükümet, bu ay yenilenen sınav sorularını taşımak için askeri uçakları görevlendirmiş ve mesajlaşma platformuna erişimi geçici olarak engellemişti.

CJP'nin faaliyetleri, Başbakan Narendra Modi'nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) tepkisini çekiyor. BJP Genel Başkanı Nitin Nabin yaptığı konuşmada, bu tür yapıları "virüs ve hamamböceği partileri" olarak nitelendirerek ülkeyi içeriden çökertebileceklerini söyledi.

Nabin, "Bu insanlar Hindistan karşıtı bir şebekenin parçasıdır ve onlara yalnızca BJP çalışanları haddini bildirebilir" dedi