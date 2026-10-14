Hindistan'da seçim isyanı sürüyor. Gençlik liderleri cezaevine girdi
14.10.2026 11:20
Hindistan'da Yüksek Mahkemenin hakaretine tepki olarak doğan gençlik hareketinin iki yöneticisi, 133 milyon kişinin seçmen kütüğünden silinmesini bayrak açarak protesto edince cezaevine gönderildi.
Hindistan'da gençlerin ve Z kuşağı internet kullanıcılarının öncülüğünde faaliyet gösteren Hamam Böceği Halk Partisinin (CJP) iki üst düzey yöneticisi, Seçim Komisyonuna karşı yürütülen kitlesel gösterilere polisin müdahalesini sertleştirmesi üzerine bugün beş gün süreyle gözaltına alındı.
Delhi Polisi, 30 yaşındaki Ashutosh Ranka ile 27 yaşındaki Saurav Das'ın "kamu barışını bozmaya ve yasaları ihlal etmeye yönelik mükerrer girişim iddiaları" gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurdu.
Emniyet birimlerince yapılan açıklamada, her iki ismin "benzer yasa dışı faaliyetlere girişmeleri için başkalarını sosyal medya üzerinden kışkırtma girişiminde bulundukları iddialarının da göz önünde bulundurulduğu" kaydedildi.
AFP ajansında yer alan haberde, beş günlük yasal gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından, iki liderin tutukluluk halinin uzatılabileceği, kendilerine kefalet hakkı tanınabileceği veya tamamen serbest bırakılabilecekleri aktarıldı.
Gözaltına alınan isimlerden Saurav Das'ın daha önce gazeteci olarak çalıştığı, Ashutosh Ranka'nın ise Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT) ile İngiltere'deki saygın London School of Economics bünyesinde eğitim almış bir mühendis olduğu bildirildi.
İki genç lider, salı günü başkentin merkezinde yer alan, sarı metal barikatlarla günlerdir tamamen kapatılan ve güvenlik personeli tarafından korunan tarihi protesto alanı Jantar Mantar'daki güvenlik engellerini aşarak alanda Hindistan ulusal bayrağını dalgalandırdı.
Onlarca yıldır protesto alanı olarak kullanılan nokta için Delhi Polisi, pazartesi günü resmi bir bildirimde bulunarak Jantar Mantar'ı belirlenmiş gösteri mekanları listesinden çıkardığını ve alanı sivillerin kullanımına yasakladığını duyurmuştu.
133 MİLYON SEÇMEN KÜTÜKLERDEN SİLİNDİ
CJP eylemcileri ile muhalefet partileri, güvenlik güçlerinin uyguladığı sert kısıtlamalara meydan okuyarak Hindistan Baş Seçim Komiserinin derhal istifa etmesini talep ediyor.
Eylemciler, seçim kurulunu Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki partisi lehine haksız avantaj sağlamak amacıyla seçmen kütüklerini manipüle etmekle suçluyor.
Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesindeki oy verme işlemlerini denetleyen bağımsız Seçim Komisyonu ise görev tanımı dahilinde herhangi bir usulsüzlük yapıldığı yönündeki ithamları kesin bir dille reddediyor.
Medyaya yansıyan haberlere göre, geçen yıl uygulamaya konulan seçmen kütüklerini gözden geçirme çalışmaları neticesinde 133 milyondan fazla yurttaşın ismi seçim kütüklerinden silindi.
Hükümeti ve seçim idaresini eleştiren çevreler, yürütülen bu geniş çaplı silme işleminin başta Müslümanlar olmak üzere ülkedeki azınlık topluluklarını orantısız biçimde hedef alarak etkilediğini vurguluyor.
Seçim yetkilileri ise kütüklerdeki isim çıkarma hamlesinin arkasındaki temel gayenin; sistemdeki mükerrer kayıtları, vefat etmiş kişileri ve usulsüz olarak girilmiş sahte verileri ayıklamak olduğunu savunuyor.
Başbakan Modi'nin liderliğini yaptığı Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) üyeleri, uzun süredir komşu Bangladeş'ten Hindistan'a gelen çok sayıda belgesiz Müslüman göçmenin usulsüz yöntemlerle ülkenin seçmen kütüklerine kaydedildiğini iddia ediyor.
Başbakan Modi'nin kabinesindeki en etkili çalışma arkadaşı olan İçişleri Bakanı Amit Shah, meydana gelen protestoları "yerelle sınırlı hadiseler" olarak nitelendirip önemsizleştirdi.
Muhalefet lideri Gandhi'yi "ülkeye yasa dışı yollarla sızanları korumaya dönük bir eylem planı yürütmekle" suçlayan İçişleri Bakanı Shah, "Hindistan halkı sizin bu aldatmacanıza kanmayacaktır" değerlendirmesini yaptı ve hükümetin 2029 yılında gerçekleştirilmesi planlanan bir sonraki genel seçimlerde "ezici bir çoğunluk" kazanacağını öne sürdü.
MUHALEFET, SİVİL TOPLUM VE BASINDAN ORTAK TEPKİ
Hindistan Parlamentosundaki muhalefet lideri ve Kongre Partisi temsilcisi Rahul Gandhi, barikatları aştıktan sonra alıkonulan iki gence açık destek verdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Gandhi, "Jantar Mantar'da barışçıl bir protesto gösterisinde ulusal bayrağı dalgalandırmak bir suç değildir. Gençleri bu sebeple demir parmaklıklar ardına göndermek tam bir korkaklıktır" ifadelerini paylaştı.
Seçmen kütüklerinin güncellenmesine karşı hem Kongre Partisinin hem de CJP'nin eşzamanlı protestolar yürüttüğünü hatırlatan Gandhi, çarşamba günü yaptığı değerlendirmede bütün eylemlerin ortak bir zeminde buluştuğunu belirterek "Farklı pankartlar, tek bir amaç" sözleriyle muhalefet hattındaki dayanışmaya işaret etti.
CJP kurucusu Abhijeet Dipke de alıkonulan dava arkadaşlarını takdir ederek onların "demir parmaklıklar ardına atılabileceklerini bilmelerine rağmen" geri adım atmadıklarını ve milli bayrağı dalgalandırdıklarını söyledi.
Dipke, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Modi gibi bir zorbaya karşı durmanın tek yolunun, sonuçları ne olursa olsun asla boyun eğmemek olduğunu tüm ülkeye gösterdiler" ifadesini kullandı.
Uluslararası insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), bugün yayımladığı bildiride Hindistan hükümetinin vatandaşların barışçıl protesto hakkını koşulsuz biçimde korumakla yükümlü olduğunu açıkladı.
Kuruluş metninde, "Modi hükümeti genç göstericileri cezaevine atmaktan vazgeçmeli ve oy hakkı ile seçimlerin adilliğine dair endişeleri gidermek amacıyla onlarla doğrudan temas kurmalıdır" çağrısına yer verdi.
Başkent Yeni Delhi'de görev yapan basın mensupları da gösteriler sırasında muhabirlerin gözaltına alınmasını protesto etmek için salı günü toplu yürüyüş düzenledi.
Hindistan Basın Birliği (Press Club of India), mesleki görevlerini icra eden gazetecilere yönelik saldırıların hiçbir koşulda "kabul edilemez" nitelikte olduğunu kamuoyuna duyurdu.
MİZAHLA BAŞLAYAN HAREKET EĞİTİM BAKANINI İSTİFAYA SÜRÜKLEMİŞTİ
Hindistan'da gençlerin ve Z kuşağı internet kullanıcılarının öncülüğünde kurulan Hamam Böceği Halk Partisi (CJP), ülkedeki işsizlik, eğitim sisteminde yaşanan usulsüzlükler ve merkezi sınav sorularının sızdırılması vakalarına karşı dijital bir mizah ve protesto hareketi olarak faaliyete geçti.
Siyasi iletişim stratejisti 30 yaşındaki Abhijeet Dipke, söz konusu yapılanmayı yargı organının en üst kademesinden gelen tartışmalı bir ifadeye doğrudan tepki olarak başlattı.
Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Surya Kant'ın Mayıs 2026'da istihdam imkanından yoksun kalan, taleplerini ve hoşnutsuzluklarını dile getiren gençleri, gazetecileri ve hak aktivistlerini "hamam böceklerine" benzetmesi büyük bir toplumsal infiale yol açtı.
Dipke, Yüksek Mahkeme Başyargıcının kullandığı bu benzetmenin hemen akabinde "Cockroach Janta Party" (Hamam Böceği Halk Partisi) ismiyle çevrimiçi protesto zeminini hayata geçirdi.
Başta Instagram olmak üzere sosyal medya platformları vasıtasıyla hızla yayılan girişim, çok kısa bir vakit zarfında milyonlarca takipçiye erişti ve Hindistan gençliği arasında bir sivil direniş sembolü kimliği kazandı.
Hareketin temel çıkış noktasını tırmanışa geçen genç işsizliği, kamu mekanizmalarındaki liyakatsizlik ve özellikle tıp fakültelerine giriş amacıyla düzenlenen merkezi sınavlarda soruların dışarıya sızdırılması oluşturuyor.
Ülkenin eğitim altyapısındaki aksaklıkları ve sınav yolsuzluklarını kamuoyu gündemine taşıyan CJP topluluğu, bu alanlarda köklü ve kapsamlı yasal reformların hayata geçirilmesini şart koşuyor.
CJP çatısı altında kenetlenen kalabalıkların Haziran 2026'da hayata geçirdiği kitlesel sokak eylemleri ve başlattığı açlık grevleri doğrudan siyasi netice doğurdu.
Ülke sathına yayılan bu büyük gösteri dalgasının ardından Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, kamuoyu baskısına dayanamayarak bakanlık görevinden resmen istifa etmek mecburiyetinde kaldı.