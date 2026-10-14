Hindistan'da seçim isyanı sürüyor. Gençlik liderleri cezaevine girdi

Hindistan Parlamentosundaki muhalefet lideri ve Kongre Partisi temsilcisi Rahul Gandhi, barikatları aştıktan sonra alıkonulan iki gence açık destek verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Gandhi, "Jantar Mantar'da barışçıl bir protesto gösterisinde ulusal bayrağı dalgalandırmak bir suç değildir. Gençleri bu sebeple demir parmaklıklar ardına göndermek tam bir korkaklıktır" ifadelerini paylaştı.

Seçmen kütüklerinin güncellenmesine karşı hem Kongre Partisinin hem de CJP'nin eşzamanlı protestolar yürüttüğünü hatırlatan Gandhi, çarşamba günü yaptığı değerlendirmede bütün eylemlerin ortak bir zeminde buluştuğunu belirterek "Farklı pankartlar, tek bir amaç" sözleriyle muhalefet hattındaki dayanışmaya işaret etti.

CJP kurucusu Abhijeet Dipke de alıkonulan dava arkadaşlarını takdir ederek onların "demir parmaklıklar ardına atılabileceklerini bilmelerine rağmen" geri adım atmadıklarını ve milli bayrağı dalgalandırdıklarını söyledi.

Dipke, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Modi gibi bir zorbaya karşı durmanın tek yolunun, sonuçları ne olursa olsun asla boyun eğmemek olduğunu tüm ülkeye gösterdiler" ifadesini kullandı.

Uluslararası insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), bugün yayımladığı bildiride Hindistan hükümetinin vatandaşların barışçıl protesto hakkını koşulsuz biçimde korumakla yükümlü olduğunu açıkladı.

Kuruluş metninde, "Modi hükümeti genç göstericileri cezaevine atmaktan vazgeçmeli ve oy hakkı ile seçimlerin adilliğine dair endişeleri gidermek amacıyla onlarla doğrudan temas kurmalıdır" çağrısına yer verdi.

Başkent Yeni Delhi'de görev yapan basın mensupları da gösteriler sırasında muhabirlerin gözaltına alınmasını protesto etmek için salı günü toplu yürüyüş düzenledi.

Hindistan Basın Birliği (Press Club of India), mesleki görevlerini icra eden gazetecilere yönelik saldırıların hiçbir koşulda "kabul edilemez" nitelikte olduğunu kamuoyuna duyurdu.