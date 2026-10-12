Hindistan'da seçmen kütüğü krizi. Binlerce kişi gözaltına alındı
12.10.2026 10:16
Hindistan'da 130 milyondan fazla ismin seçmen kütüklerinden silinmesi başkent Yeni Delhi'yi ayağa kaldırırken, kente giden yollar ile metro istasyonları ulaşıma kapatıldı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de seçim yönetimine yönelik tepkiler kitlesel gösterilere dönüştü, polis müdahalesi ve toplu gözaltılar tansiyonu yükseltti.
Hafta sonu boyunca sokakları dolduran protestocular ile polis arasında sert gerilimler yaşanırken, başkent yönetimi pazartesi günü düzenlenecek yeni yürüyüş öncesinde kenti adeta abluka altına aldı.
Yeni Delhi'nin merkezinde binlerce güvenlik görevlisi konuşlandırıldı, kentin ana arterlerine ağır metal barikatlar çekildi ve altı metro istasyonu kapatıldı.
SEÇMEN KÜTÜKLERİNDEN 133 MİLYON İSİM SİLİNDİ
Başkenti sarsan kitlesel eylemlerin fitilini, ülke genelindeki seçmen kütüklerinde yapılan ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) lehine sonuç doğurduğu öne sürülen güncelleme işlemi ateşledi.
Resmi verilere ve basına yansıyan bilgilere göre, seçmen listelerinin doğrulanması sürecinde 130 milyondan fazla isim kütüklerden silindi.
Silinen kayıtların 28 milyonunu hayatını kaybedenler, 63 milyonunu başka yere taşınanlar ve 30 milyonunu ise adresi tespit edilemeyen kişiler oluşturuyor.
Muhalefet partileri, bu uygulamanın özellikle Hindu milliyetçisi iktidar partisine oy verme olasılığı düşük olan Müslümanları ve diğer azınlık topluluklarını hedef aldığını savunuyor.
Hindistan Seçim Komisyonu ise herhangi bir usulsüzlük yapıldığı iddialarını geri çevirdi ve sehven kaydı silinen seçmenlerin yeniden başvuru yapabileceğini bildirdi.
GÖSTERİCİLER VE GAZETECİLER POLİSİN SERT MÜDAHALESİNE UĞRADI
Hafta sonu düzenlenen eylemlere polisin orantısız güçle müdahale ettiği yönündeki suçlamalar öne çıktı.
Fransız AFP ajansının haberine göre aralarında sosyal medyada geniş bir tabana sahip gençlik hareketi Hamamböceği Janta Partisi (CJP) üyelerinin de yer aldığı binlerce eylemci gözaltına alındı.
CJP liderlerinin de aralarında olduğu kişilerin büyük kısmı serbest bırakıldı, ancak muhalefet iktidarı muhalif sesleri kitlesel gözaltılarla bastırmaya çalışmakla itham etti.
Hindistan Komünist Partisi (Marksist) Milletvekili John Brittas, pazar günkü gösterilerde polisin kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu, sürüklendiğini ve darbedildiğini aktardı.
Brittas, "Bu yalnızca bir milletvekiline yönelik saldırı değildir. Demokratik özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne yapılmış bir saldırıdır" dedi.
Polis teşkilatı ise pazar günü düzenlediği basın toplantısında gözaltılara ve güvenlik güçlerinin tutumuna ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
Olayları takip eden çok sayıda gazeteci, basın kartlarını açıkça göstermelerine karşın gözaltına alındıklarını bildirdi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), hafta sonu eylemlerinde en az 16 gazetecinin gözaltına alındığını duyurarak uygulamayı "kabul edilemez" şeklinde nitelendirdi.
YENİ DELHİ'DE ULAŞIM DURDURULDU, YÜKSEK MAHKEME RANDEVUYU REDDETTİ
Başkent pazartesi günü yeni bir güç gösterisine sahne olurken, ana muhalefetteki Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi destekçilerini Yüksek Mahkeme'ye yürümeye çağırdı.
Gandhi, sosyal medya hesabı üzerinden "Korkacak hiçbir şey yok. Bu korkaklar bize hiçbir şey yapamaz" mesajını paylaştı.
Kongre Partisi, Başyargıç Surya Kant'a bir muhtıra sunarak "oy hırsızlığı" olarak nitelediği uygulamanın durdurulmasını ve Baş Seçim Komiseri Gyanesh Kumar'ın istifasını talep etmeyi planlıyordu.
Reuters ajansına bilgi veren parti kaynaklarına göre Başyargıç Kant, konunun zaten yargı sürecinde olduğunu ve yasal yollardan ele alınması gerektiğini belirterek randevu talebini e-posta ile geri çevirdi.
GENÇLİK HAREKETİNDEN POLİSE 24 SAATLİK ÜLTİMATOM
Diğer yandan gençlik hareketi CJP, barışçıl gösteri düzenlemek amacıyla Yeni Delhi polisiyle görüşme talep etti.
Hükümet okullarının fiziki şartlarından işsizliğe kadar pek çok alanda son aylarda kitlesel protestolar örgütleyen gençlik hareketi, Başbakan Narendra Modi'nin 12 yıllık iktidarında karşılaştığı en ciddi siyasi meydan okumalardan biri olarak öne çıkıyor.
CJP yöneticileri, Baş Seçim Komiseri Gyanesh Kumar istifa edene kadar eylemleri sürdürme kararlılığı gösterirken, polisin 24 saat içinde gösteri tarihi vermemesi halinde yeni protesto çağrısı yapacaklarını duyurdu.
Protestolar, Indian Express gazetesinin geçtiğimiz ay yayımladığı bir haberin ardından patlak vermişti.
Söz konusu haberde, Baş Seçim Komiseri Kumar'ın iki yardımcısının seçmen kütüklerinin güncellenmesi, kayıt prosedürleri ve dijital sistemlere ilişkin kurum içinde derin kaygılar dile getirdiği aktarılmıştı.