Hindistan'da seçmen kütüğü krizi. Binlerce kişi gözaltına alındı

Başkent pazartesi günü yeni bir güç gösterisine sahne olurken, ana muhalefetteki Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi destekçilerini Yüksek Mahkeme'ye yürümeye çağırdı.

Gandhi, sosyal medya hesabı üzerinden "Korkacak hiçbir şey yok. Bu korkaklar bize hiçbir şey yapamaz" mesajını paylaştı.

Kongre Partisi, Başyargıç Surya Kant'a bir muhtıra sunarak "oy hırsızlığı" olarak nitelediği uygulamanın durdurulmasını ve Baş Seçim Komiseri Gyanesh Kumar'ın istifasını talep etmeyi planlıyordu.

Reuters ajansına bilgi veren parti kaynaklarına göre Başyargıç Kant, konunun zaten yargı sürecinde olduğunu ve yasal yollardan ele alınması gerektiğini belirterek randevu talebini e-posta ile geri çevirdi.