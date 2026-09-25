Hindistan'da sigara bıraktıran ürüne yasak. Satışı durduruldu
25.09.2026 15:13
Hindistan Sağlık Bakanlığı, çocukların korunması ve kamu sağlığı gerekçesiyle yasa dışı nikotin kesesi satışlarına karşı eyaletlere kapsamlı denetim talimatı verdi.
Hindistan hükümeti, ciddi sağlık riskleri taşıdığı gerekçesiyle eyalet yönetimlerine nikotin keselerinin satışına yönelik denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi.
Sağlık Bakanlığının eyaletlere gönderdiği resmi yazıda, dünya genelinde popülerlik kazanan markaların ülkede yasa dışı yollarla yaygın biçimde satıldığı kaydedildi.
Tütün sektörünün sigara sonrası gelecek planlarında en kritik yatırımlarından biri sayılan nikotin keseleri; hızlı pazar büyümesi, yüksek kâr marjları ve diğer alternatiflere kıyasla daha gevşek yasal düzenlemelerden yararlanıyor.
Tütün kullanımına bağlı nedenlerle yılda 1,35 milyon kişinin yaşamını yitirdiği Hindistan'da elektronik sigaralar yasak kapsamında tutulurken nikotin bandı ve sakızı gibi belirli ikame ürünlere izin veriliyor.
Dudak altına yerleştirilen, tütün içermeyen ancak nikotin barındıran küçük paketler halindeki nikotin keseleri ise onaylanmış değil ve yasa dışı kabul ediliyor.
Reuters ajansına konuşan ve ismi belirtilmeyen bir hükümet yetkilisi, bu ürünlerin internet üzerinden ve yerel tütün dükkanlarında satılmak üzere ülkeye kaçak sokulduğunu belirtiyor.
Haziran ayında yayımlanan araştırmada, nikotin keseleri "regülasyondan yoksun bir halk sağlığı endişesi" olarak nitelendirildi.
Araştırmada Philip Morris üretimi Zyn ve Swedish Smokeless Solutions şirketine ait White Fox gibi markaların özellikle 18 ila 40 yaş grubundaki bireyler arasında yaygın tüketildiği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığının 19 Eylül tarihinde eyaletlere gönderdiği ve Reuters haber ajansının ulaştığı belgede şu ifadelere yer verildi:
"Ağız yoluyla kullanılan nikotin keselerinin internet ve fiziksel satış kanallarındaki erişilebilirliği artış gösteriyor. Çocukların nikotine maruz kalması bilhassa kaygı uyandırıyor."
Bakanlık yazısında, kamu sağlığı ile çocukların korunması amacıyla yasalara uygun idari yaptırımların ve denetimlerin başlatılması istendi.
Talimatta, söz konusu ürünlerin aranması, toplatılması ve satışını yapanların kovuşturulmasına yetki veren Hindistan ilaç kanunu hükümlerine işaret edildi.
Bunun yanı sıra Philip Morris internet sitesinde yasa dışı ticarete karşı sıfır tolerans politikası izlediğini belirtirken, Swedish Smokeless Solutions tüketicilerine yalnızca yetkili satış noktalarından orijinal ürün satın almaları çağrısı yapıyor.
Dünya Sağlık Örgütü, hükümetlerin başta gençler olmak üzere toplumları nikotin kesesi bağımlılığından korumak adına ilave önlemler alması gerektiğini savunuyor.
Buna karşılık ABD Gıda ve İlaç Dairesi gibi bazı kurumlar, tamamen kese, elektronik sigara veya ısıtılan tütün mamullerine geçen sigara kullanıcılarının sağlık risklerini azaltabileceğini kaydediyor.
DANIŞMA KURULU YENİ ONAYLARIN DURDURULMASINI TAVSİYE ETTİ
Nisan ayında Hindistan'da yürütülen bir soruşturma, milyarder iş insanı Gautam Adani'nin şirketler grubuna ait Mumbai Uluslararası Havalimanı'ndaki gümrüksüz satış mağazalarında nikotin keseleri satılarak yasaların çiğnendiğini ortaya koydu.
Yasa dışı bir işlem yapmadığını savunan Adani Grubu'nun, gümrüksüz satış alanlarının iç hukuk kurallarından muaf olduğuna yönelik itirazı bu hafta bir Hindistan mahkemesi tarafından reddedildi.
Mahkeme, şirketin keselerin yasal statüsüne ilişkin argümanlarını hükümete resmi bildirimle sunabileceğini karara bağladı.
Buna karşın Hindistan Federal İlaç Teknik Danışma Kurulunun 16 Eylül'de yayımlanan toplantı tutanaklarına göre hükümet, "nikotin keselerinin bağımlılık yapıcı olduğu, bağımsız sağlık riskleri yarattığı ve sigarayı bırakmada etkili bir araç olarak kanıtlanmadığı" görüşünü taşıyor.
Kurul, kamu yararı doğrultusunda bundan böyle hiçbir yeni nikotin formülasyonunun onaylanmaması yönünde tavsiye kararı aldı.