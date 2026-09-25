Hindistan'da sigara bıraktıran ürüne yasak. Satışı durduruldu

Nisan ayında Hindistan'da yürütülen bir soruşturma, milyarder iş insanı Gautam Adani'nin şirketler grubuna ait Mumbai Uluslararası Havalimanı'ndaki gümrüksüz satış mağazalarında nikotin keseleri satılarak yasaların çiğnendiğini ortaya koydu.

Yasa dışı bir işlem yapmadığını savunan Adani Grubu'nun, gümrüksüz satış alanlarının iç hukuk kurallarından muaf olduğuna yönelik itirazı bu hafta bir Hindistan mahkemesi tarafından reddedildi.

Mahkeme, şirketin keselerin yasal statüsüne ilişkin argümanlarını hükümete resmi bildirimle sunabileceğini karara bağladı.

Buna karşın Hindistan Federal İlaç Teknik Danışma Kurulunun 16 Eylül'de yayımlanan toplantı tutanaklarına göre hükümet, "nikotin keselerinin bağımlılık yapıcı olduğu, bağımsız sağlık riskleri yarattığı ve sigarayı bırakmada etkili bir araç olarak kanıtlanmadığı" görüşünü taşıyor.

Kurul, kamu yararı doğrultusunda bundan böyle hiçbir yeni nikotin formülasyonunun onaylanmaması yönünde tavsiye kararı aldı.