Hindistan'da son durum. Modi yasal düzenleme sözü verdi

Hindistan'da üniversiteye giriş sınavı sorularının sızdırılması üzerine başlatılan gösterilerin liderleri, Başbakan Narendra Modi'nin yasal reformlar ve hızlı cezalandırma vaadinin ardından bugün hükümet yetkilileriyle bir araya geleceklerini duyurdu.

Sivil toplum hareketi Cockroach (Hamamböceği) Janta Party (CJP) sözcüsü Saurav Das, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, görüşmenin tarafsız bir mekanda gerçekleştirileceğini belirterek, "Hükümetin açık bir zihinle geleceğini ve uzun süredir sokaklarda olan bu ülkenin insanlarını dinleyeceğini umuyoruz. Taleplerimizi kendilerine ayrıntılarıyla aktaracağız" dedi.

Das, başlayacak müzakerelere rağmen ülke genelindeki kitlesel gösterileri durdurmayacaklarını vurgulayarak, "Geri çekilmiyoruz, çünkü gerçek uyanış tabandan başlar ve gerçekten ihtiyacımız olan şey budur" ifadelerini kullandı.

Görüşme kararı, hareketin önde gelen isimlerinden aktivist Sonam Wangchuk'un 26 gündür sürdürdüğü açlık grevini Perşembe gecesi sonlandırmasının ardından alındı.

Wangchuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin barışçıl göstericilere karşı herhangi bir cezai işlem yapılmayacağı ve parlamentoda eğitim ile sınav sisteminde hesap verilebilirliğin artırılmasına ilişkin kapsamlı bir oturum düzenleneceği yönünde güvence verdiğini kaydetti.

CJP kurucusu 30 yaşındaki Abhijeet Dipke ise Wangchuk'un kararını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan görevden uzaklaştırılana kadar eylemleri sürdüreceklerini bildirdi.

Dipke, sosyal mesajında Wangchuk'a hitaben, "Kendi hayatınızı ortaya koyarak tüm bir ulusun vicdanını uyandırdınız" değerlendirmesini yaptı.