Hollanda, Eurovision 2027'ye de katılmayacak

İsrail'in yarışmaya katılımının toplumda çeşitli tepkilere yol açtığını, tartışmalara ve bölünmelere yol açtığını söyleyen Hollanda'nın kamu yayın kuruluşu Nederlandse Publieke Omroep (NPO) Medya Direktörü Jurre Bosman, Yayıncılar Kurulu ile yaptıkları istişarelerin ardından Eurovision 2027'ye de katılmama kararını aldıklarını açıkladı.



Hollanda, Avusturya'nın başkenti Viyana'da mayıs ayında düzenlenen Eurovision 2026'ya da yine İsrail nedeniyle katılmamıştı.

AFP'nin haberine göre, NPO İcra Kurulu Başkanı Jet de Ranitz ise bu karara rağmen yarışmanın ulusal açık kanallardan yayınlanmaya devam edeceğini söylerken, biraz daha temkinli bir açıklamayla, "Şu anda 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım için henüz erken olduğu sonucuna varmalıyız. Mevcut hassasiyetler nedeniyle şu an için bir adım geri atmaya karar verdik." dedi.