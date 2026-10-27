Hollanda, Eurovision 2027'ye de katılmayacak
27.10.2026 13:31
Son Güncelleme: 27.10.2026 13:32
Hollanda'nın kamu yayın kuruluşu NPO, İsrail'in katılımının yarattığı "hassasiyet" nedeniyle ülkelerinin gelecek yıl da Eurovision Şarkı Yarışması'n katılmayacağını açıkladı.
İsrail'in yarışmaya katılımının toplumda çeşitli tepkilere yol açtığını, tartışmalara ve bölünmelere yol açtığını söyleyen Hollanda'nın kamu yayın kuruluşu Nederlandse Publieke Omroep (NPO) Medya Direktörü Jurre Bosman, Yayıncılar Kurulu ile yaptıkları istişarelerin ardından Eurovision 2027'ye de katılmama kararını aldıklarını açıkladı.
Hollanda, Avusturya'nın başkenti Viyana'da mayıs ayında düzenlenen Eurovision 2026'ya da yine İsrail nedeniyle katılmamıştı.
AFP'nin haberine göre, NPO İcra Kurulu Başkanı Jet de Ranitz ise bu karara rağmen yarışmanın ulusal açık kanallardan yayınlanmaya devam edeceğini söylerken, biraz daha temkinli bir açıklamayla, "Şu anda 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım için henüz erken olduğu sonucuna varmalıyız. Mevcut hassasiyetler nedeniyle şu an için bir adım geri atmaya karar verdik." dedi.
Gazze'ye yönelik 3 yılı geride bırakan yoğun saldırılarına devam eden İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision son yıllarda büyük bir boykot dalgasıyla karşı karşıya kaldı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bu yıl 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na da İsrail karşıtı protestolar damga vurmuştu.
Mayıs ayında yapılan yarışmayı Bulgaristan kazanırken, protestoların odağındaki İsrail ise ikinci olmuştu.
GEÇEN YIL KATILMAYAN ÜLKELER
İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi sebebiyle İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya Eurovision 2026'dan çekilmişti.
Bu ayın başlarında Çekya da yarışmadan çekilmiş ancak bütçe kısıtlamalarını gerekçe göstermişti.
TÜRKİYE 2013'TEN BU YANA ZATEN KATILMIYOR
Son olarak 2012'de Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, puanlama sisteminin adil olmadığı gerekçesiyle 2013'ten bu yana Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor.
SEYİRCİ SAYISINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ
Bu arada, İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesinde yapılan son yarışmanın izlenme sayılarında da düşüş yaşanmıştı.
İtalya'da devlet televizyonu RAI'de yayımlanan ilk yarı finalini izleyenlerin sayısı 1 milyon 856 bin oldu. Ülkede geçen yıl 2 milyon 489 bin olarak açıklanan izleyici sayısının, bu yıl önemli ölçüde azalması dikkati çekti.
İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararı alan Hollanda'da ise izlenme sayısı 2025'e göre yüzde 42 azaldı.
Bu yılki yarı final, ortalama 541 bin izleyici tarafından seyredildi. Buna göre yarı final, 2012'deki ilk yarı finalden bu yana Hollanda'da en az izlenen yarışma oldu.
Geçen seneye kıyasla bu yıl yapılan yarışmanın ilk yarı finali, İngiltere'de 253 bin, İsveç'te 316 bin, Belçika'da yaklaşık 430 bin daha az izlendi.