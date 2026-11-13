Hollanda'da vergi krizi. Hükümet dağılma noktasına geldi, ülke seçime gidebilir

Aynı zamanda Savunma Bakanı olan VVD lideri Dilan Yeşilgöz, ortaklarının muhalefetle hareket etmesi halinde koalisyonda "temelden bir yenilenme" gerekeceğini söyleyerek tepki gösterdi.

Yeşilgöz, "Bize göre Hollanda'nın istikrarını, ekonomik büyümesini ve iş ortamını tehlikeye atan bir öneriyle hazırlıksız yakalandık" ifadelerini kullandı.

Perşembe günü mecliste gün boyu süren görüşmelerin ardından vergi anlaşması kıl payı çoğunlukla kabul edildi.

Ancak VVD'nin kendi hükümetinin politikasına karşı oy kullanması, koalisyonun bütün temelini sarstı.

Gelişmeler üzerine "ciddi bir yeni başlangıç" gerektiğini kabul eden Başbakan Jetten, cuma sabahı son bir çözüm arayışıyla Yeşilgöz'ü ve üst düzey bir CDA yetkilisini görüşmeye çağırdı.