Hollanda'da vergi krizi. Hükümet dağılma noktasına geldi, ülke seçime gidebilir
13.11.2026 12:01
Hollanda'da dokuz ay önce kurulan azınlık hükümeti, koalisyon ortaklarının vergi politikasında muhalefetle anlaşması üzerine dağılma noktasına geldi.
Hollanda'da dokuz ay önce kurulan azınlık koalisyonu, vergi politikası yüzünden dağılma eşiğine geldi.
Ülkenin en genç başbakanı olan merkez çizgideki Rob Jetten, hükümetini ayakta tutabilmek için ortaklarıyla bir araya geliyor.
Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük beşinci ekonomisinde patlak veren siyasi anlaşmazlık, ülkede yeniden erken seçim ihtimalini gündeme taşıdı.
Bıçak sırtı bir seçim zaferinin ardından göreve gelen Jetten'in partisi D66, merkez sağdaki CDA ve sağcı VVD ile üçlü koalisyon kurmuştu.
Vergi düzenlemeleri üzerine aylarca süren karmaşık tartışmaların ardından D66 ile CDA, muhalefetteki sol eğilimli PRO partisiyle uzlaşınca ortalık karıştı.
Bu hamle koalisyonun sağ kanadındaki VVD'yi öfkelendirdi.
KOALİSYON ORTAĞI KENDİ HÜKÜMETİNİN TASARISINA RET OYU VERDİ
Aynı zamanda Savunma Bakanı olan VVD lideri Dilan Yeşilgöz, ortaklarının muhalefetle hareket etmesi halinde koalisyonda "temelden bir yenilenme" gerekeceğini söyleyerek tepki gösterdi.
Yeşilgöz, "Bize göre Hollanda'nın istikrarını, ekonomik büyümesini ve iş ortamını tehlikeye atan bir öneriyle hazırlıksız yakalandık" ifadelerini kullandı.
Perşembe günü mecliste gün boyu süren görüşmelerin ardından vergi anlaşması kıl payı çoğunlukla kabul edildi.
Ancak VVD'nin kendi hükümetinin politikasına karşı oy kullanması, koalisyonun bütün temelini sarstı.
Gelişmeler üzerine "ciddi bir yeni başlangıç" gerektiğini kabul eden Başbakan Jetten, cuma sabahı son bir çözüm arayışıyla Yeşilgöz'ü ve üst düzey bir CDA yetkilisini görüşmeye çağırdı.
15 PARTİLİ MECLİSTE YASAMA SÜRECİ KİLİTLENDİ
39 yaşındaki Jetten'in siyasi manevra alanı, koalisyonun 150 sandalyeli mecliste yalnızca 66 sandalyeye sahip olması nedeniyle baştan beri kısıtlıydı.
Azınlık hükümeti, meclisten yasa geçirebilmek için her defasında küçük partilerin ya da muhalefetin desteğini almak zorunda kalıyor.
Hollanda parlamentosunda, 50 yaş üstü yurttaşların haklarını savunan oluşumlardan çiftçi partisine kadar tam 15 farklı parti temsil ediliyor.
Bu parçalı yapı nedeniyle ülkede herhangi bir yasanın çıkması, aylar süren çekişmelerin ve zorlu uzlaşıların sonunda mümkün olabiliyor.
ÜÇ YILDA ÜÇÜNCÜ SEÇİM KAPIDA
NATO'nun önemli üyelerinden biri olan ve AB içinde ağırlığı bulunan Hollanda, hükümetin düşmesi halinde son üç yılda üçüncü kez sandığa gitmek zorunda kalacak.
Son kamuoyu yoklamaları, olası bir seçimden genç lideri Jesse Klaver öncülüğündeki PRO partisinin birinci çıkacağını gösteriyor.
Anketlerde PRO'yu, Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı PVV izliyor.
2025 yılında göç politikası yüzünden hükümetten çekilerek ülkeyi erken seçime götüren Wilders, mevcut tabloyu "Bu koalisyon fiilen ölmüştür. Sadece cenazenin kalkmasını beklememiz gerekiyor" sözleriyle değerlendirdi.