Hükümetin geri adımı yetmedi. Hindistan'da protestolar yayılıyor

Sınav sorularının sızdırılması protestoları ateşleyen unsur oldu, ancak öfke kısa sürede genç Hintlilerin iş, ekonomik imkanlar ve kurumlara duydukları güvenin azalmasına ilişkin daha derin hoşnutsuzluklarına yayıldı.

Yıllarca eğitim gördükten ve son derece rekabetçi sınavlara girdikten sonra belirsiz bir istihdam ihtimaliyle karşı karşıya kalmak, birçok protestocu açısından ekonomik güvence mücadelesinin daha geniş bir simgesine dönüştü.

Bu da hareketin başlangıçtaki anlaşmazlığın ötesinde varlığını sürdürme ihtimalini doğuruyor. Hükümet sınavlarda hile yapılması sorununu ele alsa bile gençleri sokağa çıkaran daha geniş çaplı şikayetleri kolaylıkla gideremeyebilir.

Protestoların ardından internette milyonlarca takipçisi bulunan bir gençlik hareketi kaldı. Ancak bu, hareketin kalıcı siyasi nüfuza sahip olacağını garanti etmiyor.

CJP, genç Hintlilerin kaygılarını dinlemek amacıyla "ülke çapında bir dinleme turu" düzenleyeceğini ve sınav usulsüzlüklerine karşı protestoları desteklemeyi sürdüreceğini açıkladı.

Ülkenin doğusundaki Jharkhand'da gösterilerin halen devam etmesi, başkentte başlayan protestoları besleyen öfkenin ortadan kalkmadığına işaret ediyor.