Hükümetin geri adımı yetmedi. Hindistan'da protestolar yayılıyor
08.08.2026 10:22
Hindistan'da sınavlardaki usulsüzlüklere tepkiyle Yeni Delhi'de başlayan gösteriler başka kentlere yayıldı; işsizlik, gençlerin önündeki imkanlar ve Modi'nin giderek otoriterleşen yönetimi de hareketin gündemine girdi.
Gençlerin öncülük ettiği protestoların Hindistan Eğitim Bakanı'nı istifaya zorlamasının üzerinden iki hafta geçerken, Başbakan Narendra Modi hükümeti son yıllardaki en zorlu siyasi sınamalarından birinin sonuçlarıyla uğraşıyor.
Çevrim içi Cockroach Janta Partisi'nin (CJP) öncülük ettiği gösteriler Yeni Delhi'den başka kentlere yayıldı.
Başlangıçta sınavlardaki usulsüzlüklere duyulan öfkeyle başlayan protestolar, zamanla işsizlik, gençlerin önündeki imkanlar ve Modi'nin giderek otoriterleşen yönetimine tepkileri de kapsayan daha geniş bir harekete dönüştü.
Gösteriler temel taleplerin karşılanmasının ardından büyük ölçüde sona ermiş olsa da protestoların ortaya çıkardığı meseleler ve bundan sonra yaşanabilecekler gündemdeki yerini koruyor.
Eğitim bakanının 25 Temmuz'daki istifası, on yılı aşkın süredir taviz vermeyen bir kararlılık görüntüsü oluşturan Modi açısından ender görülen bir geri adım oldu.
Yetkililer daha sonra gençlerin desteğini kazanmaya yönelik girişimlerde bulundu. Parlamento da sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin cezaları artırdı.
Polis, göstericilere aşırı güç kullanıldığı yönündeki eleştirilerin ardından çeşitli kentlerde protestocular hakkında açılan davaları geri çekti.
PROTESOLAR DİJİTAL ALANDAKİ DEĞİŞİMİ GÖRÜNÜR KILDI
Gösteriler, Hindistan'da hızla değişen dijital ortamı da ortaya koydu. Protestocular mesajlarını yaymak için sosyal medyadan yararlandı.
X'i (eski adıyla Twitter) etkin biçimde kullanan Modi ise gençlerin tercih ettiği mecraya ulaşmak amacıyla Instagram'a yöneldi ve ilk dikey videolarını yayımladı.
Protestolar aynı zamanda yetkililerin göstericileri izlemek ve kimliklerini belirlemek için yapay zeka destekli kamera teknolojisini nasıl kullandığını da gösterdi.
Gösteriler sırasında çekilen videoları internette geniş kitlelere ulaşan birçok kadın, daha sonra çevrim içi ortamda tecavüz tehditleri ve hakaret içeren mesajlar aldıklarını söylüyor.
Yeni Delhi'deki ana protesto alanının çevresinde internetin kesilmesi iletişimi aksattı ve gençleri irtibatı sürdürmenin yeni yollarını bulmaya zorladı.
Access Now adlı izleme kuruluşuna göre Hindistan, geçen yıl internet kesintilerinde dünya genelinde ikinci sırada yer aldı.
Bunlar arasında protestolar, çatışmalar ve topluluklar arası şiddet sırasında uygulanan yerel internet kesintileri de bulunuyordu.
SINAV ÖFKESİ İŞ VE EKONOMİK GÜVENCE KAYGISINA YÖNELDİ
Sınav sorularının sızdırılması protestoları ateşleyen unsur oldu, ancak öfke kısa sürede genç Hintlilerin iş, ekonomik imkanlar ve kurumlara duydukları güvenin azalmasına ilişkin daha derin hoşnutsuzluklarına yayıldı.
Yıllarca eğitim gördükten ve son derece rekabetçi sınavlara girdikten sonra belirsiz bir istihdam ihtimaliyle karşı karşıya kalmak, birçok protestocu açısından ekonomik güvence mücadelesinin daha geniş bir simgesine dönüştü.
Bu da hareketin başlangıçtaki anlaşmazlığın ötesinde varlığını sürdürme ihtimalini doğuruyor. Hükümet sınavlarda hile yapılması sorununu ele alsa bile gençleri sokağa çıkaran daha geniş çaplı şikayetleri kolaylıkla gideremeyebilir.
Protestoların ardından internette milyonlarca takipçisi bulunan bir gençlik hareketi kaldı. Ancak bu, hareketin kalıcı siyasi nüfuza sahip olacağını garanti etmiyor.
CJP, genç Hintlilerin kaygılarını dinlemek amacıyla "ülke çapında bir dinleme turu" düzenleyeceğini ve sınav usulsüzlüklerine karşı protestoları desteklemeyi sürdüreceğini açıkladı.
Ülkenin doğusundaki Jharkhand'da gösterilerin halen devam etmesi, başkentte başlayan protestoları besleyen öfkenin ortadan kalkmadığına işaret ediyor.
AFP'ye konuşan CJP'nin kurucusu Abhijeet Dipke, "kamu kurumlarına güveni ve tarafsızlığı yeniden tesis etmek için bir halk hareketi" çağrısında bulundu.
Dipke, "Halk bu meselelerden büyük bir bıkkınlık ve bezginlik duyuyor. Hareketimizin böylesine büyük destek görmesinin sebebi de bu" dedi.
Ancak CJP'nin siyasi partiye dönüşmeyeceğini belirten Dipke, "Şimdilik CJP bir baskı grubu olarak faaliyet gösterecek" diye ekledi.
Protestolar, Hindistan'daki siyasi partileri genç seçmenlerin ihtiyaç ve taleplerine daha fazla odaklanmaya zorlayabilir.
Genç Hintliler çok büyük bir potansiyel seçmen kitlesi oluşturuyor, ancak protestolarda ortaya çıkan enerjiyi sandıkta oya dönüştürmek ayrı bir mesele.
Bir sonraki genel seçime yaklaşık üç yıl kala hem Modi'nin iktidardaki partisi hem de muhalefet, gençlerin dile getirdiği öfke ve hoşnutsuzluğu seçimlerde kendi lehlerine kullanmaya çalışabilir.