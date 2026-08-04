Hürmüz Boğazı'nda geçiş savaşı. İran şartlarını masaya koydu

ABD ile İran arasında beş aydır devam eden savaşın ardından müzakerelerin durumuna ilişkin çelişkili açıklamalar gelirken, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye düzenlenen son saldırı küresel enerji akışındaki tehlikeyi bir kez daha gösterdi .

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a "iyi bir anlaşma" imzalaması için "son şans" uyarısında bulunarak görüşmelerin sürdüğünü iddia etti. İran tarafı ise ABD ile herhangi bir müzakerenin yapıldığını veya planlandığını kesin bir dille reddetti.

Gelişmelerin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı için geçici bir planın Umman ile müzakere edildiği bildirildi .

Üst düzey bir İranlı kaynağın Reuters'a verdiği yaptığı açıklamaya göre Tahran, Boğaz'ın yeniden açılması için kendi denetim hakkını tanımayan hiçbir alternatifi kabul etmeyecek.

Masadaki plana göre, Boğaz'dan çıkış yapacak gemiler Umman tarafından İran'a bildirilecek ve çıkış izni Umman tarafından verilecek.

Çıkış rotası İran ile Umman arasındaki hat üzerinden sağlanacak. Taslak plan, Tahran'a Boğaz'a giren tüm gemiler üzerinde tam kontrol yetkisi verirken, çıkan trafiği izleme ve gerektiğinde müdahale etme kabiliyeti tanıyor .