Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ne zaman başlayacak?

Reuters haber ajansının denizcilik ve deniz güvenliği kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik bir anlaşma sağlansa bile, bölgedeki mayın temizleme çalışmaları normal seyrüsefere dönüşü haftalarca geciktirebilir.

Batılı beş deniz güvenliği kaynağı, geleneksel mayın tarama gemileri ve sualtı araçlarıyla yürütülecek bir temizlik operasyonunun 40 ila 50 gün sürebileceğini tahmin ediyor.

Sigorta, nakliye ve petrol şirketlerinin bu süre zarfında Boğaz'dan geçiş riskini göze alması beklenmiyor.

Savaş öncesi verilerine dayanan tahminlere göre, 28 Şubat'tan bu yana bloke olan Basra Körfezi sevkiyatlarına ek olarak, on milyonlarca varil petrolün daha Boğaz'da sıkışıp kalabileceği belirtiliyor.

Denizcilik birliği BIMCO'nun güvenlik şefi Jakob Larsen, mevcut koşullarda geçiş başlatmanın büyük risk taşıdığını vurgulayarak, "Bu bölgedeki mayın tehdidi hem şimdi hem de gelecekte bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor; öncelikle mayından arındırılmış güvenli rotaların belirlenmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

Savaş öncesinde küresel günlük petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatının yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Boğaz'da, İran tarafından yerleştirilen mayınların kesin sayısı ise bilinmiyor.

Alman Deniz Kuvvetlerine ait 11 Haziran tarihli belgede, ABD ve İngiltere istihbaratına dayandırılarak mayınların Boğaz çevresinde dört farklı noktada konumlandığı belirtilmiş, ancak Almanya bu konumları teyit edemediklerini kaydetmişti.

Sadece mayın ihtimalinin bile şirketleri caydırmaya yettiği ifade ediliyor. Ham petrol yüklü bir süpertankerin değerinin yaklaşık 300 milyon doları bulması nedeniyle, harp riski sigortacıları, petrol ve tanker şirketleri geçiş için kesin güvenlik garantileri talep ediyor.

Körfez'de 13 gemisi mahsur kalan teknik gemi yönetimi şirketi V.Group'un CEO'su Rene Kofod-Olsen, "Tek bir deniz mayını bile can kayıplarına yol açabilir. Bu durum küresel denizcilik için çok büyük bir sorun" değerlendirmesinde bulundu.

BM Uluslararası Denizcilik Örgütü Başkanı Arsenio Dominguez ise anlaşmayı "denizciler ve gemiler için bu hayati koridorda güvenliğin yeniden tesisi adına önemli bir adım" olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, uygulamanın gerekli tüm güvenlik garantilerinin sağlanması için zaman alacağını ifade etti.