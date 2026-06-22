Hürmüz şoku sonrasında stratejik petrol rezervlerinde yeni dönem

Hindistan'ın daha büyük stratejik rezervlere ihtiyaç duyduğu açıkça görülüyor. IEA verilerine göre, dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, küresel ölçekte üçüncü en büyük petrol ithalatçısı ve yemek pişirmede kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazının en büyük ikinci ithalatçısı konumunda bulunuyor.

Ülkenin, 2030 yılına kadar küresel petrol talebi büyümesinin tek başına en büyük kaynağı olması bekleniyor.

Buna karşın Hindistan, IEA'nın tam üyesi olmadığı için savaş sırasında ajansın koordineli rezerv serbest bırakma programına katılmadı.

Ülkenin mevcut rezervi, ithalatının yalnızca 8 gününü karşılamaya yetiyor. IEA'nın 90 günlük standardına ulaşabilmesi için Yeni Delhi'nin yaklaşık 28 milyar dolar maliyetle 400 milyon varilden fazla ek stoka ihtiyacı bulunuyor.

Economic Times gazetesinin haberine göre Yeni Delhi, bu doğrultuda adımlar atmaya başlayarak Petrol ve Doğalgaz Kurumundan 1,75 milyon ton, yani yaklaşık 13 milyon varillik yeni bir rezerv oluşturmasını istedi.

Bu adımın, Hindistan'ın acil durum depolama kapasitesini yaklaşık üçte bir oranında artırabileceği belirtiliyor.

Benzer bir durumla karşı karşıya olan Pakistan da savaştan önce petrol ve LNG ithalatının yaklaşık yüzde 90'ı için Ortadoğu'ya bağımlı durumdaydı.

İslamabad yönetimi şimdi yurt içi depolama kapasitesini genişletmeyi hedefliyor. Pakistan'ın 90 günlük ithalata eş değer bir rezerv oluşturabilmesi için yaklaşık 35 milyon varil ek stoka ihtiyacı bulunuyor.

IEA'nın tam üyesi olup da ajansın stratejik rezerv yükümlülüğünü sürekli olarak yerine getiremeyen tek ülke olan Avustralya ise en az 50 günlük yakıt stoku bulundurmak amacıyla 7 milyar dolar harcayacağını açıkladı.

Asya'nın en önemli petrol rafineri merkezi olan Singapur da dahil olmak üzere diğer ülkeler de stratejik petrol ve gaz depolama kapasitelerini inşa etmeyi veya mevcut olanları genişletmeyi değerlendiriyor.

Avrupa, özellikle kış aylarındaki mevsimsel talebi yönetebilmek adına halihazırda kapsamlı bir gaz depolama sistemine sahip bulunuyor.

Ancak bölge, gaz arzının yüzde 40'ından fazlasını ithal LNG ile karşılıyor ve bu ithalatın yüzde 60'ından fazlası ABD'den geliyor.

Bu bağımlılık nedeniyle Avrupa ülkelerinin de hükümet kontrollü ek depolama alanları inşa etmeyi seçebileceği öngörülüyor.

Enerji üreticisi ülkeler dahi benzer adımlar atıyor. Körfez ülkelerinin ulusal petrol şirketleri, olası bir kriz anında ihracat esnekliklerini koruyabilmek amacıyla bölge dışındaki depolama tesislerini artırma arayışına girdi.

Japonya, Güney Kore, Mısır ve Kuzeybatı Avrupa'da depolama tesisleri işleten Suudi Aramco, bu kapasitelerini daha da genişletmeyi düşündüğünün sinyalini verdi.