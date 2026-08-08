Hürmüz'de Birleşik Arap Emirlikleri tankerine saldırı
08.08.2026 14:48
Son Güncelleme: 08.08.2026 14:55
Birleşik Arap Emirlikleri, devlet petrol şirketi ADNOC ile bağlantılı bir taşıyıcı geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada İran tarafından füze saldırısına uğradığını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bugün yaptığı açıklamada, devlet petrol şirketi ADNOC ile bağlantılı bir taşıyıcı geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada İran tarafından füze saldırısına uğradığını bildirdi.
BAE yönetimi yaşanan gelişmeyi kınayarak Tahran'ı korsanlık eylemleri yürütmekle suçladı.
BAE resmi haber ajansı WAM tarafından aktarılan ilk bilgide, ADNOC'un bir gemisinin bugün sabah saatlerinde füzeyle hedef alındığı ve durumun kontrol altında olduğu yönündeki açıklamasına yer verildi.
BAE Dışişleri Bakanlığı ise daha sonra yaptığı açıklamada, ADNOC gemisine yönelik gelişmeyi "düşmanca İran saldırısı" olarak nitelendirerek kınadı.
Her iki açıklamada da hedef alınan tanker, geminin taşıdığı yük veya olası hasara ilişkin ayrıntı verilmedi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Umman ile İran arasındaki bu dar geçit, savaş başlamadan önce dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşine ev sahipliği yapıyordu.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaştan bu yana bölgedeki deniz taşımacılığı defalarca kesintiye uğradı. Bu durum navlun fiyatlarını artırırken güvenlik endişelerini de tırmandırdı.
BAE Dışişleri Bakanlığı, saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin kararlarını ihlal ettiğini kaydetti.
Bakanlık, İran Devrim Muhafızları'nı ticari taşımacılığı hedef almakla ve boğazı bir ekonomik baskı aracı olarak kullanmakla suçlayarak BAE'ye yönelik "korsanlık eylemlerinde" bulunulduğunu belirtti.
Açıklamada İran'a saldırıları durdurma, boğazı tamamen ve koşulsuz olarak yeniden seyrüsefere açma çağrısı yapıldı.
İran Devrim Muhafızları daha önce yaptıkları açıklamalarda, Tahran'ın hasımlarıyla bağlantılı olan ya da İran'ın direktiflerine uymayan ve boğazdan transit geçen tüm gemilere karşı harekete geçme tehdidinde bulunmuştu.
ADNOC dün yaptığı açıklamada, personeline ve varlıklarına yönelik sebepsiz saldırılardan önemli ölçüde etkilendiğini, buna rağmen son derece zorlu bir ortamda müşterilerinin taleplerini karşılamaya devam ettiğini duyurmuştu.
Şirket, çatışmaların başlangıcından bu yana boğazdan geçiş yapan 15 gemisinin füze ve insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığını bildirdi.
Bu hafta gerçekleşen üç saldırı dahil olmak üzere yaşanan olaylarda bir mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
ADNOC, dünkü açıklamasında söz konusu saldırıların sorumlularının kimliğine dair bir bilgi vermemişti.
Abu Dabi devlet petrol şirketi olan ADNOC, dünyanın en büyük enerji üreticileri arasında yer alıyor ve dünya genelindeki müşterilerine ham petrol, doğalgaz ve işlenmiş petrol ürünleri ihraç ediyor.