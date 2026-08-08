Hürmüz'de Birleşik Arap Emirlikleri tankerine saldırı

İran Devrim Muhafızları daha önce yaptıkları açıklamalarda, Tahran'ın hasımlarıyla bağlantılı olan ya da İran'ın direktiflerine uymayan ve boğazdan transit geçen tüm gemilere karşı harekete geçme tehdidinde bulunmuştu.

ADNOC dün yaptığı açıklamada, personeline ve varlıklarına yönelik sebepsiz saldırılardan önemli ölçüde etkilendiğini, buna rağmen son derece zorlu bir ortamda müşterilerinin taleplerini karşılamaya devam ettiğini duyurmuştu.

Şirket, çatışmaların başlangıcından bu yana boğazdan geçiş yapan 15 gemisinin füze ve insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığını bildirdi.

Bu hafta gerçekleşen üç saldırı dahil olmak üzere yaşanan olaylarda bir mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

ADNOC, dünkü açıklamasında söz konusu saldırıların sorumlularının kimliğine dair bir bilgi vermemişti.

Abu Dabi devlet petrol şirketi olan ADNOC, dünyanın en büyük enerji üreticileri arasında yer alıyor ve dünya genelindeki müşterilerine ham petrol, doğalgaz ve işlenmiş petrol ürünleri ihraç ediyor.