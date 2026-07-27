Hürmüz'de gerilim ABD saldırılarını kesmesine rağmen devam ediyor. Son 24 saatte neler yaşandı?

İran devlet medyasındaki birden fazla yayın organı, "bilgi sahibi bir kaynağa" dayandırdıkları aynı haberi yayımlayarak İran'ın bu sabah izin almadan boğazı geçmeye çalışan altı "ihlalci gemiyi" geri çevirdiğini aktardı.

Kaynak, söz konusu deniz araçlarından birinin "kaza yaptığını" ileri sürdü.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre kaynak, "Daha önce duyurulduğu üzere Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği güzergahı İran tarafından belirlenen güzergahtır; diğer güzergahlar emniyetsizdir ve çıkışı bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

Trump, Tahran'ın ABD tarafından teşvik edilen ve gemilere Umman kıyılarına yakın seyretmelerini bildiren güzergahı kullanan deniz araçlarına ateş açmasının ardından İran'ı cezalandırmak amacıyla bu yeni bombardıman harekatını başlatmıştı.

İran ise gemilerin yalnızca kendi kıyısına daha yakın olan, kendi kontrolünde bulunan ve transit geçiş ücreti uygulamayı planladığı kanaldan geçebileceğini savunuyor.

İki hafta süren yeni ABD bombardımanı İran'da çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açarken, ülkenin güneyindeki köprüler ile tünellerin yanı sıra askeri hedefleri imha etti.

İran'ın komşu Arap ülkelerindeki ABD üslerine yönelik karşı ateşinde ise dört ABD askeri öldü.

İran ayrıca, ABD'nin sivil hedeflere düzenlediği saldırılara misilleme olduğunu belirterek Körfez ülkelerindeki sivil altyapıları da hedef aldı.

Geçen hafta Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın petrol endüstrisine ablaka uygulayacaklarını duyurarak küresel petrol arzındaki aksamayı ikinci bir ana su yoluna yayma tehdidinde bulunmuş, bu durum petrol fiyatlarını daha da yükseltmişti.

ABD'nin yeni bombardıman harekatını durdurması, Washington'ın Trump'ın İran'ın boğaz üzerindeki hakimiyetini kırma hedefine ulaşmak için ne tür bir nüfuz kullanabileceğine dair net bir işaret bırakmadı.