İbrahim Anlaşmaları nedir, ne demek? Anlaşmaya hangi ülkeler dahil?

Anlaşmanın mimarı olan ve arabuluculuk rolünü üstlenen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ana aktör İsrail'in yanı sıra, sürece dahil olarak ilişkilerini resmen normalleştiren Arap ülkeleri şunlardır:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 13 Ağustos 2020'de anlaşmaya varacağını duyuran ve Beyaz Saray'da ilk imzayı atan öncü ülke olmuştur.

Bahreyn, BAE'nin ardından sürece hızla dahil olarak 11 Eylül 2020'de normalleşme kararını açıklamış ve ortak imza töreninde yer almıştır.

Sudan da Ekim 2020'de anlaşmaya katılacağını beyan etmiş, Ocak 2021'de ise deklarasyonu resmi olarak imzalamıştır.

Fas, Aralık 2020'de ABD'nin Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıması karşılığında İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatma kararı alarak sürece katılmıştır.

Sürecin başladığı günden bu yana, Orta Doğu'nun en büyük güçlerinden biri olan Suudi Arabistan'ın da bu halkaya dahil olup olmayacağı küresel diplomasi masasında en çok tartışılan konu başlıkları arasında yer alıyor.