İbrahim Anlaşmaları nedir, ne demek? Anlaşmaya hangi ülkeler dahil?
25.05.2026 16:47
Orta Doğu’nun diplomatik dengelerini kökten değiştiren en önemli hamlelerden biri olan İbrahim Anlaşmaları, gündemdeki yerini koruyor. İsrail ve bazı Arap ülkeleri arasındaki bölgesel ittifakları, dinsel hoşgörüyü, ticaret rotalarını ve askeri iş birliklerini yeniden şekillendiren bu anlaşmanın ayrıntıları merak ediliyor. Peki, İbrahim Anlaşmaları nedir, ne demek? Anlaşmaya hangi ülkeler dahil?
İBRAHİM ANLAŞMALARI NE DEMEK?
İbrahim Anlaşmaları, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında ilişkileri tamamen normalleştirmek, diplomatik bağlar kurmak ve bölgesel iş birliğini artırmak amacıyla imzalanan bir dizi ikili anlaşmaya verilen ortak isimdir.
ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda ilk resmi adım 15 Eylül 2020 tarihinde Washington'daki Beyaz Saray'da atılmıştır. Bu hamle, 1994 yılında İsrail ile Ürdün arasında imzalanan barış antlaşmasından tam 26 yıl sonra, bir Arap ülkesinin İsrail ile imzaladığı ilk normalleşme belgesi olma özelliğini taşır.
İBRAHİM ANLAŞMALARINA HANGİ ÜLKELER DAHİL?
Anlaşmanın mimarı olan ve arabuluculuk rolünü üstlenen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ana aktör İsrail'in yanı sıra, sürece dahil olarak ilişkilerini resmen normalleştiren Arap ülkeleri şunlardır:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 13 Ağustos 2020'de anlaşmaya varacağını duyuran ve Beyaz Saray'da ilk imzayı atan öncü ülke olmuştur.
Bahreyn, BAE'nin ardından sürece hızla dahil olarak 11 Eylül 2020'de normalleşme kararını açıklamış ve ortak imza töreninde yer almıştır.
Sudan da Ekim 2020'de anlaşmaya katılacağını beyan etmiş, Ocak 2021'de ise deklarasyonu resmi olarak imzalamıştır.
Fas, Aralık 2020'de ABD'nin Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıması karşılığında İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatma kararı alarak sürece katılmıştır.
Sürecin başladığı günden bu yana, Orta Doğu'nun en büyük güçlerinden biri olan Suudi Arabistan'ın da bu halkaya dahil olup olmayacağı küresel diplomasi masasında en çok tartışılan konu başlıkları arasında yer alıyor.
TRUMP, TÜRKİYE'Yİ DE DAHİL ETMEK İSTİYOR
Geçtiğimiz haftasonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar Pakistan, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle olan görüşmelere atıfta bulunan Trump, liderlere eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamaları gerektiğini ifade etti.
İbrahim Anlaşmaları'nın bu ülkeler için harika olacağını söyleyen Trump anlaşmanın “5000 yıldır ilk kez Orta Doğu'ya gerçek güç, kuvvet ve barış getireceğini” savundu.