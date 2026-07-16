İçinde 18 ayar altın var. Dünya Kupası'nın değeri dudak uçuklatıyor
16.07.2026 15:16
Son Güncelleme: 16.07.2026 15:47
Dünya Kupası heyecanı sona yaklaşırken LSEG tarafından yapılan analiz, futbolun en prestijli ödülünün maddi değerindeki çarpıcı yükselişi ortaya koydu. Kupanın maddi değeri, bugün yaklaşık 713 bin dolara yani 33 milyon 550 bin 217 TL'ye geldi.
FIFA Dünya Kupası heyecanı sona yaklaşırken gözler sahalardaki oyunculara, takımlara ve küresel futbol şölenine çevrildi.
Ancak bu büyük spor organizasyonunun arka planında, sporun ötesinde finans piyasalarının yön verdiği farklı bir gelişme yaşanıyor.
Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG) tarafından yapılan analiz, FIFA Dünya Kupası ödülünün altın değerinin 2022 yılındaki son turnuvadan bu yana yüzde 150'den fazla arttığını ortaya koydu.
Dört yıl önce yaklaşık 277 bin dolar olan kupadaki altın içeriğinin maddi değeri, bugün yaklaşık 713 bin dolara, yani 33 milyon 550 bin 217 TL'ye ulaştı.
Kupa, onu havaya kaldıran futbolcular için manevi olarak paha biçilemez olsa da erime değerindeki bu keskin artış, altın fiyatlarının son yıllardaki yükselişini ve bu değerli metalin belirsizlik dönemlerinde üstlendiği merkezi rolü somut şekilde gözler önüne seriyor.
OTUZ KATINA ÇIKTI
İlk kez 1974 yılında tanıtılan mevcut FIFA Dünya Kupası ödülü, 18 ayar altından üretildi ve 4,93 kilogram saf altın içeriyor. Kupa ilk üretildiğinde malzeme değerinin yaklaşık 25 bin dolar olduğu tahmin ediliyordu.
Bugün ise bu miktar neredeyse otuz katına çıktı.
Bu dramatik artış, altın piyasasındaki genel eğilimleri yansıtıyor. Son yıllarda yatırımcıların jeopolitik gerilimler, ticaret belirsizlikleri ve küresel büyümedeki yavaşlama sinyalleri karşısında güvenli liman arayışına girmesiyle altın fiyatları yükselişe geçti.
Spor dünyasının en ikonik simgelerinden biri, bu yönüyle küresel ekonomik duyarlılığın anlık bir yansıması haline geldi.
Altın fiyatları son dönemdeki zirve seviyelerinden bir miktar gerilemiş olsa da uzun vadeli değer artış trendi dikkat çekici boyutlarda kalmayı sürdürüyor.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINDA DURUM NE?
Büyük spor ödülleri arasında FIFA Dünya Kupası ödülü benzersiz bir konuma sahip.
Küresel olarak tanınan ve ağırlıklı olarak altından üretilen tek büyük spor kupası olması, maddi değerinin diğer organizasyonların ödüllerinin çok üzerine çıkmasını sağlıyor.
Buna karşın UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kazananlarına verilen kupalar som gümüşten üretiliyor. Bu nedenle söz konusu kupaların erime değerleri çok daha düşük seviyelerde yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi kupasının gümüş değeri yaklaşık 16 bin 950 dolar, Avrupa Ligi kupasının gümüş değeri ise yaklaşık 22 bin 600 dolar olarak hesaplanıyor.
LSEG Metal Araştırmaları Baş Analisti Debajit Saha konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Altından üretilen başka bir büyük spor kupası bulunmadığından, FIFA Dünya Kupası ödülünün içsel değeri rakipsizdir. Her kupa kendi prestijini ve tarihini taşısa da Dünya Kupası, sportif önemi altının kalıcı değeriyle birleştirmesiyle benzersiz kalmaya devam ediyor" dedi.
Benzer bir dinamik, ABD'deki popüler spor kupalarında da görülüyor. Buradaki en tanınmış kupalar da altın yerine gümüş içeriklerine göre değerleniyor.
Indianapolis 500 yarışının galibine verilen Borg-Warner Kupası, küresel sporun en büyük kupalarından biri olarak öne çıkıyor.
Boyu 1,62 metre olan ve yaklaşık 69 kilogram som gümüş içeren kupanın erime değeri yaklaşık 156 bin doları buluyor. Bu miktar, kupayı Amerikan spor dünyasındaki en değerli ödül yapıyor.
Preakness Stakes yarışında takdim edilen Woodlawn Vase kupasının gümüş değeri yaklaşık 24 bin 860 dolar seviyesinde yer alırken, Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçı olan Super Bowl kazananlarına verilen Vince Lombardi Kupası'nın gümüş değeri yaklaşık 7 bin 230 dolar olarak ölçülüyor.
Diğer birçok kupanın aksine, her yıl yeni bir Lombardi Kupası üretiliyor.