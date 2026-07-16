İçinde 18 ayar altın var. Dünya Kupası'nın değeri dudak uçuklatıyor

FIFA Dünya Kupası heyecanı sona yaklaşırken gözler sahalardaki oyunculara, takımlara ve küresel futbol şölenine çevrildi.

Ancak bu büyük spor organizasyonunun arka planında, sporun ötesinde finans piyasalarının yön verdiği farklı bir gelişme yaşanıyor.

Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG) tarafından yapılan analiz , FIFA Dünya Kupası ödülünün altın değerinin 2022 yılındaki son turnuvadan bu yana yüzde 150'den fazla arttığını ortaya koydu.

Dört yıl önce yaklaşık 277 bin dolar olan kupadaki altın içeriğinin maddi değeri, bugün yaklaşık 713 bin dolara, yani 33 milyon 550 bin 217 TL'ye ulaştı.

Kupa, onu havaya kaldıran futbolcular için manevi olarak paha biçilemez olsa da erime değerindeki bu keskin artış, altın fiyatlarının son yıllardaki yükselişini ve bu değerli metalin belirsizlik dönemlerinde üstlendiği merkezi rolü somut şekilde gözler önüne seriyor.