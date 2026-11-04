İflas eden kentte mucizeler yaratan hekim. ABD'nin ilk Müslüman senatörü El-Sayed kimdir?

Yaklaşık 385 milyon dolarlık reklam harcamasıyla ABD tarihinin en masraflı yarışlarından birine sahne olan Michigan'da El-Sayed, eski FBI ajanı ve eski Kongre üyesi Cumhuriyetçi Mike Rogers ile karşılaştı.

Reuters ajansının aktardığına göre sandıkların yüzde 76'sının sayıldığı aşamada yüzde 51,8 oy oranına ulaşan El-Sayed, rakibini mağlup ederek Demokratların Senato'daki üstünlüğüne kritik katkı sağladı.

Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi liderlerin "aşırılıkçılık" suçlamalarına hedef olan El-Sayed, Dearborn'daki Arap ve Müslüman nüfus ile genç ilerici seçmenleri bir araya getiren koalisyon sayesinde Michigan'ı yeniden partisinin hanesine yazdırdı.

Ann Arbor'da yaşayan iki çocuk babası El-Sayed, şu an New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile birlikte ABD'nin en etkili Müslüman siyasi figürleri arasında.