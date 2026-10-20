İğneyle zayıflama furyası denetimsiz takviye pazarını patlattı

Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) vitamin ve besin takviyeleri için piyasaya çıkış öncesi onay zorunluluğu uygulamaması, bilimsel güvenilirliği tartışmalı hale getiriyor.

Stanford Üniversitesi Klinik Doçenti ve Ardmore Sağlık Enstitüsü Sağlık Direktörü Jonathan Bonnet, ne alındığı kesin olarak bilinmediğinde maruz kalınan riskleri öngörmenin güçleştiğini vurguluyor.

Geçen yıl 129 milyon dolar satış geliri açıklayan Niagen Bioscience tepe yöneticisi Rob Fried de şirketlerin TikTok'ta çok sayıda içerik üreticisiyle anlaşıp satışı artıracak her türlü iddiayı kolayca dile getirebileceğine dikkat çekiyor.

Perakende devleri de bu akımdan pay almaya çalışıyor.

Target ürün yelpazesini genişletirken The Vitamin Shoppe, lif ve kreatin satışlarında çift haneli büyüme kaydediyor.

PitchBook verilerine göre de sektördeki şirket birleşme ve satın almaları işlem adedi azalsa da hacim olarak büyüyor; 2024 yılında 7,3 milyar dolar olan işlem hacmi 2025'te 16,9 milyar dolara, bu yılın ilk 10 ayında ise 14,6 milyar dolara ulaştı.

Procter & Gamble'ın takviye üreticisi Thorne'u bünyesine katmaya hazırlanırken Japon Kirin Holdings, GLP-1 kullanıcılarına özel ürün çıkaran Youtheory markasının sahibi Kanadalı Jamieson Wellness'ı satın alacağını duyurdu.