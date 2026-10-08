İnfazdan sağ kurtulan idam mahkumunu neler bekliyor?

Gelişmelerin ardından Davidson Bölgesi Hakkaniyet Mahkemesi Yargıcı I'Ashea Myles, Tennessee yetkililerine başarısız infaz girişimine ait tüm delillerin saklanması talimatını verdi.

Karar; şırıngaları, ilaç ambalajlarını, parti numaralarını, kateterleri, serum hortumlarını, sedye bağlarını, olay tutanaklarını, tanık ifadelerini ve şifreli yazışmaları kapsıyor.

Avukatların aktardığına göre, Pike'ın talebi üzerine tamamı kadınlardan oluşan infaz ekibi, iki saatten uzun süren süreçte en az yedi iğne kullandı ve çıkarılan iğnelerden biri 90 derece büküldü.

Yargıç Myles, davanın infazı engellemek için ocak ayında açıldığını ancak kimsenin Pike'ın hayatta kalacağını öngörmediğini belirterek "Bu dava, en hafif tabirle benzersiz" değerlendirmesini yaptı.

Avukatların infazda kalan ilaç kalıntılarından kimyasal analiz için örnek alma talebi konusunda ise henüz karar verilmedi.

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu delil koruma kararının gereksiz olduğunu, kanunen zaten delilleri koruma yükümlülüğü taşıdıklarını ve talep edilenlerin çoğunu paylaşmaya hazır olduklarını savundu.