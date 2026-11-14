İki sene mahzende bekletildi, dünyanın en iyisi seçildi

Çiğ sütten üretilen peynirler, ABD gibi ülkelerde sağlık endişeleri nedeniyle sıkı ithalat kurallarına takılıyor.

Ancak Comté gibi uzun süre olgunlaştırılan sert peynirler, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin belirlediği 60 günlük olgunlaşma şartını kolayca karşılıyor.

Yine de her bir tekerlek peynirin üretimi ve olgunlaşması tam iki yıl sürüyor.

Bu nedenle Amerikalı peynir tutkunlarının, ödül kazanan partinin stokları tükenmeden bir dilim alabilmek için hızlı hareket etmesi gerekecek.