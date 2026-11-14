İki sene mahzende bekletildi, dünyanın en iyisi seçildi
14.11.2026 12:43
Fransa'daki Jura Dağları'nda bulunan bir mahzende 24 ay boyunca olgunlaştırılan Comté peyniri, 2026 Dünya Peynir Ödülleri'nde şampiyon oldu.
Fransa'nın doğusundaki bir dağ mahzeninde iki yıl boyunca bekletilen bir tekerlek peynir, dünyanın en iyi peyniri seçildi.
İspanya'nın Córdoba kentinde önceki gün düzenlenen 2026 Dünya Peynir Ödülleri'nde şampiyonluğa ulaşan bu ürün, 24 ay olgunlaştırılmış bir Comté oldu.
İki yıl önce sinemalarda "Wicked" filminin şarkılarına eşlik ettiğiniz ya da kritik bir seçimde oy kullandığınız günlerde Jura Dağları'ndaki bir rafa bırakılan peynir, 45 ülkeden gelen 5 bin 330 rakibini geride bıraktı.
Pastörize edilmemiş çiğ inek sütünden üretilen sert peynir, fındıksı tadı ve ufalanan dokusuyla İtalya, İsviçre ve İspanya'dan gelen güçlü rakiplerinin önüne geçti.
FİNALDE PUANLAR EŞİTLENDİ, KAZANANI İSTİKRAR BELİRLEDİ
CNN kanalının haberine göre Fransa'dan Pirene Dağları'nı aşarak Córdoba'ya ulaşan şampiyon peynir, ilk 14'e kalmadan önce çok daha zorlu eleme turlarından geçti.
Yarışma salonundaki uzun masalara dizilen peynirleri kalabalık jüri heyeti tat, koku, görünüm, doku ve ağızda bıraktığı his açısından inceledi.
Her masadan "süper altın" ödülüyle çıkan peynirler ikinci tadım turuna yükseldi.
Ardından sahnede canlı olarak yapılan final tadımında 14 süper jüri üyesi kendi favori peynirini savundu.
Finalde her jürinin 7 üzerinden puan verdiği oylamada çekişmeli bir eşitlik yaşandı.
Fransız Comté peyniri, 81 puanla bir İsviçre dağ peyniri ve daha genç bir Fransız koyun sütü peyniri ile aynı skoru paylaştı.
Yarışmanın sunucusu ve peynir yazarı Patrick McGuigan, finale kalan İsviçre peynirini "kocaman bir dev" sözleriyle tanımladı.
Comté, jüri üyelerinden aldığı puanların arasındaki farkın en dar aralıkta kalması sayesinde eşitlik bozma kuralıyla şampiyon ilan edildi.
İSPANYOL JÜRİ: AĞIZDA FARKLI TAT KATMANLARINA DÖNÜŞÜYOR
Zorlu eleme turları, İspanyol uzman Rafael Domínguez González'in savunduğu peynirin zaferiyle sonuçlandı.
Domínguez González, kendi seçtiği bu peyniri finale taşıma nedenini şu sözlerle anlattı:
"Açıkçası mesele karmaşık yapısı. Ağızda nasıl geliştiğini görüyoruz. Farklı tat katmanlarına, harika fındıksı katmanlara dönüşmeye başlıyor. Burada kesinlikle iz bıraktı."
İspanyol jüri üyesi, zaferin ardından duyduğu sevinci ise "Arkadaşlarımı seviyorum, kız arkadaşımı seviyorum ve bu peyniri sevdiğimi biliyordum. Çok mutluyum" diye özetledi.
120 YILLIK AİLE İŞLETMESİ ÖDÜLÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAMAYLA ALDI
Şampiyon Comté, Fransa'nın İsviçre sınırındaki Franche-Comté bölgesinde üretildi.
Peynirin olgunlaştırılma sürecini ise 1907 yılında kurulan geleneksel aile işletmesi JuraFlore, Fort des Rousses mahzenlerinde üstlendi.
Kurucu ailenin soyundan gelen Franck Arnaud, İspanya'daki ödül törenine görüntülü bağlantıyla katıldı.
Arnaud törende yaptığı konuşmada, "Bu büyük bir zevk. Gelecek yıl 120. yılımızı kutlayacağız ve tüm bu zaman boyunca bir aile işletmesi olarak kaldık. Bu haber benim için inanılmaz bir mutluluk ve bunu diğerlerine anlatmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Yarışmanın sunucusu Patrick McGuigan, sahnedeki değerlendirmesinde peynirin iki yıllık olgunlaşma sürecinin iştah açıcı koyu altın renginde büyük payı olduğunu vurguladı.
Bu rengin doğrudan zamandan geldiğini belirten McGuigan, şu ifadeleri kullandı:
"Bazıları zamanın peynirdeki beşinci malzeme olduğunu söyler. Sütünüz, maya kültürleriniz, şirden mayanız ve tuzunuz var. Ancak zaman, lezzetin gelişiminde çok büyük bir rol oynayabiliyor. Bana göre bu koyu altın rengi, yaz otlaklarını ve ot yiyen inekleri anlatıyor."
AMERİKALI PEYNİR TUTKUNLARI İÇİN STOKLAR HIZLA TÜKENEBİLİR
Çiğ sütten üretilen peynirler, ABD gibi ülkelerde sağlık endişeleri nedeniyle sıkı ithalat kurallarına takılıyor.
Ancak Comté gibi uzun süre olgunlaştırılan sert peynirler, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin belirlediği 60 günlük olgunlaşma şartını kolayca karşılıyor.
Yine de her bir tekerlek peynirin üretimi ve olgunlaşması tam iki yıl sürüyor.
Bu nedenle Amerikalı peynir tutkunlarının, ödül kazanan partinin stokları tükenmeden bir dilim alabilmek için hızlı hareket etmesi gerekecek.