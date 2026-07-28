İki ülke birbirine bağlanacak. İlk kara bağlantısı kuruluyor, endişeler artıyor
28.07.2026 09:38
Rusya ile Kuzey Kore arasında inşa edilen ilk kara yolu köprüsünde sona yaklaşıldı. Ülkeler projeyi ticaret ve turizmi geliştirecek bir adım olarak tanıtırken, Ukraynalı araştırmacılar köprünün askeri sevkiyatı kolaylaştırmayı amaçladığını öne sürüyor.
KUZEY KORE VE RUSYA ARASINDA İLK
Rusya ile Kuzey Kore, iki ülke arasında bugüne kadar inşa edilen ilk kara yolu köprüsünü tamamlamaya hazırlanıyor.
Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Hasan ile Kuzey Kore'nin Tumen Nehri kıyısındaki Tumangang yerleşimini birbirine bağlayan köprünün büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.
Kuzey Kore tarafı gümrük ve karantina tesisleri dahil kendi bölümündeki çalışmaları tamamlarken, Rusya tarafındaki inşaatın gecikmesi nedeniyle açılış tarihi henüz netleşmedi.
Moskova ve Pyongyang yönetimleri, köprünün iki ülke arasındaki ticaret, turizm ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla inşa edildiğini savunuyor.
"ASKERİ LOJİSTİK KORİDORU" İDDİASI
Ancak Ukraynalı insan hakları kuruluşu Truth Hounds tarafından hazırlanan ve The Guardian ile paylaşılan araştırma, köprünün asıl amacının askeri lojistik faaliyetleri kolaylaştırmak olduğunu öne sürdü.
Araştırmayı yürüten Nazar Myhun, kara yolu taşımacılığının demir yoluna kıyasla uydu görüntüleriyle takip edilmesinin çok daha zor olduğunu belirtti.
Rapora göre kamyonlar, trenlere kıyasla daha hızlı yüklenip boşaltılabiliyor ve uydu görüntülerinde yüklerinin ne olduğu kolayca anlaşılamıyor. Bu durumun silah, askeri personel ve mühimmat sevkiyatını daha gizli hale getirebileceği ifade edildi.
EKONOMİK GEREKÇE SORGULANIYOR
Araştırmada köprünün ekonomik açıdan güçlü bir gerekçeye dayanmadığı da savunuldu.
Maliyeti 100 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen projenin, 2024 yılında yaklaşık 34 milyon dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmiyle karşılaştırıldığında ekonomik açıdan verimli görünmediği değerlendirildi.
Raporda ayrıca Rusya'dan Kuzey Kore'ye yapılan turistik ziyaretlerin sıkı şekilde kontrol edildiği ve yıllık ziyaretçi sayısının da sınırlı kaldığına dikkat çekildi.
ASKERİ İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR
Köprünün inşası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Haziran 2024'te imzaladığı kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ardından başladı.
Bu süreçte Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker, topçu mühimmatı ve balistik füze desteği sağladığı iddia edilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya'nın 30 bin Kuzey Kore askerini daha kabul etmeye hazırlandığını öne sürdü.
Uydu görüntülerinde Rusya tarafında helikopter pisti gibi yeni altyapı çalışmalarının da görüldüğü belirtilirken, Kremlin ise araştırmada yer alan askeri sevkiyat iddialarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.