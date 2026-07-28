İki ülke birbirine bağlanacak. İlk kara bağlantısı kuruluyor, endişeler artıyor

Ancak Ukraynalı insan hakları kuruluşu Truth Hounds tarafından hazırlanan ve The Guardian ile paylaşılan araştırma, köprünün asıl amacının askeri lojistik faaliyetleri kolaylaştırmak olduğunu öne sürdü.

Araştırmayı yürüten Nazar Myhun, kara yolu taşımacılığının demir yoluna kıyasla uydu görüntüleriyle takip edilmesinin çok daha zor olduğunu belirtti.

Rapora göre kamyonlar, trenlere kıyasla daha hızlı yüklenip boşaltılabiliyor ve uydu görüntülerinde yüklerinin ne olduğu kolayca anlaşılamıyor. Bu durumun silah, askeri personel ve mühimmat sevkiyatını daha gizli hale getirebileceği ifade edildi.