İkiz depremler Venezuela'yı yıktı. 50 binden fazla kişi kayıp

Depremde 16 yaşındaki kızını kaybeden Marjosly Salazar, beş aylık torunu Gael ile kuzeninden hala haber alamadığını belirterek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

"Kolonları kaldıracak makinelere ihtiyacımız var. Burada tek bir devlet yetkilisi bile görmedik." diyen Salazar, arama kurtarma çalışmalarının yetersizliğine tepki gösterdi.

Karakas'ta geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in ziyaret ettiği bir mahallede de öfkeli vatandaşlar, "Hükümet halk için hiçbir şey yapmıyor." sloganları atarak protestoda bulundu.