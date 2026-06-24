İklim krizi Avrupa'yı vurdu. 94 milyon kişinin 35 derecenin üstünü gördüğü hesaplanıyor

AFP’nin Almanya Meteoroloji Servisi tahminleri ve Avrupa Ortak Araştırma Merkezi’nin 2025 nüfus projeksiyonlarına dayandırdığı analizine göre, Avrupa’da 350 milyondan fazla kişi 30 derecenin üzerinde sıcaklık yaşadı. Bu sayı, kıta nüfusunun üçte ikisinden fazlasına karşılık geliyor.

Fransa Meteoroloji Kurumu Meteo-France, mevcut koşulların Ağustos 2003’te yaşanan ve 16 gün süren sıcak hava dalgasıyla karşılaştırılabilir olduğunu bildirdi. 2003’teki aşırı sıcakların Avrupa genelinde yaklaşık 80 bin ek ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre Avrupa, küresel ortalamanın iki katından daha hızlı ısınıyor. Bu durum, kıtada uzun süreli ve şiddetli sıcak hava dalgalarının daha olası hale gelmesine neden oluyor. Bu hafta yayımlanan bilimsel bir araştırmaya göre de mevcut sıcak hava dalgası, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle “önemli ölçüde ağırlaştı”. Araştırmada, iklim değişikliği olmasaydı mevcut sıcaklıkların 2 ila 4 derece daha düşük olacağı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıcak hava dalgasının hava kirliliğini de artırarak Avrupalıların sağlığını riske attığını söyledi. Tedros, liderlere sağlık sistemlerini iklim krizine karşı daha dayanıklı hale getirme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin Başkanı Jim Skea da mevcut sıcaklıkların bazı bilimsel öngörülerin üzerine çıktığını belirterek, gezegen ısındıkça Avrupa’nın daha fazla aşırı hava olayıyla karşılaşacağını söyledi.