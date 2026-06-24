İklim krizi Avrupa'yı vurdu. 94 milyon kişinin 35 derecenin üstünü gördüğü hesaplanıyor
24.06.2026 17:58
Son Güncelleme: 24.06.2026 17:58
Avrupa, rekor kıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Çarşamba günü kıta genelinde en az 94 milyon kişinin 35 derecenin üzerinde sıcakla karşılaştığı hesaplanıyor. Bu kişilerin büyük bölümü Fransa ve İspanya’da yaşıyor.
AFP’nin Almanya Meteoroloji Servisi tahminleri ve Avrupa Ortak Araştırma Merkezi’nin 2025 nüfus projeksiyonlarına dayandırdığı analizine göre, Avrupa’da 350 milyondan fazla kişi 30 derecenin üzerinde sıcaklık yaşadı. Bu sayı, kıta nüfusunun üçte ikisinden fazlasına karşılık geliyor.
Fransa Meteoroloji Kurumu Meteo-France, mevcut koşulların Ağustos 2003’te yaşanan ve 16 gün süren sıcak hava dalgasıyla karşılaştırılabilir olduğunu bildirdi. 2003’teki aşırı sıcakların Avrupa genelinde yaklaşık 80 bin ek ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre Avrupa, küresel ortalamanın iki katından daha hızlı ısınıyor. Bu durum, kıtada uzun süreli ve şiddetli sıcak hava dalgalarının daha olası hale gelmesine neden oluyor. Bu hafta yayımlanan bilimsel bir araştırmaya göre de mevcut sıcak hava dalgası, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle “önemli ölçüde ağırlaştı”. Araştırmada, iklim değişikliği olmasaydı mevcut sıcaklıkların 2 ila 4 derece daha düşük olacağı ifade edildi.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıcak hava dalgasının hava kirliliğini de artırarak Avrupalıların sağlığını riske attığını söyledi. Tedros, liderlere sağlık sistemlerini iklim krizine karşı daha dayanıklı hale getirme çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler’e bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin Başkanı Jim Skea da mevcut sıcaklıkların bazı bilimsel öngörülerin üzerine çıktığını belirterek, gezegen ısındıkça Avrupa’nın daha fazla aşırı hava olayıyla karşılaşacağını söyledi.
Fransa’da yaklaşık 67 milyonluk nüfusun 44 milyonu sıcak hava için en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı alarm altında bulunuyor. Ülkede salı günü gündüz ve gece ortalama sıcaklığı 29,8 dereceye ulaştı. Bu, mevcut kayıtların tutulmaya başlandığı 1947’den bu yana en sıcak seviye oldu. Fransa’da çarşamba günü kuzeybatıdaki Brittany bölgesinden Paris’e kadar birçok noktada sıcaklıkların 39 ila 41 dereceye çıkması bekleniyor.
İspanya’da da haziran ayı sıcaklık rekorları kırıldı. İspanya Meteoroloji Ajansı Aemet’e göre ülke genelinde ortalama sıcaklık pazartesi günü 28,08, salı günü ise 28,17 derece olarak ölçüldü.
Aşırı sıcaklar, Avrupa’da günlük yaşamı da aksatmaya başladı. Paris’te Eyfel Kulesi erken kapanma saatleri duyurdu. Londra’da Buckingham Sarayı önündeki nöbet değişimi töreni ise klasik kırmızı üniformalar ve ağır ayı postu başlıklarla yapılan olağan gösteri olmadan, daha sınırlı şekilde düzenlendi.
Paris Moda Haftası da sıcaklardan etkilendi. Louis Vuitton defilesi sırasında izleyicilerin sıcaktan bunaldığı görülürken, Dior ve Rick Owens gibi markalar bazı gösterilerini sabah saatlerine aldı.
Sıcak hava yalnızca açık alanları değil, çalışma koşullarını da zorlaştırıyor. Münih’teki Bamberger Haus bira bahçesinin yöneticisi Sascha Meyer, tavukların çevrildiği servis alanında sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığını belirterek, “Ne yazık ki vantilatör de işe yaramıyor.” dedi.
Kıta genelinde okullar, ofisler ve fabrikalarda koşullar giderek ağırlaşıyor. Bazı kurumlar erken kapanırken, birçok çalışan evden çalışmaya geçti. İnşaat şirketleri, çalışanların günün en sıcak saatlerinden kaçınması için mesai saatlerini değiştirdi.
Hollanda genelinde aşırı sıcak uyarısı yürürlüğe girdi. Ülkede açık hava sporları iptal edildi, toplu taşıma azaltıldı, bazı okullar ders saatlerini kısalttı ya da tamamen kapandı. İsviçre’de ise yerel yönetimler, vatandaşların serinlemesi için klimalı sinema salonlarını gündüz saatlerinde ücretsiz kullanıma açtı.
Perakendeciler de artan talebe yetişmekte zorlanıyor. Vantilatör ve portatif klima satışları hızla yükselirken, İngiltere’nin en büyük süpermarket zinciri Tesco, bu hafta güneş kremi satışlarında yüzde 72’den fazla, dondurma ve buzlu ürün satışlarında ise yüzde 48 artış beklediğini açıkladı.
Tarım sektörü de sıcak hava nedeniyle çalışma düzenini değiştirdi. Fransa’da bir tarım kooperatifi, işçileri öğleden sonraki aşırı sıcaktan, tarlaları ise yangın riskinden korumak için hasat işlemlerinde gece vardiyasına geçildiğini bildirdi.
İtalya’da 16 kent kırmızı alarm altında. Greenpeace, Roma’daki Termini Tren İstasyonu çevresindeki yoğun asfaltlı bölgede yüzey sıcaklığının 80 dereceye ulaştığını açıkladı. Dışarıda çalışma kısıtlamalarına rağmen bölgede çok sayıda kurye çalışmayı sürdürdü.
Greenpeace kampanyacısı Simona Abbate, iklim krizinin en fazla kırılgan kesimleri etkilediğini belirterek, “Çalışmak zorunda olan, hayatta kalmak için çalışması gereken insanlar en ağır yükü taşıyor.” dedi.
İtalya’da sıcakların özellikle orta ve kuzey bölgelerde daha da artması bekleniyor. Meteorologlara göre sıcak hava dalgasının pazar ile pazartesi arasında zirveye çıkması öngörülüyor. Toskana ile Emilia arasında sıcaklıkların 41 dereceye ulaşabileceği, Ligurya gibi kıyı bölgelerinde ise aşırı nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 45 dereceye çıkabileceği belirtiliyor.
Buna rağmen turistler Vatikan müzelerini gezmek için çarşamba günü yakıcı güneş altında beklemeyi sürdürdü. Bazıları şemsiye ve vantilatör kullanırken, bazıları başlarını tişörtlerle örttü. Çok sayıda kişi serinlemek için çeşmelerin ve kafelerin çevresinde toplandı.Dominik Cumhuriyeti’nden Peder Israel, elindeki büyük bira bardağını göstererek, “Sıcakta bir bira istiyoruz.” dedi.
Sıcak hava dalgası elektrik altyapısını da zorlamaya başladı. Fransa’nın kuzeybatısındaki Finistere bölgesinde salı gecesi yüksek sıcaklık nedeniyle bir trafonun devre dışı kalması sonucu yaklaşık 68 bin hane elektriksiz kaldı.
İngiltere’de sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması beklenirken, elektrik şebekesi operatörü Neso, sistem üzerindeki baskı nedeniyle arzın sıkışabileceği uyarısında bulundu.
Avrupa’da turizm açısından önemli aylardan biri olan haziranda, Paris’te Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi, Brüksel’de ise Atomium gibi popüler turistik noktalar sıcaklık nedeniyle erken kapanmaya başladı. Paris’i ziyaret eden Amerikalı mühendis John Beeler, koşulların “berbat” olduğunu söyledi. Beeler, “Sokaklarda boğuluyoruz, metroda boğuluyoruz, kiraladığımız evde bile boğuluyoruz.” diyerek klimalı bir otele geçeceklerini anlattı.
Sıcak hava dalgası yalnızca güney ve batı Avrupa’yı değil, kuzeyi ve doğuyu da etkiliyor. Genellikle daha ılıman havaya sahip Danimarka’da sıcaklıklar yükselirken, Avusturya’da termometrelerin 40 dereceyi görmesi bekleniyor. Slovakya ise en yüksek aşırı sıcak uyarı seviyesine geçti.
Polonya Meteoroloji Servisi, ülkenin batısı için perşembeden cumartesiye kadar yüksek seviyeli sıcaklık uyarısı yayımladı. Ülkede 1921’de ölçülen 40,2 derecelik sıcaklık rekorunun kırılabileceği belirtildi. Hırvatistan’ın turistik Adriyatik kıyıları için cuma ve cumartesi günleri kırmızı alarm ilan edilirken, Macaristan da cumartesiden salıya kadar en yüksek seviye sıcak hava alarmı uygulayacağını duyurdu.