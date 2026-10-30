İktisatçılar uyardı. Avrupa'da büyüme sürse de stagflasyon riski var
30.10.2026 16:03
Euro Bölgesi ekonomisi, Ortadoğu'daki savaş ve tırmanan enerji maliyetlerine karşın üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüyerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini yayımladı.
Veriler, Ortadoğu'daki savaş ortamı ile tırmanışa geçen enerji maliyetlerine rağmen bölge ekonomisinin piyasa öngörülerinin üzerinde büyüdüğünü gösterdi.
Buna göre, ortak para birimi euroyu kullanan 21 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti.
İkinci çeyrekte yüzde 0,6 büyüyen bölge ekonomisindeki bu genişleme oranı, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin yüzde 0,2'lik medyan tahminini geride bıraktı.
İRLANDA ORTALAMAYI YÜKSELTTİ
Verilerin alt kalemleri incelendiğinde, manşet büyüme oranındaki artışta İrlanda'nın güçlü performansının belirleyici rol oynadığı dikkati çekti.
İrlanda ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 5,5 büyüme kaydetmesi genel tabloyu değiştirdi.
İktisatçılar, İrlanda hariç tutulduğunda Euro Bölgesi genelindeki GSYH artışının yüzde 0,2 seviyesinde kaldığını hesapladı.
Fransız AFP ajansına konuşan ING Başekonomisti Bert Colijn, konuya ilişkin değerlendirme notunda bölge ekonomisinin Ortadoğu krizinin etkilerini bertaraf etmiş göründüğünü aktardı.
Colijn, enerji şokunun derinleşmesine karşın ekonominin direncini koruduğunu, Avrupa sanayisinin teknoloji alanındaki ivmelenme ile savunma ve altyapı harcamalarındaki artıştan doğrudan fayda sağladığını ifade etti.
ENFLASYON BASKISI DEVAM EDİYOR
Ekonomik büyüme beklentileri aşsa da uzmanlar, yüksek enflasyon ile durgunluğun bir arada görüldüğü stagflasyon riskine karşı ihtiyatlı duruşunu koruyor.
ABD ve İsrail'in İran'a karşı sürdürdüğü savaşın enerji fiyatlarını tırmandırması sonucu Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,8 ile son üç yılın zirvesine ulaştı.
Oxford Economics Kıdemli Ekonomisti Paolo Grignani, yayımlanan verilerin stagflasyon eğilimleri barındıran karmaşık bir tablo sunduğunu belirtti.
Grignani, GSYH büyümesinin dirençli kalmasına karşın ulusal düzeyde açıklanan enflasyon rakamlarının beklentileri aşan biçimde yukarı yönlü sürpriz yaptığına işaret etti.
Kış mevsimine girilirken doğalgaz ve enerji maliyetlerindeki düzenli artışın büyümeyi baskılayacağını vurgulayan ING Başekonomisti Colijn ise Avrupa'nın kış aylarında ilave büyüme zorluklarıyla karşılaşacağını kaydetti.
FRANSA DARALDI, ALMANYA VE İSPANYA TOPARLADI
Bölge ekonomilerindeki performans ayrışması da üçüncü çeyrek verileriyle belirginleşti.
Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 daralma kaydetti.
Bu sonuç, gelecek ilkbaharda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi gerilimin arttığı Fransa'da, kamu maliyesine ilişkin endişelerin derinleştiğini ve ülke ekonomisinin 2026 yılı genelinde hiçbir büyüme gösteremediğini ortaya koydu.
Fransa'da gelecek yılın bütçesine yönelik siyasi uzlaşmazlık nedeniyle devletin borçlanma maliyetlerini doğrudan etkileyen tahvil faizleri geçen hafta 2002 yılından bu yana en yüksek düzeye tırmanmıştı.
Buna karşılık Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, ikinci çeyrekteki yüzde 0,3'lük büyümenin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme ile beklentileri aştı.
Aynı dönemde İtalya ekonomisi büyüme kaydedemezken, İspanya yüzde 0,6'lık GSYH artışıyla büyüme ritmini sürdürdü.
Grignani, Almanya ve İspanya ivme kazanırken Fransa ve İtalya'nın yavaşladığını, ülkeler arasındaki büyüme makasının açıldığını aktardı.