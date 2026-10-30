İktisatçılar uyardı. Avrupa'da büyüme sürse de stagflasyon riski var

Ekonomik büyüme beklentileri aşsa da uzmanlar, yüksek enflasyon ile durgunluğun bir arada görüldüğü stagflasyon riskine karşı ihtiyatlı duruşunu koruyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı sürdürdüğü savaşın enerji fiyatlarını tırmandırması sonucu Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,8 ile son üç yılın zirvesine ulaştı.

Oxford Economics Kıdemli Ekonomisti Paolo Grignani, yayımlanan verilerin stagflasyon eğilimleri barındıran karmaşık bir tablo sunduğunu belirtti.

Grignani, GSYH büyümesinin dirençli kalmasına karşın ulusal düzeyde açıklanan enflasyon rakamlarının beklentileri aşan biçimde yukarı yönlü sürpriz yaptığına işaret etti.

Kış mevsimine girilirken doğalgaz ve enerji maliyetlerindeki düzenli artışın büyümeyi baskılayacağını vurgulayan ING Başekonomisti Colijn ise Avrupa'nın kış aylarında ilave büyüme zorluklarıyla karşılaşacağını kaydetti.